Parní čistič SG 4/4
Účinný parní čistič SG 4/4 zajistí kvalitní dezinfekci všech ploch. Natlakuje páru až na 4 bary a díky funkci VapoHydro můžete také regulovat její vlhkost.
Kompaktní parní čistič SG 4/4 zajistí efektivní a ekologický úklid různých povrchů – a to bez použití chemie. Díky páře o tlaku 4 barů se muže pyšnit certifikovanou dezinfekci bez chemikálií - účinně tak dezinfikuje například hotelové pokoje, kuchyně či sauny. Účinnost dezinfekce dle EN 16615 ověřila také nezávislá laboratoř - likviduje 99,99 % mikrobů* z běžných povrchů. Stroj nabízí rovněž funkci regulace tlaku a vlhkosti páry VapoHydro, díky níž nečistoty místo pracného drhnutí jednoduše spláchnete. Praktická 4l dvojitá nádrž umožňuje průběžné doplňování vody i během úklidu. Vydržíte tak pracovat dlouho bez přerušení. A když je vše hotovo, kabel, trubky i příslušenství pohodlně uložíte do těla přístroje. Součástí dodávky jsou dvě podlahové hubice (1x se štětinami, 1x s lamelami), kartáč a sada trysek. (* podle EN 16615, PVC podlaha, stroj: SG 4/4 (podlahová hubice s lamelou, 30 cm / s, max. tlak páry, min. VapoHydro), testovací bakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541, testovací virus: MVA , Murines Norovirus, Adenovirus.)
Charakteristické znaky a výhody
Certifikovaná a vysoce účinná dezinfekceDezinfekce povrchu podle EN 16615 ověřená externí laboratoří. Spektrum účinnosti baktericidní a virucidní proti obaleným virům PLUS. Testovací bakterie: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Dezinfekce bez chemikáliíŠetrné k životnímu prostředí a beze zbytků, protože se čistí pouze vodou. Maximální bezpečnost zajištěna - je zabráněno rozvoji multirezistentních choroboplodných zárodků. Povrchově šetrné čištění bez chemikálií.
Systém dvou nádržíNádrž na čistou vodu lze neustále doplňovat, neboť kotel a nádržka jsou od sebe odděleny. Jelikož se ohřívá vždy jen část celkového objemu, vzniká konstantní pára. Díky svému celkovému objemu přes 4l lze parní čistič SG 4/4 používat velmi dlouho bez doplňování vody.
VapoHydro
- Díky funkci VapoHydro lze plynule přizpůsobit sílu páry potřebám čištění.
- Vedle tlaku páry lze také plynule regulovat sytost páry od paprsku páry až po proud horké vody.
- Pomocí proudu horké vody lze nejprve účinně rozpustit pevně ulpívající nečistoty.
Přihrádka na uložení příslušenství
- Integrovaná přihrádka umožňuje uložit nejrůznější příslušenství.
- Speciálně malé díly jsou bezpečně uloženy a neztratí se.
- Také trubky mohou být uloženy na zadní straně přístroje.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita kotle (l)
|2,4
|Objem nádrže (l)
|2
|Tlak páry (bar)
|max. 4
|Topný výkon (W)
|2300
|Doba zahřívání (min) (min)
|9
|Teplota kotle (°C)
|max. 145
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|475 x 320 x 275
Obsah balení
- Ruční tryska s kartáčem: 165 mm
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 505 mm
- Parní hadice s pistolí: 2 m
- Podlahová hubice s lamelami: 320 mm
- Podlahová hubice se štětinami: 310 mm
- Plnicí trychtýř
- Parní sací trubky: 2 Kusy
- Froté potah na ruční hubici
- Hadřík na podlahovou hubici (froté, 400x200 mm)
- Hadřík na podlahové hubice (froté, 480x270 mm)
Vybavení
- Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
- Ergonomické držadlo
- Power tryska
- Bodová tryska, krátká
- Bodová tryska, dlouhá
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Funkce VapoHydro
- Plynulá regulace nasycení páry
- Regulace množství páry: na zařízení (nekonečně variabilní)
- Bezpečnostní zámek na parním kotli
- Bezpečnostní zámek na parní pistoli
Oblasti použití
- Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
Příslušenství
Náhradní díly SG 4/4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.