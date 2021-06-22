Čisticí prostředky pro mytí oken
Okenní vysavač neboli AKU stěrka na okna Kärcher šetří spoustu práce nejen při mytí oken, ale i sprchových koutů, obkladů nebo skvěle slouží i jako vysavač na rozlité tekutiny. S Kärcher čisticími prostředky na mytí oken si tuto práci ulehčíte ještě více.
Nechybí vám k nějaké příslušenství k vysavači na okna?
Čističe oken a dalších hladkých, voděodolných ploch
Čisticí prostředky k okenním vysavačům
Čističe na okna Kärcher a další hladké plochy jako jsou zrcadla, varné desky, obklady nebo sprchové kouty nejenže spolehlivě odstraňují nečistoty a mastnoty - daný povrch zároveň chrání před rychlým znovu ušpiněním, a tak se z dokonalého výsledku můžete těšit o to déle.
