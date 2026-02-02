Parní čistič SC 5 EF Iron Bath Edition

Parní čistič SC 5 EasyFix Iron Bath Edition s tlakem páry 4,2 baru obsahuje parní tlakovou žehličku, funkci VapoHydro, podlahovou hubici a další příslušenství.

Model SC 5 EasyFix Iron Bath Edition nejenže dobře čistí, ale také slibuje plný čisticí výkon: Vynikající tlak páry 4,2 baru z něj dělá nejlepší parní čistič ve své třídě. Čtyřstupňová regulace páry umožňuje nastavit průtok páry podle potřeby. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾ z typických tvrdých povrchů v domácnosti. A díky široké škále dostupného příslušenství dokáže dokonale vyčistit hladké povrchy, odsavače par, rohy a mezery. Mimořádně praktická parní tlaková žehlička, která je rovněž součástí balení, urychluje žehlení o 50 %. Funkce VapoHydro navíc umožňuje přidání horké vody a snadnější odstranění a umytí odolných nečistot. Flexibilní podlahová hubice EasyFix je vybavena působivou a účinnou lamelovou technologií. Pomocí systému háčku a smyčky lze podlahovou hubici pohodlně připevnit k podlahové hubici, aniž by musela přijít do kontaktu se špínou. Nádržku na vodu lze vyjmout a trvale doplnit. součástí je také integrovaná přihrádka na kabel, přihrádka na příslušenství, parkovací poloha pro podlahovou hubici.

Charakteristické znaky a výhody
Parní čistič SC 5 EF Iron Bath Edition: Funkce VapoHydro
Funkce VapoHydro
Přidává horkou vodu na páru. Nečistoty se snadno odstraní a jednoduše se umyjí. Pro lepší výsledky čištění.
Parní čistič SC 5 EF Iron Bath Edition: Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem suchých zipů na podlahovou hubici
Optimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii. Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou. Ergonomické, efektivní čištění při plném kontaktu s podlahou při jakékoli tělesné výšce díky flexibilnímu kloubu hubice.
Parní čistič SC 5 EF Iron Bath Edition: Permanentní doplňování vody v nádrži
Permanentní doplňování vody v nádrži
Pro práci bez přerušování, nádrž lze kdykoli rychle a jednoduše doplnit vodou.
Multifunkční příslušenství vč. parní tlakové žehličky
  • Čištění různých ploch dle potřeby pomocí podlahové a ruční hubice či kulatého kartáčku.
  • Parní tlaková žehlička s pevným nastavením teploty, automatickým vypnutím a lehkou podešví. Úspora času až 50%.
Hadřík na čištění podlahy a kryt na ruční hubici
  • Pro dokonalé výsledky čištění - ještě lépe a snadněji uvolní nečistoty.
Dětská pojistka na parní pistoli
  • Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením a malými dětmi.
Čtyřstupňová regulace množství páry
  • Množství páry lze individuálně nastavit podle příslušného povrchu a stupně znečištění.
Prostor pro příslušenství a parkovací poloha
  • Komfortní sada příslušenství. Parkovací pozice pro snadné přerušení práce a uložení hubice.
Otočný regulátor on/off na zařízení
  • Komfortní vypnutí a zapnutí zařízení.
Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
  • Bezpečné uložení kabelu a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Certifikát testu¹⁾ Zabijí až 99.999% koronavirů¹⁾ a bakterií²⁾
Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 150
Topný výkon (W) 2250
Max. tlak páry (bar) max. 4,2
Délka kabelu (m) 6
Doba zahřívání (min) (min) 3
Kapacita kotle (l) 0,5
Objem nádrže (l) 1,5
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Testy ukázaly, že při bodovém čištění po dobu 30 sekund při max. výkonu páry a přímým kontaktem s čisticím povrchem lze s parním čističem Kärcher odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B) na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: modifikovaný virus vakcína Ankara). / ²⁾ Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na standardních hladkých tvrdých površích v domácnostech, pokud bude rychlost čištění 30 cm/s při použití max. výkonu páry a dojde k přímému kontaktu s čisticím povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Obsah balení

  • Univerzální hadřík na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací prášek: 3 Kusy
  • Tryska na bodový paprsek
  • Ruční hubice
  • Okenní tryska Comfort
  • Kulatý kartáček černý: 1 Kusy
  • Štěrbinový kartáč XXL
  • EasyFinish napařovací žehlička
  • Podlahová hubice: EasyFix
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Dětská pojistka
  • Bezpečnostní ventil
  • Regulace množství páry: na stroji (4 stupně)
  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Parní hadice s pistolí: 2.3 m
  • Přípojka na žehličku
  • Integrovaný spínač
  • Funkce VapoHydro
  • Uložení příslušenství na přístroji
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
  • Žehlení
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.