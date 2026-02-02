Okenní vysavač WV 1 Plus D500

S vysavačem na okna WV 1 Plus D500 a rozprašovačem s utěrkou z mikrovlákna vyčistíte okna bez námahy, třikrát rychleji než dříve a beze šmouh.

Vysavač na okna WV 1 Plus D500 od společnosti Kärcher zajišťuje čistá okna beze šmouh a navíc šetří spoustu času a námahy. Inteligentní kombinace rozprašovače a stěrky zaručuje mimořádně účinné čištění. Šikovný přístroj pak při každém použití nemá problém vysát vodu z okna - bez kapající špinavé vody a šmouh. V porovnání s běžnými metodami je ruční čištění znatelně jednodušší a třikrát rychlejší než dříve. Pohodlný provoz na baterie a kompaktní design zaručují maximální flexibilitu při čištění všech hladkých povrchů v domácnosti. Vyzkoušejte jej a přesvědčte se sami!

Charakteristické znaky a výhody
Okenní vysavač WV 1 Plus D500: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Drží se pohodlně a snadno v ruce, snižuje zátěž.
Okenní vysavač WV 1 Plus D500: Kompaktní a příruční
Kompaktní a příruční
Malý, příruční čistič zpříjemní čištění hladkých povrchů.
Okenní vysavač WV 1 Plus D500: LED ukazatel v zorném poli
LED ukazatel v zorném poli
Snadná kontrola stavu nabití baterie: LED kontrolka, která je integrovaná ve spínači, včas hlásí, kdy je čistič oken nutno nabít.
Rozmanitost použití
  • Okenní vysavač může být použit na všechny hladké povrchy, jako jsou dlaždice, zrcadlo neb sprchové kabiny.
3krát rychlejší
  • S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
  • Díky elektrickému vysávání vody je kapající voda nyní minulostí. Pro dokonale čistá okna.
Absolutně hygienický
  • Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Originál je originál
  • Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka sací hubice (mm) 250
Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 100
Doba běhu baterie (min) 25
Čas nabíjení baterie (min) 150
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 70
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost vč. baterie (kg) 0,5
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 130 x 250 x 275

Obsah balení

  • Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
  • Láhev s postřikovačem Standard s potahem z mikrovláken
  • Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml

Vybavení

  • Sací tryska
Okenní vysavač WV 1 Plus D500
Okenní vysavač WV 1 Plus D500
Oblasti použití
  • Hladké povrchy
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
  • Skleněné stoly
  • Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 1 Plus D500

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

