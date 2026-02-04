Okenní vysavač WV 6 Plus D500

Ještě flexibilnější použití a inovativní technologie: bateriový vysavač na okna WV 6 Plus D500 pro čistá okna bez šmouh během okamžiku.

Společnost Kärcher opět vylepšila původní vysavač na okna a vyvinula ještě flexibilnější model s inovativní technologií stěrky a delší dobou provozu - WV 6 Plus D500. Nová delší sací hubice umožňuje odstranit přebytečnou tekutinu z celých ploch na jedno nabití. Mimořádně dlouhá doba provozu vysavače 100 minut znamená, že můžete pracovat ještě déle. Úklid si můžete přesně naplánovat díky displeji, který ukazuje zbývající minuty provozu. Inteligentní kombinace rozprašovače a utěrky z mikrovlákna spolu s funkcí odsávání zaručuje jako obvykle mimořádně účinné čištění a zářivě čistá okna - beze šmouh a zbytků. Ergonomický vysavač WV 6 Plus D500 od společnosti Kärcher vám navíc umožní čistit okna obzvláště hygienickým způsobem, protože nepřijdete do přímého kontaktu se špinavou vodou.

Charakteristické znaky a výhody
Vylepšená technologie stěrky
Vylepšená technologie stěrky
Díky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Extra dlouhá doba chodu baterie
Extra dlouhá doba chodu baterie
S extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Odnímatelná stěrka
Odnímatelná stěrka
Stěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
  • Snadno vypusťte a vyčistěte nádrž na odpadní vodu WV 6, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami.
Příjemně tichý
  • Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
  • Displej se zobrazením stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu baterie s přesností na minuty. Čištění lze lépe plánovat.
Originál je originál
  • Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
3krát rychlejší
  • S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
  • Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
  • Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka sací hubice (mm) 280
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 150
Doba běhu baterie (min) 100
Čas nabíjení baterie (min) 170
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 300
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 126 x 280 x 310

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
  • Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
  • Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml

Vybavení

  • Sací tryska
  • Vyměnitelnost sací hubice
Okenní vysavač WV 6 Plus D500
Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 6 Plus D500

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

