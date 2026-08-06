Parní čistič SG 4/2 Classic

Velmi kompaktní a snadno ovladatelný: Parní čistič SG 4/2 Classic od Kärcher s unikátním designem „vše v jednom“ a funkcí VapoHydro pro čištění a sanitaci bez chemie.

Díky jedinečné konstrukci all-in-one boxu je velmi kompaktní, robustní a odolný, je také rozsáhle vybavený a velmi snadno se používá: Parní čistič SG 4/2 Classic přesvědčí vynikajícími výsledky čištění, skvělá cena/ poměr výkonu a maximální efektivita. Lehký stroj, vážící pouhých 7,5 kilogramů, je nejkompaktnějším profesionálním parním čističem ve své třídě, je připraven k použití za pouhé 3 minuty a s tlakem páry 4 bary nabízí více než dostatečné rezervy pro hloubkové čištění a sanitaci bez použití chemikálií. Pulty, dávkovací zařízení, dlaždice, varné desky, trouby a mnohé další jsou pečlivě vyčištěny přímo do té nejmenší skuliny – bez ohledu na úroveň znečištění. Ve zvláště odolných případech pomáhá připojitelná funkce VapoHydro s horkou vodou a účinně odstraňuje silné znečištění a mastnotu, nádržku na vodu lze kdykoli vyjmout a naplnit. Příslušenství jako parní hadice, ruční hubice, bodová tryska, Power hubice, kulatý kartáč, plochý kartáč, škrabka a kryt z mikrovlákna, to vše je uloženo přímo ve stroji – volitelně je k dispozici i podlahová hubice.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SG 4/2 Classic: Kompaktní design boxu vše v jednom
Kompaktní design boxu vše v jednom
Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj. Prostorově úsporné, pohodlné uložení příslušenství v samotném stroji. Díky nízké hmotnosti (7,5 kg) lze snadno přenášet jednou rukou.
Parní čistič SG 4/2 Classic: Jednoduchý koncept obsluhy
Jednoduchý koncept obsluhy
Pohodlný tlakový spínač pro zapínání a vypínání parního čističe. LED diody indikují připravenost k použití, nedostatek vody a servisní interval.
Parní čistič SG 4/2 Classic: Funkce VapoHydro
Funkce VapoHydro
Výkonná čisticí kombinace páry a horké vody. Rozpuštěné nečistoty lze snadno opláchnout. Zvyšuje čisticí účinek na velmi odolné nečistoty.
Komplexní příslušenství
  • Multifunkční příslušenství pro čištění různých povrchů.
  • Prostorově úsporné, pohodlné uložení příslušenství v samotném stroji.
  • Volitelně jsou k dispozici podlahová hubice, okenní hubice a textilní hubice.
Vyjímatelná nádrž čisté vody
  • Nádrž na čerstvou vodu lze naplnit kdykoli.
  • Dlouhé čisticí aplikace s funkcí páry nebo VapoHydro bez přerušení.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
  • Připraveno do 3 minut od zapnutí.
  • Veškeré příslušenství je kdykoli snadno dostupné díky designu „vše v jednom“.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita kotle (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,5
Tlak páry (bar) max. 4
Topný výkon (W) 2250
Teplota kotle (°C) max. 145
Délka kabelu (m) 5
Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 460 x 298 x 265

Obsah balení

  • Ruční tryska s kartáčem: 165 mm
  • Parní hadice s pistolí: 2.5 m
  • Mikrovlákenný obal na ruční hubici
  • Síťová taška na příslušenství

Vybavení

  • Ergonomické držadlo
  • Power tryska
  • Bodová tryska, dlouhá

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Pro čištění všech typů sanitárních prostor v turistických zařízeních
  • K čištění pracovních ploch, dřezů, digestoří, kohoutků a v kuchyních
  • Hygienické čištění a sanitace bez chemie
  • Pro úklid silně frekventovaných prostor jako jsou bufety, vitríny nebo pulty
  • K čištění dřezů, sprch, van, zrcadel a oken
  • Perfektní v kempech, na výletních lodích a v prázdninových domech
Příslušenství
Náhradní díly SG 4/2 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.