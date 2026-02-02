Okenní vysavač WV 7 Signature Line
Aku vysavač na okna WV 7 Signature Line s inovativní sací stěrkou pro flexibilní použití. S lahví a rozprašovačem, dvěma stíracími utěrkami, čisticím prostředkem v exkluzivním balení.
Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Nová řada WV 7 Signature Line: na první pohled rozpoznatelný nejlepší přístroj ve své kategorii výrobků Kärcher a naše nové měřítko v oblasti vysavačů na okna. Jeho elegantní design, redukovaný na to nejnutnější, činí úklid ještě pohodlnějším a bez námahy. Díky jedinečným funkcím, jako je podpora aplikace pro počáteční spuštění, tipy pro čištění a mnoho dalšího, a také vylepšené stěrce je ještě snazší vrátit oknům a všem hladkým povrchům jejich WOW faktor.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Exkluzivní úložný boxPro praktické uložení sestaveného čističe oken včetně příslušenství.
Vylepšená technologie stěrkyDíky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro používání u podlahy.
Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností na minuty
- S extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez přerušování.
Ergonomický design
- Kompaktní a lehká ergonomická rukojeť pro maximální pohodlí.
Odnímatelná stěrka
- Stěrku lze po každém čištění jednoduše vyjmout ze sací hubice a vyčistit.
Hygienické a rychlé vyprázdnění nádobky
- Hygienické vyjmutí a vyprázdnění nádrže na špinavou vodu bez kontaktu s nečistotami
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému odsávání je obtěžující odkapávání jednou pro vždy věcí minulosti. Pro zářivě čistá okna.
Rozmanitost použití
- Vhodný pro všechny hladké povrchy jako dlaždice, zrcadla nebo sprchové kouty.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Pracovní šířka úzké sací hubice (mm)
|170
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|150
|Doba běhu baterie (min)
|100
|Čas nabíjení baterie (min)
|170
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 300
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|126 x 280 x 310
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Rychlá nabíječka (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Úzká sací tryska
- Potah z mikrovláken Outdoor: 1 x
- Škrabka na nečistoty
Vybavení
- Sací tryska
Videa
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 7 Signature Line
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
