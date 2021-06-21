Čisticí prostředky do tepovače
Pro perfektně čisté koberce, pohovky i autosedačky snadno a bez námahy potřebujete jen 3 věci. Tepovač, správný nástavec a intenzivní čisticí přípravek.
Tato sestava si poradí s vlhkými i suchými nečistotami a plně nahrazuje běžné vysávání.
Čističe koberců a impregnovače
Čističe na koberce
Vyčistit a ochránit, to je hlavním cílem čisticích prostředků Kärcher. Výrazně si usnadníte úklid a snadno zatočíte s nežádoucími nečistotami na kobercích, autopotazích a domácích tkaninách.
Na závěr nezapomeňte povrch preventivně naimpregnovat. Ochranný film odpuzuje nečistoty a usnadní vám mnoho práce s náročným čistěním.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.