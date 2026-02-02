Okenní vysavač WV 5 Plus Anniversary Edition
Limitovaná edice WV 5 Plus Anniversary Edition se speciálním příslušenstvím k 90. výročí založení společnosti zajistí čistá okna beze šmouh a kapek během okamžiku. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.
Výroční edice WV 5 Plus k 90. výročí založení společnosti je limitovaná barevná varianta se speciálním příslušenstvím. Touto variantou uvádí společnost Kärcher - vynálezce vysavače na okna - na trh zařízení, které ještě více zdokonaluje čištění oken bez námahy, beze šmouh a kapek. Díky prodloužené době provozu lze čištění bez problémů provádět po ještě delší dobu. A díky systému vyměnitelných baterií lze okna čistit bez přerušení zakoupením druhé baterie. Rukojeť přístroje s měkkou součástí zajišťuje, že WV 5 Plus Anniversary Edition překonává svého předchůdce z hlediska manipulace a ergonomie. Přístroj má na sací hubici distanční prvky, které umožňují ještě lepší výsledky čištění až k okrajům. Součástí dodávky je rozprašovač, stírací utěrka z mikrovlákna, úzká sací hubice na mřížková okna, škrabka na odstranění odolných nečistot a přídavná stírací utěrka z mikrovlákna se zvlášť vysokým poměrem abrazivních vláken pro optimální čištění oken zvenčí. Baterie a nabíječka jsou součastí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelná baterieDíky vyjímatelné a jako příslušenství dodávané baterii lze okna čistit bez přerušení a libovolně dlouho.
Pohodlné čištění hranPerfektních výsledků čištění beze šmouh až k okenním okrajům dosáhnete díky manuálně nastavitelnému držáku odstupu.
Příjemná rukojeť s kontrolkou stavu nabití baterieManipulace s rukojetí se citelně zlepšila prostřednictvím jejího pogumování. 3 LED kontrolky ukazují aktuální stav nabití baterie zařízení.
Vyměnitelnost sací hubice
- Podle velikosti čištěné plochy lze nasadit jak malou, tak i velkou sací hubici.
Příjemně tichý
- Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
Originál je originál
- Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Absolutně hygienický
- Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Rozmanitost použití
- Okenní vysavač může být použit na všechny hladké povrchy, jako jsou dlaždice, zrcadlo neb sprchové kabiny.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Pracovní šířka úzké sací hubice (mm)
|170
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|100
|Doba běhu baterie (min)
|35
|Čas nabíjení baterie (min)
|185
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 105
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|0,7
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|125 x 280 x 325
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Úzká sací tryska
- Potah z mikrovláken Outdoor: 1 x
- Škrabka na nečistoty
Vybavení
- Sací tryska
- Vyměnitelnost sací hubice
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
- Obkladačky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 5 Plus Anniversary Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.