Parní čistič SG 4/2 Classic
Velmi kompaktní a snadno ovladatelný: Parní čistič SG 4/2 Classic od Kärcher s unikátním designem „vše v jednom“ a funkcí VapoHydro pro čištění a sanitaci bez chemie.
Díky jedinečné konstrukci all-in-one boxu je velmi kompaktní, robustní a odolný, je také rozsáhle vybavený a velmi snadno se používá: Parní čistič SG 4/2 Classic přesvědčí vynikajícími výsledky čištění, skvělá cena/ poměr výkonu a maximální efektivita. Lehký stroj, vážící pouhých 7,5 kilogramů, je nejkompaktnějším profesionálním parním čističem ve své třídě, je připraven k použití za pouhé 3 minuty a s tlakem páry 4 bary nabízí více než dostatečné rezervy pro hloubkové čištění a sanitaci bez použití chemikálií. Pulty, dávkovací zařízení, dlaždice, varné desky, trouby a mnohé další jsou pečlivě vyčištěny přímo do té nejmenší skuliny – bez ohledu na úroveň znečištění. Ve zvláště odolných případech pomáhá připojitelná funkce VapoHydro s horkou vodou a účinně odstraňuje silné znečištění a mastnotu, nádržku na vodu lze kdykoli vyjmout a naplnit. Příslušenství jako parní hadice, ruční hubice, bodová tryska, Power hubice, kulatý kartáč, plochý kartáč, škrabka a kryt z mikrovlákna, to vše je uloženo přímo ve stroji – volitelně je k dispozici i podlahová hubice.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní design boxu vše v jednomTrvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj. Prostorově úsporné, pohodlné uložení příslušenství v samotném stroji. Díky nízké hmotnosti (7,5 kg) lze snadno přenášet jednou rukou.
Jednoduchý koncept obsluhyPohodlný tlakový spínač pro zapínání a vypínání parního čističe. LED diody indikují připravenost k použití, nedostatek vody a servisní interval.
Funkce VapoHydroVýkonná čisticí kombinace páry a horké vody. Rozpuštěné nečistoty lze snadno opláchnout. Zvyšuje čisticí účinek na velmi odolné nečistoty.
Komplexní příslušenství
- Multifunkční příslušenství pro čištění různých povrchů.
- Prostorově úsporné, pohodlné uložení příslušenství v samotném stroji.
- Volitelně jsou k dispozici podlahová hubice, okenní hubice a textilní hubice.
Vyjímatelná nádrž čisté vody
- Nádrž na čerstvou vodu lze naplnit kdykoli.
- Dlouhé čisticí aplikace s funkcí páry nebo VapoHydro bez přerušení.
Je kdykoli připraven k rychlému použití
- Připraveno do 3 minut od zapnutí.
- Veškeré příslušenství je kdykoli snadno dostupné díky designu „vše v jednom“.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita kotle (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1,5
|Tlak páry (bar)
|max. 4
|Topný výkon (W)
|2250
|Teplota kotle (°C)
|max. 145
|Délka kabelu (m)
|5
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|460 x 298 x 265
Obsah balení
- Ruční tryska s kartáčem: 165 mm
- Parní hadice s pistolí: 2.5 m
- Mikrovlákenný obal na ruční hubici
- Síťová taška na příslušenství
Vybavení
- Ergonomické držadlo
- Power tryska
- Bodová tryska, dlouhá
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Pro čištění všech typů sanitárních prostor v turistických zařízeních
- K čištění pracovních ploch, dřezů, digestoří, kohoutků a v kuchyních
- Hygienické čištění a sanitace bez chemie
- Pro úklid silně frekventovaných prostor jako jsou bufety, vitríny nebo pulty
- K čištění dřezů, sprch, van, zrcadel a oken
- Perfektní v kempech, na výletních lodích a v prázdninových domech
Příslušenství
Náhradní díly SG 4/2 Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.