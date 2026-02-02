Parní čistič SC 4 EasyFix Plus
Parní čistič SC 4 EasyFix Premium s kluzákem na koberce a praktickým příslušenstvím. Ideální pro nepřetržitý úklid díky trvale plnitelné nádrži na vodu.
Praktický parní čistič SC 4 EasyFix Premium s rozšířenou sadou příslušenství pro ještě cílenější odstraňování nečistot zajišťuje hygienickou čistotu v celé domácnosti. Přístroj čistí zcela bez použití chemikálií a lze jej použít prakticky kdekoli. Dokonce i na kobercích - díky dodávanému kluzáku na koberce. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % koronavirů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických tvrdých povrchů v domácnosti. Jeho rozsáhlé příslušenství důkladně vyčistí dlaždice, varné desky, odsavače par a dokonce i ty nejmenší mezery. Ani odstranění extrémně odolných nečistot není žádný problém. Flexibilní podlahová hubice EasyFix s lamelovou technologií zaručuje vynikající ergonomii a perfektní výsledky čištění. Pomocí praktického systému háčků a smyček lze podlahovou utěrku z mikrovlákna rychle připevnit k podlahové hubici a opět sejmout, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou. Dvoustupňovou regulaci páry lze optimálně přizpůsobit povrchu a míře znečištění. Trvale doplňovatelná nádržka na vodu umožňuje nepřetržité čištění. Model SC 4 EasyFix Premium je vybaven integrovanými přihrádkami na kabel a příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Permanentní doplňování vody v nádržiNepřetržité čištění a komfortní doplňování vody.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabeluBezpečné uložení kabelu a příslušenství.
Multifunkční prémiové příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
- Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Spínač On/Off na přístroji
- Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 100
|Topný výkon (W)
|2000
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3,5
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|4
|Kapacita kotle (l)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,8
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 2 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací prášek: 3 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Power tryska
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Kulatý kartáček, velký
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
- Kobercový kluzák
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Integrovaný spínač
- Uložení příslušenství na přístroji
Videa
Oblasti použití
- Osvěžení kobercových podlah
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 4 EasyFix Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
