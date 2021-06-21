Pečující prostředky pro parní čističe
Parní čističe bez odvápňovací kartuše potřebují občas odvápnit. V nabídce pro vás máme účinný odvápňovač, který můžete využít i na jiné spotřebiče v domácnosti.
Inspirujte se i dalším příslušenstvím k parním čističům, které vám pomohou s úklidem.
Odstraňovač vodního kamene
Prášek pro odstranění vodního kamene
Parní čističe, které nedisponují vlastní odvápňovací kartuší, potřebují čas od času trochu péče navíc. Je to však snadné, vodní kámen odstraníte jednoduše s naším práškovým odvápňovačem, který můžete využít i na další spotřebiče v domácnosti: varné konvice, kávovary apod.
