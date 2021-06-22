Příslušenství k mobilním tlakovým myčkám
Ať už sháníte doplňkové příslušenství na míru vašemu úkolu pro ruční tlakové myčky KHB nebo mobilní tlakové myčky OC, zde najdete přehledně vše rozdělené dle způsobu užití.
TIP: Možná se by vám mohly hodit i čisticí prostředky pro mobilní tlakovky.
Výběr podle oblasti použití
Příslušenství pro mobilní tlakovky OC
Vylepšete si svou mobilní tlakovou myčku o výhodné boxy s příslušenstvím, trysky nebo kartáče. OC 3 se pak stane ještě lepším přítelem na cesty.
OC 4 a Foldable
OC 6-18
Příslušenství pro ruční tlakovky KBH
Vylaďte si svou ruční tlakovou myčku o další šikovné příslušenství a pohodlně čistěte i cesty, schody, kola nebo motocykly.
Kromě kartáčů a nástavců doporučujeme i pěnovací trysku, která umožňuje v průběhu nanášet i mycí prostředek. Vhodné především na odolnější nečistoty.
NÁSTAVCE A KARTÁČE KHB:
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KHB:
Baterie, nabíječky a sety pro AKU ruční tlakové myčky KHB
Ruční tlakové myčky jsou vhodné na malé úkoly kolem domu. Zde najdete náhradní baterie, nabíječky nebo výhodné sety Starter Kit.
