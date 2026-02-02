Parní čistič SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further je limitovaná edice černého parního čističe s 35 % recyklovaného obsahu⁴⁾ a exkluzivním příslušenstvím, jako jsou utěrky na podlahu Re!Fibe.
Parní čistič, který jde ještě o krok dál – limitovaná edice černého modelu SC 3 EasyFix Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu⁴⁾ s exkluzivním příslušenstvím, nabízí nejlepší výsledky čištění a vysoký komfort. Přístroj je připraven k použití po pouhých 30 sekundách zahřívání a odstraní až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z tvrdých povrchů. Podlahová hubice EasyFix s flexibilním kloubem a lamelovou technologií zajišťuje maximální ergonomii při používání a dokonalé výsledky čištění. Součástí balení jsou podlahové utěrky Re!Fibe vyrobené ze 100 % recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®⁵⁾, které lze snadno připevnit k podlahové hubici pomocí praktického suchého zipu a sejmout bez kontaktu se špínou. Dalším exkluzivním příslušenstvím je flexibilní ruční hubice, která je ideální pro čištění odolných nečistot na rovných a především zakřivených površích, jako jsou umyvadla a vany. Trvale doplňovatelná nádržka na vodu umožňuje nepřetržitou práci, zatímco odvápňovací kazeta automaticky odvápňuje vodu, čímž prodlužuje životnost zařízení.
Charakteristické znaky a výhody
Krátká doba nahříváníZařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubiciOptimální výsledky čištění na nejrůznějších tvrdých podlahách v domácnosti díky technologii lamel Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Funkce pro udržitelný rozvojDesign s obsahem 35 % recyklovaného plastu⁴⁾. Použití odstraňovače vodního kamene prodlužuje životnost zařízení až desetkrát³⁾. Díky tkanině Re!Fibe, která je vyrobena ze 100% recyklovaného polyesteru s technologií CiCLO®⁵⁾, se snižuje dopad mikroplastů na vodní toky⁶⁾.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
- Nádrž vždy bez problémů naplníte - pro nonstop páru bez přerušení práce.
Multifunkční příslušenství
- Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
- Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
- Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
2stupňová regulace páry
- Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
- Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Spínač On/Off na přístroji
- Snadné zapínání a vypínání zařízení
Specifikace
Technické údaje
|Certifikát testu¹⁾
|Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 75
|Topný výkon (W)
|1900
|Max. tlak páry (bar)
|max. 3,5
|Délka kabelu (m)
|4
|Doba zahřívání (min) (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|1
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae). / ³⁾ Ve srovnání se stejným zařízením bez kazety. Pravidelná výměna odstraňovací kazety v intervalu údržby je nezbytná. Minimální prodloužení životnosti produktu na základě interního testu odolnosti s tvrdostí vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdostí 15 °dH. / ⁴⁾ Pouze produkt, všechny plastové díly kromě příslušenství. / ⁵⁾ Bez suchého zipu. / ⁶⁾ Při každém praní textilií se uvolňují mikrovlákna, která končí v našich oceánech. Rozklad polyesterových vláken pomocí technologie CICLO® činí 94,3 % za 3,7 roku, zatímco rozklad běžných polyesterových vláken činí pouze 4,9 % za 3,7 roku (podle normy ASTM D6691). Tato tkanina není kompostovatelná. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Logo a značky CiCLO® jsou registrované ochranné známky společnosti Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Obsah balení
- Univerzální utěrka na podlahy Re!Fibe EasyFix: 2 Kusy
- Flexibilní ruční hubice: 1 Kusy
- Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
- Tryska na bodový paprsek
- Flexibilní ruční tryska
- Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
- Podlahová hubice: EasyFix
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Dětská pojistka
- Bezpečnostní ventil
- Regulace množství páry: na rukojeti (dvoustupňové)
- Nádrž: lze v případě potřeby doplnit
- Parní hadice s pistolí: 2.2 m
- Integrovaný spínač
- Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
