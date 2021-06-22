Příslušenství k mobilním tlakovým myčkám

Ať už sháníte doplňkové příslušenství na míru vašemu úkolu pro ruční tlakové myčky KHB nebo mobilní tlakové myčky OC, zde najdete přehledně vše rozdělené dle způsobu užití.

TIP: Možná se by vám mohly hodit i čisticí prostředky pro mobilní tlakovky.

Výběr podle oblasti použití

Příslušenství pro mobilní tlakové myčky

Příslušenství pro mobilní tlakovky OC

 

Vylepšete si svou mobilní tlakovou myčku o výhodné boxy s příslušenstvím, trysky nebo kartáče. OC 3 se pak stane ještě lepším přítelem na cesty.

OC 4 a Foldable

Ukázat více produktů ▼ (5)

OC 6-18

Příslušenství pro AKU ruční tlakové myčky

Příslušenství pro ruční tlakovky KBH

 

Vylaďte si svou ruční tlakovou myčku o další šikovné příslušenství a pohodlně čistěte i cesty, schody, kola nebo motocykly.

Kromě kartáčů a nástavců doporučujeme i pěnovací trysku, která umožňuje v průběhu nanášet i mycí prostředek. Vhodné především na odolnější nečistoty.

NÁSTAVCE A KARTÁČE KHB:

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KHB:

Bateriová ruční tlakové myčka

Baterie, nabíječky a sety pro AKU ruční tlakové myčky KHB

 

Ruční tlakové myčky jsou vhodné na malé úkoly kolem domu. Zde najdete náhradní baterie, nabíječky nebo výhodné sety Starter Kit.

Zpět na mobilní tlakovky
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.