Okenní vysavač WV 2 Plus D500

Snadná manipulace, žádné odkapávání vody díky odsávání a obrovská úspora času – okna jsou během okamžiku zářivě čistá a bez šmouh.

S inovativním vysavačem na okna přinesl Kärcher revoluci v čištění oken. Při používání vysavače na okna WV 2 Plus D500 se čištění oken stane dětskou hrou, což vám ušetří spoustu času a námahy. Díky elektrickému odsávání je obtěžování kapající vodou minulostí. Inteligentní kombinace lahvičky s rozprašovačem a utěrky z mikrovlákna spolu s sací funkcí okenního vysavače zajišťuje extrémně efektivní čištění a zářivě čistá okna – bez šmouh a zbytků vody. Navíc praktický a ergonomický vysavač na okna Kärcher umožňuje obzvláště hygienické čištění oken, protože nedochází k přímému kontaktu se špinavou vodou.

Charakteristické znaky a výhody
Okenní vysavač WV 2 Plus D500: Rychlé vyprázdnění
Rychlé vyprázdnění
Okenní vysavač WV 2 Plus D500: Výměnná sací hubice
Výměnná sací hubice
Okenní vysavač WV 2 Plus D500: LED ukazatel v zorném poli
LED ukazatel v zorném poli
Lehký a tichý
Originál je originál
3 x rychlejší
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
Absolutně hygienický
Rozmanitost použití
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka sací hubice (mm) 280
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 100
Doba běhu baterie (min) 35
Čas nabíjení baterie (min) 230
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 105
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost vč. baterie (kg) 0,6
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 280 x 320

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
  • Láhev s postřikovačem Standard s potahem z mikrovláken
  • Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml

Vybavení

  • Sací tryska
  • Vyměnitelnost sací hubice
Okenní vysavač WV 2 Plus D500
Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 2 Plus D500

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

