Čisticí prostředky pro mytí oken

Okenní vysavač neboli AKU stěrka na okna Kärcher šetří spoustu práce nejen při mytí oken, ale i sprchových koutů, obkladů nebo skvěle slouží i jako vysavač na rozlité tekutiny. S Kärcher čisticími prostředky na mytí oken si tuto práci ulehčíte ještě více.

Nechybí vám k nějaké příslušenství k vysavači na okna?

Čističe oken a dalších hladkých, voděodolných ploch

Čističe oken

Čisticí prostředky k okenním vysavačům

 

Čističe na okna Kärcher a další hladké plochy jako jsou zrcadla, varné desky, obklady nebo sprchové kouty nejenže spolehlivě odstraňují nečistoty a mastnoty - daný povrch zároveň chrání před rychlým znovu ušpiněním, a tak se z dokonalého výsledku můžete těšit o to déle.

Zpět na okenní vysavače
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.