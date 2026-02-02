Parní čistič SC 2 Deluxe

Kompaktní SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu je základním modelem pro parní čištění bez použití chemikálií. Ideální pro všechny tvrdé povrchy v celém domě.

Nový kompaktní a lehký parní čistič SC 2 Deluxe poskytuje dvoustupňovou regulaci páry pro přizpůsobení intenzity páry povrchu a úrovni znečištění. Důkladné čištění s parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických domácích tvrdých povrchů – a to zcela bez chemie. SC 2 Deluxe může kdykoli zobrazit provozní režim pomocí inovativního osvětleného LED kroužku na rukojeti. Červená znamená, že se zařízení stále zahřívá, zatímco zelená znamená, že parní čistič SC je připraven k použití. Příslušenství může být uloženo (včetně dvou prodlužovacích trubic) celé v extra dlouhé tašce na příslušenství nebo alternativně na samotném zařízení. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem zaručuje vynikající ergonomii a díky lamelové technologii zajišťuje dokonalé výsledky čištění. Díky praktickému systému suchého zipu lze hadřík na čištění podlahy rychle a snadno nasadit na podlahovou hubici a znovu sejmout, aniž by se musela dostat do kontaktu s nečistotami. Pomocí různého příslušenství lze hygienicky vyčistit varné desky, digestoře, dlaždice a spáry a i ty nejmenší mezery. Spolehlivě lze odstranit i odolné nečistoty.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 2 Deluxe: LED kontrolka na přístroji
LED kontrolka na přístroji
Pokud svítí LED kontrolka červeně, přístroj se ještě ohřívá. Při zelené je již připraven k provozu.
Parní čistič SC 2 Deluxe: Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Optimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Parní čistič SC 2 Deluxe: Přehledné uložení příslušenství a parkovací pozice
Přehledné uložení příslušenství a parkovací pozice
Veškeré příslušenství včetně prodlužovacích trubek lze uložit v extra dlouhém sáčku na příslušenství nebo přímo na přístroji.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Multifunkční příslušenství
  • Čištění nejrůznějších povrchů podlahovou hubicí, ruční hubicí, kulatým kartáčem dle potřeby a daleko více.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
2stupňová regulace páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 75
Topný výkon (W) 1500
Max. tlak páry (bar) max. 3,2
Délka kabelu (m) 4
Doba zahřívání (min) (min) 6,5
Kapacita kotle (l) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 304 x 231 x 287

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Taštička na příslušenství SC 1
  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Štěrbinový kartáč
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
  • Parní hadice s pistolí: 2.2 m
  • Uložení příslušenství na přístroji
Parní čistič SC 2 Deluxe
Parní čistič SC 2 Deluxe
Parní čistič SC 2 Deluxe

Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Spáry
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SC 2 Deluxe

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.