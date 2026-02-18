Okenní vysavač WVP 10
Bateriový okenní vysavač WVP 10 perfektně vyčistí všechny hladké povrchy. Pohodlně se ovládá a nezanechává šmouhy. Součástí balení je baterie, nabíječka a sada na čištění oken.
Aku vysavač na okna WVP 10 je lehký, odolný a pohodlně padne do ruky. Na jedno nabití vydrží pracovat až 30 minut. Hodí se pro čištění vertikálních i horizontálních povrchů – a dokonce i práci nad hlavou. Vysavač se pohodlně drží v jakékoliv poloze. Kromě oken s ním vyčistíte také dlaždice, zrcadla, pulty a další hladké povrchy. Oceníte ho při úklidu hotelových pokojů, výloh obchodů i vitrín se zbožím. Vhodný pro použití také v domácnosti. Díky manuálně nastavitelnému dorazu vysává hladké povrchy až ke krajům a zanechává je perfektně čisté a beze šmouh. Výkonný motor zajistí kvalitní odsání všech nečistot za jakékoliv situace. Špinavá voda pak stéká do objemné 200ml nádržky, která vystačí i na delší práce, a lze ji snadno vyjmout a umýt i v myčce. Vysavač dodáváme včetně baterie a nabíječky. V balení naleznete také čisticí prostředek a láhev s rozprašovačem a potahem z mikrovlákna.
Charakteristické znaky a výhody
Lehký, ergonomický a univerzálníVhodný pro všechny typy hladkých povrchů - horizontální, vertikální nebo dokonce horní. Pohodlná manipulace a snadné ovládání. Bezpečná a příjemná manipulace díky gumové rukojeti.
Vyjímatelná, vyměnitelná baterieStav nabíjení se zobrazuje pomocí 3 LED nad spínačem ZAP / VYP.
Pohodlné čištění hranDíky ručně nastavitelnému rozpěrnému kroužku jsou výsledky bez šmouh až k okrajům.
Velký objem nádrže na špinavou vodu
- Snižuje přerušení práce díky častému vyprazdňování, čímž zvyšuje produktivitu.
- Snižuje přerušení práce díky častému vyprazdňování, čímž zvyšuje produktivitu.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Čas nabíjení baterie (min)
|180
|Doba běhu baterie (min)
|35
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|3,7
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 130 x 335
Obsah balení
- Koncentrát pro čištění povrchů CA 30 R
- Stříkací láhev (500 ml)
- Potah na stírání z mikrovlákna: 1 x
- Baterie
- Nabíječka baterií
- Škrabka na nečistoty
Vybavení
- Šířka sací hubice: 280 mm
Videa
Oblasti použití
- Stavební průmysl
- Maloobchod
- Kancelářské budovy
- Pohostinství
- Restaurace a stravování
- Zdravotnictví
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WVP 10
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.