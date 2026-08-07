Prodlužovací sada WV / KV
S teleskopickou prodlužovací sadou pro akustěrku a vibrační bateriový čistič můžete čistit i velmi vysoká okna. Možnost vytažení od 0,6 do 1,5 metru délky.
Nyní můžete čistit i velmi vysoká okna, střešní okna nebo jiné obtížně dostupné hladké povrchy bez větší námahy či použití žebříku. To vše je možné díky teleskopické prodlužovací sadě pro náš okenní čistič a také vibrační bateriovou stěrku. Sadu tvoří dvě teleskopické hole, nástavec s flexibilním kloubem pro okenní čistič a stěrka s potahem z mikrovlákna. Sada vám dá dodatečný dosah až 2 metry, takže i lidé menšího vzrůstu zvládnou bez větší námahy vyčistit hladké povrchy v obývácích, koupelnách či prosklené plochy nábytku až do výšky 3,5 metrů.
Charakteristické znaky a výhody
Bezproblémové dosáhnutí i na vysoce položené okenní plochy
Teleskopická tyč
Kompatibilní se všemi WV a vibračním akumulátorovým stěračem
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Velké, těžko dosažitelné skleněné plochy
- Zimní zahrady
Náhradní díly Prodlužovací sada WV / KV
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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