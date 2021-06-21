Čisticí prostředky do tepovače

Pro perfektně čisté koberce, pohovky i autosedačky snadno a bez námahy potřebujete jen 3 věci. Tepovač, správný nástavec a intenzivní čisticí přípravek.

Tato sestava si poradí s vlhkými i suchými nečistotami a plně nahrazuje běžné vysávání.

Čističe koberců a impregnovače

Čištění koberců

Čističe na koberce

 

Vyčistit a ochránit, to je hlavním cílem čisticích prostředků Kärcher. Výrazně si usnadníte úklid a snadno zatočíte s nežádoucími nečistotami na kobercích, autopotazích a domácích tkaninách. 

Na závěr nezapomeňte povrch preventivně naimpregnovat. Ochranný film odpuzuje nečistoty a usnadní vám mnoho práce s náročným čistěním.

Zpět na tepovače
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.