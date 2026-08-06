Okenní vysavač WVP 10 Adv
Aku vysavač na okna a hladké povrchy WVP 10 Adv oceníte při úklidu výloh i pultů. Pracuje spolehlivě a neváží téměř nic. Dodáváme včetně 2 baterií, rychlonabíječky a sady příslušenství.
Všestranný aku vysavač na okna WVP 10 Adv oceníte v hotelích, restauracích, obchodních centrech i doma. Je lehký a snadno se ovládá. Zvládá čištění vertikálních i horizontálních ploch – dokonce jej můžete při úklidu držet i nad hlavou. Jeho silný motor zajišťuje vysoký sací výkon za každé situace. Pohon zabezpečuje kvalitní Li-Ion baterie, která na jedno nabití vydrží 30 minut – v balení přitom naleznete hned dvě, což umožňuje práci téměř bez přerušení. Přístroj si poradí s úklidem obkladů, vitrín a dalších hladkých povrchů. Je jedno, jestli ho budete používat na odsávání rozlitých tekutin, nebo čištění hladkých povrchu. Okenní vysavač je připraven na všechny výzvy. Díky praktickému rozpěrnému kroužku navíc vyčistí okna beze šmouh i kolem okrajů skla. Vysátá voda se hromadí v odnímatelné 200ml nádržce, kterou snadno bez kontaktu s nečistotami vylejete a umyjete i v myčce. Součástí dodávky je rovněž rychlonabíječka. V balení naleznete také úzkou hubici, čisticí prostředek, láhev s rozprašovačem a dvěma potahy z mikrovlákna.
Charakteristické znaky a výhody
Lehký, ergonomický a univerzálníVhodný pro všechny typy hladkých povrchů - horizontální, vertikální nebo dokonce horní. Pohodlná manipulace a snadné ovládání. Bezpečná a příjemná manipulace díky gumové rukojeti.
Vyjímatelná, vyměnitelná baterieDíky další externí baterii umožňuje práci bez přerušení. Stav nabíjení se zobrazuje pomocí 3 LED nad spínačem ZAP / VYP.
Pohodlné čištění hranDíky ručně nastavitelnému rozpěrnému kroužku jsou výsledky bez šmouh až k okrajům.
Velký objem nádrže na špinavou vodu
- Snižuje přerušení práce díky častému vyprazdňování, čímž zvyšuje produktivitu.
- Snižuje přerušení práce díky častému vyprazdňování, čímž zvyšuje produktivitu.
Verze WVP 10 Adv s rychlou nabíječkou
- Rychlá nabíječka a druhá baterie umožňují téměř zcela nepřetržité čištění.
Verze WVP 10 Adv s další úzkou sací hubicí
- Obzvláště vhodný pro malé oblasti, které nejsou přístupné standardní tryskou.
Výkonná lithium-iontová baterie
- Umožňuje pracovní dobu přibližně 30 minut na jeden zátah.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka sací hubice (mm)
|280
|Pracovní šířka úzké sací hubice (mm)
|170
|Objem nádrže na špinavou vodu (ml)
|200
|Čas nabíjení baterie (min)
|50
|Doba běhu baterie (min)
|35
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí baterie (V)
|3,7
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
|Hmotnost vč. baterie (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 130 x 335
Obsah balení
- Koncentrát pro čištění povrchů CA 30 R
- Stříkací láhev (500 ml)
- Potah na stírání z mikrovlákna: 1 x
- Potah z mikrovláken Outdoor: 1 x
- Baterie
- Součástí balení je vyměnitelná baterie
- Rychlonabíjecí stanice
- Škrabka na nečistoty
Vybavení
- Šířka sací hubice: 280 mm, 170 mm
Videa
Oblasti použití
- Stavební průmysl
- Maloobchod
- Kancelářské budovy
- Pohostinství
- Restaurace a stravování
- Zdravotnictví
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly WVP 10 Adv
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.