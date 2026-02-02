Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition

Multifunkční parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 lze používat ve třech různých polohách a jako ruční napařovač - dokonale se přizpůsobí individuálním požadavkům.

Kompaktní parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 v 1 čistí bez použití chemikálií a lze jej v mžiku použít k hloubkovému úklidu celého domu, a to buď jako multifunkční ruční parní mop, nebo jako univerzální parní mop 3 v 1 díky sadě velkých podlahových hubic EasyFix, která je součástí balení. Pracuje ve třech různých polohách zařízení - horní, střední a dolní - a dokonale se tak přizpůsobí individuálním požadavkům. Důkladné čištění parním čističem Kärcher odstraní z tvrdých povrchů až 99,999 % virů¹⁾ a 99,99 % všech běžných domácích bakterií²⁾. Díky kompaktnímu a praktickému designu se přístroj pohodlně používá a snadno se skladuje i v těch nejmenších prostorách. SC 1 Multi & Up Textile Edition je připraven k použití během 30 sekund a díky odnímatelné nádržce na vodu jej lze snadno doplnit - to znamená, že nemusíte dlouho čekat ani přerušovat práci. Vyměnitelná odvápňovací kazeta zajišťuje automatické odstraňování vodního kamene pro pětkrát delší životnost výrobku. Světelný LED displej s ovládacím panelem umožňuje jednoduché a bezproblémové ovládání. Na displeji jsou vždy zobrazeny různé režimy, jako je ohřev, připravenost k použití, parní režim a termín výměny patrony.

Charakteristické znaky a výhody
Inovativní a úžasně všestranná aplikace 4 v 1
  • Díky inovativnímu designu lze zařízení používat buď jako multifunkční ruční napařovač SC 1 Multi, nebo jako parní mop 3 v 1 SC 1 Multi & Up Textile Edition díky sadě velkých podlahových hubic EasyFix, která je součástí balení.
  • Jedinečná koncepce 3 v 1 se třemi různými polohami mopu umožňuje kdykoli zvolit optimální konfiguraci mopu.
  • Nahoře: maximální manévrovatelnost pod nábytkem a občasné napařování. Střední: kombinace dobré manévrovatelnosti pod nábytkem a příjemné hmotnosti v ruce. Spodní: přístroj je v ruce lehký jako pírko a pro krátké přestávky je samostatně stojící.
Kompaktní a praktický design zařízení
  • Snadná manipulace díky kompaktnímu provedení přístroje.
  • Ergonomický tvar pro snadné čištění.
  • Parní čistič lze skladovat i na malých místech - a je vždy rychle po ruce.
Nonstop pára a integrovaná odvápňovací kartuše
  • Vyjímatelnou nádrž lze kdykoli bez problémů naplnit - pro neustálou páru bez přerušení práce.
  • Inteligentní odvápňovací kazeta automaticky odstraňuje vodní kámen z vody, čímž výrazně prodlužuje životnost přístroje.
  • Indikátor LED ukazuje, kdy je třeba vyměnit kazetu, a to s hodinovým předstihem.
Světelný displej LED s ovládacím panelem
  • Pro jednoduché a snadné ovládání.
  • Pro aktivaci páry stačí jednou lehce poklepat na ovládací panel - není třeba žádné fyzické námahy.
  • Přehledný světelný displej zobrazuje následující režimy: ohřev, připravenost k použití, parní režim a výměna kazety.
Krátká doba nahřívání
  • Zařízení je připraveno velmi rychle k použití - nahřívací doba pouhých 30 s.
EasyFix Velká podlahová hubice s pružným kloubem a upevněním na háček a smyčku pro hadr na čištění podlah
  • Díky podlahové hubici EasyFix Large je SC 1 Multi & Up Textile Edition v nejnižší poloze zařízení samostatně stojící a připevněný přímo k podlahové hubici. Podlahová hubice také umožňuje rychlejší čištění.
  • Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a smyčkou.
Specifikace

Technické údaje

Plošný výkon na naplnění nádrže (cca) (m²) cca 30
Topný výkon (W) 1300
Délka kabelu (m) 5
Doba zahřívání (min) (min) 0,5
Objem nádrže (ml) 200
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 113 x 190

Obsah balení

  • Velká univerzální utěrka na čištění podlah EasyFix: 1 Kusy
  • Potah pro ruční hubici z mikrovlákna: 1 Kusy
  • Odvápňovací kartuše: 1 Kusy
  • Napařovač oděvů
  • Ruční hubice
  • Podlahová hubice: EasyFix Large
  • Množství parních trubek: 2 Kusy
  • Délka parníh trubek: 0.5 m

Vybavení

  • Nádrž: odnímatelné a lze je v případě potřeby doplnit
  • Stahovací páska s háčkem a smyčkou
Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Parní čistič SC 1 Multi & Up Textile Edition
Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Armatury
  • Umyvadla
  • Obkladové dlaždice
  • Okna a skleněné plochy
  • Odsavače par
  • Varné desky
Příslušenství
Náhradní díly SC 1 Multi & Up Textile Edition

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.