Parní čistič SC 4 EasyFix Plus

Parní čistič SC 4 EasyFix Premium s kluzákem na koberce a praktickým příslušenstvím. Ideální pro nepřetržitý úklid díky trvale plnitelné nádrži na vodu.

Praktický parní čistič SC 4 EasyFix Premium s rozšířenou sadou příslušenství pro ještě cílenější odstraňování nečistot zajišťuje hygienickou čistotu v celé domácnosti. Přístroj čistí zcela bez použití chemikálií a lze jej použít prakticky kdekoli. Dokonce i na kobercích - díky dodávanému kluzáku na koberce. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % koronavirů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických tvrdých povrchů v domácnosti. Jeho rozsáhlé příslušenství důkladně vyčistí dlaždice, varné desky, odsavače par a dokonce i ty nejmenší mezery. Ani odstranění extrémně odolných nečistot není žádný problém. Flexibilní podlahová hubice EasyFix s lamelovou technologií zaručuje vynikající ergonomii a perfektní výsledky čištění. Pomocí praktického systému háčků a smyček lze podlahovou utěrku z mikrovlákna rychle připevnit k podlahové hubici a opět sejmout, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou. Dvoustupňovou regulaci páry lze optimálně přizpůsobit povrchu a míře znečištění. Trvale doplňovatelná nádržka na vodu umožňuje nepřetržité čištění. Model SC 4 EasyFix Premium je vybaven integrovanými přihrádkami na kabel a příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus: Permanentní doplňování vody v nádrži
Permanentní doplňování vody v nádrži
Nepřetržité čištění a komfortní doplňování vody.
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus: Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Optimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus: Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
Bezpečné uložení kabelu a příslušenství.
Multifunkční prémiové příslušenství
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
  • Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Spínač On/Off na přístroji
  • Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 100
Topný výkon (W) 2000
Max. tlak páry (bar) max. 3,5
Délka kabelu (m) 4
Doba zahřívání (min) (min) 4
Kapacita kotle (l) 0,5
Objem nádrže (l) 0,8
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 2 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací prášek: 3 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Power tryska
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Kulatý kartáček, velký
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m
  • Kobercový kluzák

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.2 m
  • Integrovaný spínač
  • Uložení příslušenství na přístroji
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus
Parní čistič SC 4 EasyFix Plus

Videa

Oblasti použití
  • Osvěžení kobercových podlah
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 4 EasyFix Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.