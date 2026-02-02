Parní čistič SC 3 EasyFix Go!Further

SC 3 Easy Fix Go!Further je limitovaná edice černého parního čističe s 35 % recyklovaného obsahu⁴⁾ a exkluzivním příslušenstvím, jako jsou utěrky na podlahu Re!Fibe. 

Parní čistič, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu SC 3 EasyFix Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu⁴⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysoký komfort. Přístroj je připraven k použití po pouhých 30 sekundách zahřívání a odstraní až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z tvrdých povrchů. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem a lamelovou technologií zajišťuje maximální ergonomii při používání a dokonalé výsledky čištění. Součástí balení jsou podlahové utěrky Re!Fibe vyrobené ze 100 % recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®⁵⁾, které lze snadno připevnit k podlahové hubici pomocí praktického suchého zipu a sejmout bez kontaktu se špínou. Dalším exkluzivním příslušenstvím je flexibilní ruční hubice, která je ideální pro čištění odolných nečistot na rovných a především zakřivených površích, jako jsou umyvadla a vany. Trvale doplňovatelná nádržka na vodu umožňuje nepřetržitou práci, zatímco odvápňovací kazeta automaticky odvápňuje vodu, čímž prodlužuje životnost zařízení. 

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 3 EasyFix Go!Further: Krátká doba nahřívání
Krátká doba nahřívání
Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Parní čistič SC 3 EasyFix Go!Further: Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Optimální výsledky čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky technologii lamel Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Parní čistič SC 3 EasyFix Go!Further: Funkce pro udržitelný rozvoj
Funkce pro udržitelný rozvoj
Design s obsahem 35 % recyklovaného plastu⁴⁾. Použití odstraňovače vodního kamene prodlužuje životnost zařízení až desetkrát³⁾. Díky tkanině Re!Fibe, která je vyrobena ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®⁵⁾, se snižuje dopad mikroplastů na vodní toky⁶⁾.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
  • Nádrž vždy bez problémů naplníte - pro nonstop páru bez přerušení práce.
Multifunkční příslušenství
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
  • Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Spínač On/Off na přístroji
  • Snadné zapínání a vypínání zařízení
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 75
Topný výkon (W) 1900
Max. tlak páry (bar) max. 3,5
Délka kabelu (m) 4
Doba zahřívání (min) (min) 0,5
Objem nádrže (l) 1
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ve srovnání se stejným zařízením bez kazety. Pravidelná výměna odstraňovací kazety v intervalu údržby je nezbytná. Minimální prodloužení životnosti produktu na základě interního testu odolnosti s tvrdostí vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdostí 15 °dH. / ⁴⁾ Pouze produkt, všechny plastové díly kromě příslušenství. / ⁵⁾ Bez suchého zipu. / ⁶⁾ Při každém praní textilií se uvolňují mikrovlákna, která končí v našich oceánech. Rozklad polyesterových vláken pomocí technologie CICLO® činí 94,3 % za 3,7 roku, zatímco rozklad běžných polyesterových vláken činí pouze 4,9 % za 3,7 roku (podle normy ASTM D6691). Tato tkanina není kompostovatelná. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Logo a značky CiCLO® jsou registrované ochranné známky společnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.

Obsah balení

  • Univerzální utěrka na podlahy Re!Fibe EasyFix: 2 Kusy
  • Flexibilní ruční hubice: 1 Kusy
  • Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Flexibilní ruční tryska
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
  • Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.2 m
  • Integrovaný spínač
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
Příslušenství
