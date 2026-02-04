Okenní vysavač WV 6 Plus D500
Ještě flexibilnější použití a inovativní technologie: bateriový vysavač na okna WV 6 Plus D500 pro čistá okna bez šmouh během okamžiku.
Společnost Kärcher opět vylepšila původní vysavač na okna a vyvinula ještě flexibilnější model s inovativní technologií stěrky a delší dobou provozu - WV 6 Plus D500. Nová delší sací hubice umožňuje odstranit přebytečnou tekutinu z celých ploch na jedno nabití. Mimořádně dlouhá doba provozu vysavače 100 minut znamená, že můžete pracovat ještě déle. Úklid si můžete přesně naplánovat díky displeji, který ukazuje zbývající minuty provozu. Inteligentní kombinace rozprašovače a utěrky z mikrovlákna spolu s funkcí odsávání zaručuje jako obvykle mimořádně účinné čištění a zářivě čistá okna - beze šmouh a zbytků. Ergonomický vysavač WV 6 Plus D500 od společnosti Kärcher vám navíc umožní čistit okna obzvláště hygienickým způsobem, protože nepřijdete do přímého kontaktu se špinavou vodou.
Charakteristické znaky a výhody
Vylepšená technologie stěrkyDíky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Extra dlouhá doba chodu baterieS extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Odnímatelná stěrkaStěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
- Snadno vypusťte a vyčistěte nádrž na odpadní vodu WV 6, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami.
Příjemně tichý
- Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
- Displej se zobrazením stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu baterie s přesností na minuty. Čištění lze lépe plánovat.
Originál je originál
- Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
- Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|150
|Doba běhu baterie (min)
|100
|Čas nabíjení baterie (min)
|170
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 300
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml
Vybavení
- Sací tryska
- Vyměnitelnost sací hubice
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
