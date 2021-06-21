Příslušenství pro tepovače

Kombinace správného nástavce a šikovného tepovače je vždy zárukou precizních výsledků s minimem vynaloženého úsilí. Čistěte pohovky, autosedačky, čalounění i matrace ještě efektivněji, vyberte správný set nástavce, filtru a sáčku do tepovače a zažijte ta pravá úklidová kouzla.

Skutečně prvotřídních výsledků docílíte zejména v kombinaci s čisticími prostředky do tepovačů.

Výběr dle typu příslušenství

Jak vyčistit tenisky či dětské boty bez praní? Pořiďte si nový čistič bot od Kärcher Shoe!Cleaner.

Příslušenství pro čištění obuvi tepovači Kärcher

 

Čisté tenisky či dětská obuv bez nutnosti praní a zdlouhavého sušení? Pořiďte si novinku Shoe!Cleaner od Kärcher. Šetrně a efektivně odstraní špínu z bot s minimální zůstatkovou vlhkostí pro rychlé dosušení.
Žádná špinavá voda na podlaze či v koupelně nebo na rukou - nástavec Shoe!Cleaner pracuje čistě bez nutnosti dalšího úklidu nepořádku, který zažíváme po běžném čištění obuvi v umyvadle.

Filtry a sáčky do tepovačů

Papírové filtrační sáčky a filtry

 

Ty správné náhradní filtrační sáčky do tepovače naleznete níže - rozdělené dle strojů.

Potřebujete i nový filtr do tepovače? I ty jsme pro vás rozdělili dle jednotlivých strojů.

SE 4 Plus Special, SE 4001 a SE 4002:

SE 2 CAR, SE 5.100, SE 6.100, SE 5 a SE 6

Hubice k tepovačům

Hubice k tepovačům

 

Každý povrch v domácnosti má své specifické potřeby a vyžaduje individuální cílenou péči. Velké plochy, drobné skuliny i náročné čištění čalounění však můžete nyní zvládnout mnohem snadněji. Stačí si jen vybrat z nabídky hubic a čištění vám půjde (téměř) samo.

Auto pohodlně poklidí speciálně přizpůsobená hubice na autosedačky, o vaši pohovku bude jemně pečovat hubice na čalounění, na drobné skuliny výborně poslouží dlouhá spárová hubice a o veškeré podlahy se nejlépe postará přepínatelná hubice.

Skombinujte to správné duo a úklid se stane radostí.

Vždy si předem ověřte kompatibilitu s vaším zařízením.

