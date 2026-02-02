Okenní vysavač WV 1 Plus D500
S vysavačem na okna WV 1 Plus D500 a rozprašovačem s utěrkou z mikrovlákna vyčistíte okna bez námahy, třikrát rychleji než dříve a beze šmouh.
Vysavač na okna WV 1 Plus D500 od společnosti Kärcher zajišťuje čistá okna beze šmouh a navíc šetří spoustu času a námahy. Inteligentní kombinace rozprašovače a stěrky zaručuje mimořádně účinné čištění. Šikovný přístroj pak při každém použití nemá problém vysát vodu z okna - bez kapající špinavé vody a šmouh. V porovnání s běžnými metodami je ruční čištění znatelně jednodušší a třikrát rychlejší než dříve. Pohodlný provoz na baterie a kompaktní design zaručují maximální flexibilitu při čištění všech hladkých povrchů v domácnosti. Vyzkoušejte jej a přesvědčte se sami!
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostDrží se pohodlně a snadno v ruce, snižuje zátěž.
Kompaktní a příručníMalý, příruční čistič zpříjemní čištění hladkých povrchů.
LED ukazatel v zorném poliSnadná kontrola stavu nabití baterie: LED kontrolka, která je integrovaná ve spínači, včas hlásí, kdy je čistič oken nutno nabít.
Rozmanitost použití
- Okenní vysavač může být použit na všechny hladké povrchy, jako jsou dlaždice, zrcadlo neb sprchové kabiny.
3krát rychlejší
- S bateriovým čističem oken je čištění oken 3krát rychlejší než běžnými metodami.
Výsledek čištění bez kapek a šmouh
- Díky elektrickému vysávání vody je kapající voda nyní minulostí. Pro dokonale čistá okna.
Absolutně hygienický
- Rychlé a snadné vyprazdňování nádrže bez kontaktu se špinavou vodou.
Originál je originál
- Originální kvalita Kärcher od vynálezce okenního vysavače.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|250
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|100
|Doba běhu baterie (min)
|25
|Čas nabíjení baterie (min)
|150
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 70
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|0,5
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 250 x 275
Obsah balení
- Nabíječka baterií: Nabíječka baterií WV & KV (1 ks)
- Láhev s postřikovačem Standard s potahem z mikrovláken
- Čisticí prostředek: RM 503 Window Vac, 500 ml
Vybavení
- Sací tryska
Oblasti použití
- Hladké povrchy
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla
- Obkladačky
- Skleněné stoly
- Obkladové dlaždice
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WV 1 Plus D500
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.