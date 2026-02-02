Okenní vysavač WV 6 Bath Edition
Díky inovativní technologii stěrky je nyní použití ještě flexibilnější, a proto je ideální na okna a mnoho povrchů v koupelně: akumulátorový vysavač na okna WV 6 Bath Edition.
Společnost Kärcher opět vylepšila původní akumulátorový vysavač na okna a vyvinula ještě flexibilnější model s inovativní technologií stěrky a delší dobou provozu na baterie - WV 6 Bath Edition. Nová delší sací lišta umožňuje odstraňovat přebytečnou tekutinu z celých povrchů bez přerušení. Mimořádně dlouhá doba provozu akumulátorového vysavače na okna, která činí 100 minut, znamená, že můžete pracovat ještě déle. Úklid si můžete přesně naplánovat také díky displeji, který ukazuje zbývající minuty provozu na baterii. Sací funkce vysavače na okna zajišťuje mimořádně efektivní čištění a zářivě čistá okna - beze šmouh a zbytků. Ergonomický akumulátorový vysavač na okna Kärcher WV 6 Bath Edition navíc umožňuje obzvláště hygienické čištění, protože nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou. Díky kombinaci vysavače WV 6, náhradní stěrky a utěrky z mikrovlákna pohlcující vlhkost nemají kondenzát ani jiné skvrny od vody šanci ani na koupelnových plochách.
Charakteristické znaky a výhody
Vylepšená technologie stěrkyDíky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Extra dlouhá doba chodu baterieS extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Odnímatelná stěrkaStěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
- Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Příjemně tichý
- Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
- Displej se zobrazením stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu baterie s přesností na minuty. Čištění lze lépe plánovat.
Originál je originál
- Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
- Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|150
|Doba běhu baterie (min)
|100
|Čas nabíjení baterie (min)
|170
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 300
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|0,8
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
- Utěrka z mikrovlákna
- Stěrka, široká: 1 x
Vybavení
- Sací tryska
- Vyměnitelnost sací hubice
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Obkladové dlaždice
- Obkladačky
- Zrcadla
- Okna a skleněné plochy
- Skleněné stoly
