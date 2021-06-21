Příslušenství k parním čističům

Pro každý úklid to správné příslušenství: S promyšleným příslušenstvím pro parní čističe Kärcher máte vše, co potřebujete. Naše díly jsou navrženy pro každodenní i speciální úklid, aby se přizpůsobily vašim individuálním potřebám. Nabízíme širokou škálu produktů – od napařovačů oděvů a flexibilních hubic až po malé kartáče pro detaily a velké podlahové hubice na větší plochy. Vše je kompatibilní se současnými zařízeními, takže můžete svůj čistič snadno přizpůsobit a rozšířit jeho využití. Objevte možnosti a užijte si pohodlný a efektivní úklid!

Pokud nemáte řadu s odvápňující kartuší, doporučujeme dokoupit i odvápňovací prostředek.

Výběr dle typu příslušenství

Čištění spár pomocí parního čističe

Hubice a trysky pro parní čističe

 

Příslušenství na míru ke každému úkolu v domácnosti, to je nabídka hubic a trysek k našim parním čističům.

Čistěte párou pohodlně například okna, nebo si ulehčete péči o textilní výrobky.

Ukázat více produktů ▼ (7)
Kartáčové nástavce

Kartáčové nástavce

 

Kartáčové nástavce jsou šikovnými pomocníky pro individuální povrchy. U každého kartáče najdete vhodné plochy k čištění.

Utěrky k parním čističům

Utěrky k parním čističům

 

Kvalitní utěrky z mikrovláken se šetrně postarají jak o vaše podlahy, tak i další povrchy v celé koupelně či kuchyni.

Ukázat více produktů ▼ (7)
Parní žehlení

Příslušenství pro parní žehlení

 

Parní žehličky a vše potřebné k nim najdete zde. Kärcher nabízí kvalitní žehlicí systémy, které jsou šetrné jak textiliím, tak k vaší námaze.

Příslušenství k parním čističům

Ostatní příslušenství k parním čističům

 

Další praktické příslušenství, které usnadní práci s parními čističi.

Kompletní nabídka příslušenství pro parní čističe

Zpět na parní čističe
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.