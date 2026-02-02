Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition

Limitovaná edice WV 5 Plus Anniversary Edition se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti zajistí čistá okna beze šmouh a kapek během okamžiku. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.

Výroční edice WV 5 Plus k 90. výročí založení společnosti je limitovaná barevná varianta se speciálním příslušenstvím. Touto variantou uvádí společnost Kärcher - vynálezce vysavače na okna - na trh zařízení, které ještě více zdokonaluje čištění oken bez námahy, beze šmouh a kapek. Díky prodloužené době provozu lze čištění bez problémů provádět po ještě delší dobu. A díky systému vyměnitelných baterií lze okna čistit bez přerušení zakoupením druhé baterie. Rukojeť přístroje s měkkou součástí zajišťuje, že WV 5 Plus Anniversary Edition překonává svého předchůdce z hlediska manipulace a ergonomie. Přístroj má na sací hubici distanční prvky, které umožňují ještě lepší výsledky čištění až k okrajům. Součástí dodávky je rozprašovač, stírací utěrka z mikrovlákna, úzká sací hubice na mřížková okna, škrabka na odstranění odolných nečistot a přídavná stírací utěrka z mikrovlákna se zvlášť vysokým poměrem abrazivních vláken pro optimální čištění oken zvenčí. Baterie a nabíječka jsou součastí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition: Vyjímatelná baterie
Vyjímatelná baterie
Díky vyjímatelné a jako příslušenství dodávané baterii lze okna čistit bez přerušení a libovolně dlouho.
Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition: Pohodlné čištění hran
Pohodlné čištění hran
Perfektních výsledků čištění beze šmouh až k okenním okrajům dosáhnete díky manuálně nastavitelnému držáku odstupu.
Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition: Příjemná rukojeť s kontrolkou stavu nabití baterie
Příjemná rukojeť s kontrolkou stavu nabití baterie
Manipulace s rukojetí se citelně zlepšila prostřednictvím jejího pogumování. 3 LED kontrolky ukazují aktuální stav nabití baterie zařízení.
Vyměnitelnost sací hubice
  • Podle velikosti čištěné plochy lze nasadit jak malou, tak i velkou sací hubici.
Příjemně tichý
  • Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Originál je originál
  • Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
3krát rychlejší
  • S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
  • Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Absolutně hygienický
  • Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Rozmanitost použití
  • Okenní vysavač může být použit na všechny hladké povrchy, jako jsou dlaždice, zrcadlo neb sprchové kabiny.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka sací hubice (mm) 280
Pracovní šířka úzké sací hubice (mm) 170
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 100
Doba běhu baterie (min) 35
Čas nabíjení baterie (min) 185
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 105
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva Černá
Hmotnost vč. baterie (kg) 0,7
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 125 x 280 x 325

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
  • Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
  • Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Úzká sací tryska
  • Potah z mikrovláken Outdoor: 1 x
  • Škrabka na nečistoty

Vybavení

  • Sací tryska
  • Vyměnitelnost sací hubice
Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Dělená okna
  • Hladké povrchy
  • Zrcadla
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice
  • Obkladačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 5 Plus Anniversary Edition

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

