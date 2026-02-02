Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Multifunkční parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 lze používat ve třech různých polohách a jako ruční napařovač - dokonale se přizpůsobí individuálním požadavkům.
Kompaktní parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 čistí bez použití chemikálií a lze jej v mžiku použít k hloubkovému úklidu celého domu, a to buď jako multifunkční ruční parní mop, nebo jako univerzální parní mop 3 v 1 díky sadě velkých podlahových hubic EasyFix, která je součástí balení. Pracuje ve třech různých polohách zařízení - horní, střední a dolní - a dokonale se tak přizpůsobí individuálním požadavkům. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní z tvrdých povrchů až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Díky kompaktnímu a praktickému designu se přístroj pohodlně používá a snadno se skladuje i v těch nejmenších prostorách. SC 1 Multi & Up Textile Edition je připraven k použití během 30 sekund a díky odnímatelné nádržce na vodu jej lze snadno doplnit - to znamená, že nemusíte dlouho čekat ani přerušovat práci. Vyměnitelná odvápňovací kazeta zajišťuje automatické odstraňování vodního kamene pro pětkrát delší životnost výrobku. Světelný LED displej s ovládacím panelem umožňuje jednoduché a bezproblémové ovládání. Na displeji jsou vždy zobrazeny různé režimy, jako je ohřev, připravenost k použití, parní režim a termín výměny patrony.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní a úžasně všestranná aplikace 4 v 1
- Díky inovativnímu designu lze zařízení používat buď jako multifunkční ruční napařovač SC 1 Multi, nebo jako parní mop 3 v 1 SC 1 Multi & Up Textile Edition díky sadě velkých podlahových hubic EasyFix, která je součástí balení.
- Jedinečná koncepce 3 v 1 se třemi různými polohami mopu umožňuje kdykoli zvolit optimální konfiguraci mopu.
- Nahoře: maximální manévrovatelnost pod nábytkem a občasné napařování. Střední: kombinace dobré manévrovatelnosti pod nábytkem a příjemné hmotnosti v ruce. Spodní: přístroj je v ruce lehký jako pírko a pro krátké přestávky je samostatně stojící.
Kompaktní a praktický design zařízení
- Snadná manipulace díky kompaktnímu provedení přístroje.
- Ergonomický tvar pro snadné čištění.
- Parní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
- Vyjímatelnou nádrž lze kdykoli bez problémů naplnit - pro neustálou páru bez přerušení práce.
- Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje.
- Indikátor LED ukazuje, kdy je třeba vyměnit kazetu, a to s hodinovým předstihem.
Světelný displej LED s ovládacím panelem
- Pro jednoduché a snadné ovládání.
- Pro aktivaci páry stačí jednou lehce poklepat na ovládací panel - není třeba žádné fyzické námahy.
- Přehledný světelný displej zobrazuje následující režimy: ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna kazety.
Krátká doba nahřívání
- Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
EasyFix Velká podlahová hubice s pružným kloubem a upevněním na háček a smyčku pro hadr na čištění podlah
- Díky podlahové hubici EasyFix Large je SC 1 Multi & Up Textile Edition v nejnižší poloze zařízení samostatně stojící a připevněný přímo k podlahové hubici. Podlahová hubice také umožňuje rychlejší čištění.
- Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
Specifikace
Technické údaje
|Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²)
|cca 30
|Topný výkon (W)
|1300
|Délka kabelu (m)
|5
|Doba zahřívání (min) (min)
|0,5
|Objem nádrže (ml)
|200
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 113 x 190
Obsah balení
- Velká univerzální utěrka na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
- Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
- Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
- Napařovač oděvů
- Ruční hubice
- Podlahová hubice: EasyFix Large
- Množství parních trubek: 2 Kusy
- Délka parníh trubek: 0.5 m
Vybavení
- Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
- Stahovací páska s háčkem a smyčkou
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Armatury
- Umyvadla
- Obkladové dlaždice
- Okna a skleněné plochy
- Odsavače par
- Varné desky
Příslušenství
Náhradní díly SC 1 Multi & Up Textile Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
