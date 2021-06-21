Příslušenství k parním čističům
Pro každý úklid to správné příslušenství: S promyšleným příslušenstvím pro parní čističe Kärcher máte vše, co potřebujete. Naše díly jsou navrženy pro každodenní i speciální úklid, aby se přizpůsobily vašim individuálním potřebám. Nabízíme širokou škálu produktů – od napařovačů oděvů a flexibilních hubic až po malé kartáče pro detaily a velké podlahové hubice na větší plochy. Vše je kompatibilní se současnými zařízeními, takže můžete svůj čistič snadno přizpůsobit a rozšířit jeho využití. Objevte možnosti a užijte si pohodlný a efektivní úklid!
Pokud nemáte řadu s odvápňující kartuší, doporučujeme dokoupit i odvápňovací prostředek.
Výběr dle typu příslušenství
Hubice a trysky pro parní čističe
Příslušenství na míru ke každému úkolu v domácnosti, to je nabídka hubic a trysek k našim parním čističům.
Čistěte párou pohodlně například okna, nebo si ulehčete péči o textilní výrobky.
Kartáčové nástavce
Kartáčové nástavce jsou šikovnými pomocníky pro individuální povrchy. U každého kartáče najdete vhodné plochy k čištění.
Utěrky k parním čističům
Kvalitní utěrky z mikrovláken se šetrně postarají jak o vaše podlahy, tak i další povrchy v celé koupelně či kuchyni.
Příslušenství pro parní žehlení
Parní žehličky a vše potřebné k nim najdete zde. Kärcher nabízí kvalitní žehlicí systémy, které jsou šetrné jak textiliím, tak k vaší námaze.
Ostatní příslušenství k parním čističům
Další praktické příslušenství, které usnadní práci s parními čističi.
Kompletní nabídka příslušenství pro parní čističe
