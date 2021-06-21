Příslušenství pro tepovače
Kombinace správného nástavce a šikovného tepovače je vždy zárukou precizních výsledků s minimem vynaloženého úsilí. Čistěte pohovky, autosedačky, čalounění i matrace ještě efektivněji, vyberte správný set nástavce, filtru a sáčku do tepovače a zažijte ta pravá úklidová kouzla.
Skutečně prvotřídních výsledků docílíte zejména v kombinaci s čisticími prostředky do tepovačů.
Výběr dle typu příslušenství
Příslušenství pro čištění obuvi tepovači Kärcher
Čisté tenisky či dětská obuv bez nutnosti praní a zdlouhavého sušení? Pořiďte si novinku Shoe!Cleaner od Kärcher. Šetrně a efektivně odstraní špínu z bot s minimální zůstatkovou vlhkostí pro rychlé dosušení.
Žádná špinavá voda na podlaze či v koupelně nebo na rukou - nástavec Shoe!Cleaner pracuje čistě bez nutnosti dalšího úklidu nepořádku, který zažíváme po běžném čištění obuvi v umyvadle.
Papírové filtrační sáčky a filtry
Ty správné náhradní filtrační sáčky do tepovače naleznete níže - rozdělené dle strojů.
Potřebujete i nový filtr do tepovače? I ty jsme pro vás rozdělili dle jednotlivých strojů.
SE 4 Plus Special, SE 4001 a SE 4002:
SE 2 CAR, SE 5.100, SE 6.100, SE 5 a SE 6
Hubice k tepovačům
Každý povrch v domácnosti má své specifické potřeby a vyžaduje individuální cílenou péči. Velké plochy, drobné skuliny i náročné čištění čalounění však můžete nyní zvládnout mnohem snadněji. Stačí si jen vybrat z nabídky hubic a čištění vám půjde (téměř) samo.
Auto pohodlně poklidí speciálně přizpůsobená hubice na autosedačky, o vaši pohovku bude jemně pečovat hubice na čalounění, na drobné skuliny výborně poslouží dlouhá spárová hubice a o veškeré podlahy se nejlépe postará přepínatelná hubice.
Skombinujte to správné duo a úklid se stane radostí.
Vždy si předem ověřte kompatibilitu s vaším zařízením.
