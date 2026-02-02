RM 503 ČISTIČ OKEN 500 ml

Čistič oken - koncentrát pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd. Déšť rychleji steče a prostředek zpomalí opětovné znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Vlastnosti
  • Čištění beze šmouh
  • Příjemná vůně.
  • Dobrá smáčivost
  • Použitelný i pro manuální zpracování.
  • Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise
  • Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Dělená okna
  • Zrcadla
  • Skleněné stoly
  • Sprchové kouty