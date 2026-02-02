RM 503 ČISTIČ OKEN 500 ml
Čistič oken - koncentrát pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd. Déšť rychleji steče a prostředek zpomalí opětovné znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Čištění beze šmouh
- Příjemná vůně.
- Dobrá smáčivost
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise
- Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
- Vyrobeno v Německu
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty