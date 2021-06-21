Pečující prostředky pro parní čističe

Parní čističe bez odvápňovací kartuše potřebují občas odvápnit. V nabídce pro vás máme účinný odvápňovač, který můžete využít i na jiné spotřebiče v domácnosti.

Inspirujte se i dalším příslušenstvím k parním čističům, které vám pomohou s úklidem.

Odstraňovač vodního kamene

Prášek pro odstranění vodního kamene pro parní čističe

Prášek pro odstranění vodního kamene

 

Parní čističe, které nedisponují vlastní odvápňovací kartuší, potřebují čas od času trochu péče navíc. Je to však snadné, vodní kámen odstraníte jednoduše s naším práškovým odvápňovačem, který můžete využít i na další spotřebiče v domácnosti: varné konvice, kávovary apod.

