Napařovač oděvů
Napařovač oděvů je parní nástavec vhodný pro všechny parní čističe Kärcher. Vyhlazuje záhyby na oděvech pomocí páry a dosahuje efektivních výsledků. Ideální také pro osvěžení jiných textilií.
Dejte sbohem zmačkanému prádlu! S parním napařovačem bude oblečení vypadat skvěle během chvilky. Snadno a rychle s ním osvěžíte a narovnáte oblečení, záclony a mnoho dalších textilií a zbavíte se nepříjemných pachů. Tento nástavec promění každý parní čistič Kärcher v napařovač, který proniká do tkaniny ultra suchou a horkou párou a osvěžuje vlákna až na dřeň. Kondenzovaná voda, která vzniká při napařování s nástavcem, se shromažďuje v samostatné nádržce, kterou lze jednoduše vypustit do dřezu nebo i do nádržky parního čističe.
Charakteristické znaky a výhody
Rychle a snadno odstraňuje záhybyUltra suchá horká pára zajišťuje snadné, spolehlivé a rychlé výsledky bez záhybů. Při práci se silnějšími látkami nebo odolnými záhyby lze pomocí kovové desky vyvinout ještě větší teplo a přídavný tlak, abyste dosáhli efektivních výsledků.
Osvěžuje mezi jednotlivými pranímiPára má neutralizační účinek vůči zápachu, a proto je napařovač oděvů ideální pro osvěžení tkanin mezi praními. Ideální pro osvěžení oděvů nebo bytového textilu po dlouhém skladování v šatníku nebo skříni.
Žehlicí prkno není potřebaOděvy lze jednoduše pověsit na ramínko a napařit.
Bezpečné a snadné použití pro všechny typy textilií
- Napařovač oděvů lze použít na všechny oděvy vhodné k žehlení a běžné domácí textilie.
- Intenzita tepla a páry se řídí vzdáleností mezi nástavcem a textilem. Lze jej použít i k napařování choulostivých materiálů.
Pára se vypouští rovnoměrně po celé ploše.
- Otvory pro výstup páry jsou rozmístěny po celé šířce kovové desky, aby byla zajištěna rovnoměrná distribuce páry a dokonalé výsledky.
Nízká hmotnost
- Napařovač oděvů je velmi lehký, váží pouhých 220 g, takže vás nezatěžuje ani při delší práci.
Velká kapacita nádrže na vodu pro práci bez přerušení
- V závislosti na použitém napařovači oděvů Kärcher je k dispozici až 1,5 l vody.
- Sběrná nádoba integrovaná v nástavci napařovače oděvů shromažďuje přibližně 100 ml kondenzované vody. To stačí přibližně na pět nebo šest oděvů. Nádobku lze kdykoli vyprázdnit.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|136 x 103 x 92
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Všechny oděvy vhodné k žehlení
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
Náhradní díly Napařovač oděvů
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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