Okenní vysavač WV 2 Plus D500
Snadná manipulace, žádné odkapávání vody díky odsávání a obrovská úspora času – okna jsou během okamžiku zářivě čistá a bez šmouh.
S inovativním vysavačem na okna přinesl Kärcher revoluci v čištění oken. Při používání vysavače na okna WV 2 Plus D500 se čištění oken stane dětskou hrou, což vám ušetří spoustu času a námahy. Díky elektrickému odsávání je obtěžování kapající vodou minulostí. Inteligentní kombinace lahvičky s rozprašovačem a utěrky z mikrovlákna spolu s sací funkcí okenního vysavače zajišťuje extrémně efektivní čištění a zářivě čistá okna – bez šmouh a zbytků vody. Navíc praktický a ergonomický vysavač na okna Kärcher umožňuje obzvláště hygienické čištění oken, protože nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlé vyprázdnění
Výměnná sací hubice
LED ukazatel v zorném poli
Lehký a tichý
Originál je originál
3 x rychlejší
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
Absolutně hygienický
Rozmanitost použití
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|100
|Doba běhu baterie (min)
|35
|Čas nabíjení baterie (min)
|230
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 105
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|0,6
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 280 x 320
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Standard s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml
Vybavení
- Sací tryska
- Vyměnitelnost sací hubice
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 2 Plus D500
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
