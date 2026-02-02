Parní čistič SC 1 Multi
Kompaktní ruční parní čistič SC 1 Multi je připraven k použití během 30 sekund a umožňuje pohodlné hloubkové čištění.
Kompaktní ruční parní čistič SC 1 Multi čistí bez chemikálií a je připraven k hloubkovému čištění během okamžiku. Důkladné čištění odstraní z tvrdých povrchů až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Díky kompaktnímu a praktickému designu se přístroj pohodlně používá a snadno se skladuje i v těch nejmenších prostorách. SC 1 Multi je připraven k použití během 30 sekund a díky odnímatelné nádržce na vodu se snadno doplňuje - pro delší intervaly údržby a méně přerušení provozu. Vyměnitelná odvápňovací kazeta zajišťuje automatické odstraňování vodního kamene pro pětkrát delší životnost výrobku. Světelný LED displej s ovládacím panelem umožňuje jednoduché a bezproblémové ovládání. Na displeji jsou vždy zobrazeny různé režimy, jako je ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna patrony. K dispozici je také možnost rozšíření na inovativní multifunkční parní mop 4 v 1.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní a praktický design zařízeníSnadná manipulace díky kompaktnímu provedení přístroje. Ergonomický tvar pro snadné čištění. Parní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartušeVyjímatelnou nádrž lze kdykoli bez problémů naplnit - pro neustálou páru bez přerušení práce. Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje. Indikátor LED ukazuje, kdy je třeba vyměnit kazetu, a to s hodinovým předstihem.
Světelný displej LED s ovládacím panelemPro jednoduché a snadné ovládání. Pro aktivaci páry stačí jednou lehce poklepat na ovládací panel - není třeba žádné fyzické námahy. Přehledný světelný displej zobrazuje následující režimy: ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna kazety.
Krátká doba nahřívání
- Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 30
|Topný výkon (W)
|1300
|Délka kabelu (m)
|5
|Doba zahřívání (min) (min)
|0,5
|Objem nádrže (ml)
|200
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimální faktor, o který se prodlužuje životnost výrobku, na základě interních testů při tvrdosti vody 20 °dH a uhličitanové tvrdosti 15 °dH.
Obsah balení
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
- Ruční hubice
Vybavení
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
Videa
Oblasti použití
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
Příslušenství
Náhradní díly SC 1 Multi
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.