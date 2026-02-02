Parní čistič SC 1 EasyFix
Kompaktní parní čistič SC 1 EasyFix 2 v 1 je ideální pro rychlý meziúklid bez použití chemikálií a díky přiložené podlahové hubici EasyFix zvládne i vyčistit podlahu.
Kompaktní parní čistič Kärcher SC 1 EasyFix 2 v 1 (se sadou na čištění podlah) lze použít kdekoli v domácnosti a čistí bez použití chemie. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických domácích tvrdých povrchů. Díky kompaktním rozměrům je zařízení ideální pro rychlé a důkladné mezičištění. Až budete hotovi, můžete jej uložit přesně tam, kde je potřeba, aniž by zabíral mnoho místa. Ať už se jedná o čištění armatur, dlaždic, varných desek, digestoří nebo nejmenších prasklin a výklenků – výkonná pára a rozsáhlá řada příslušenství zajistí bezchybné výsledky. Díky sadě na čištění podlah EasyFix lze praktický ruční parní čistič využít na čištění podlah. Dokonce i odolné nečistoty a usazeniny mastnoty jsou okamžitě odstraněny.
Charakteristické znaky a výhody
Silný parní ráz 3,0 barSnadné odstranění nečistot všeho druhu - i na těžko přístupných místech
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledky čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky technologii lamel Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Malý, příruční s bezproblémovým uskladněnímParní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Dětská pojistka na zařízení
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 20
|Topný výkon (W)
|1200
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|3
|Kapacita kotle (l)
|0,2
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Obsah balení
- Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Ruční hubice
- Power tryska
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
- Odměrka: 200 ml
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 1 EasyFix
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
