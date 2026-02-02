Parní čistič SC 4 Deluxe Iron

Parní čistič Kärcher si poradí i s KORONAVIRY¹⁾ a BAKTERIEMI²⁾. Výkon až 4 bary. Zajišťuje práci bez přerušení. Přihrádka na příslušenství, a navíc parní žehlička zkracující žehlení až o 50 %.

Parní čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron má 3stupňovou regulaci páry s nejvyšším tlakem až 4 bary. Umožňuje práci bez přerušení díky odnímatelné nádržce na vodu. Voda se zahřívá po dobu 3 minut – o provozním stavu stroje vás informuje LED indikátor. Parní čistič odstraní až 99,999 % koronavirů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ na tvrdých površích a díky vysokému tlaku je vhodný i na velmi odolné nečistoty. Je to ideální pomocník při čištění koupelny, spár, sporáků, digestoří ale i špatně dostupných míst a škvír. S ergonomickou podlahovou hubicí, která díky technologii lamel rozprostírá páru po celé ploše hubice, snadno hygienicky vyčistíte i podlahy. Utěrka na podlahy se navíc připevňuje pomocí suchého zipu a sundává se bez kontaktu s nečistotami pouhým sešlápnutím. Veškeré příslušenství snadno uskladníte do extra velké integrované přihrádky. V balení naleznete i parní žehličku, která se postará o dokonale vyžehlené prádlo – doba žehlení se zkracuje až o 50 %.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 4 Deluxe Iron: Permanentní doplňování vody v nádrži
Permanentní doplňování vody v nádrži
Nepřetržité čištění a komfortní doplňování vody.
Parní čistič SC 4 Deluxe Iron: Úložný prostor pro přílušenství a parkovací poloha
Úložný prostor pro přílušenství a parkovací poloha
Pohodlné uložení příslušenství, prodlužovací trubice, kabelů a parní hadice. Parkovací poloha pro snadné odstavení podlahové hubice během přestávek.
Parní čistič SC 4 Deluxe Iron: LED kontrolka na přístroji
LED kontrolka na přístroji
Pokud svítí LED kontrolka červeně, přístroj se ještě ohřívá. Při zelené je již připraven k provozu.
EasyFinish napařovací žehlička
  • Parní tlaková žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypnutím a lehkou podešví. Úspora času až 50%.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
  • Optimální výsledek čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky efektivní technice lamel.
  • Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
  • Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Multifunkční příslušenství
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Třístupňová regulace průtoku páry
  • Proud páry lze přispůsobit povrchu a míře znečištění
Otočný regulátor on/off na zařízení
  • Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 130
Topný výkon (W) 2200
Max. tlak páry (bar) 4
Délka kabelu (m) 5
Doba zahřívání (min) (min) 3
Kapacita kotle (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,3
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací prášek: 3 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Štěrbinový kartáč
  • EasyFinish napařovací žehlička
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na zařízení (tříkrokový)
  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.3 m
  • Přípojka na žehličku
  • Integrovaný spínač
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Žehlení
  • Spáry
Příslušenství
