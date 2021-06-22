Čisticí prostředky k mobilním tlakovým myčkám

Mobilní tlakovky OC 3 neumožňuji jako klasické tlakové myčky čistit zároveň s čisticím prostředek, a proto může přijít vhod nabídka čističů v rozprašovači, které jsou také mobilní a hodí se kamkoliv na cesty. Nebo si vylepšete vaši ruční tlakovou pistoli KHB o pěnovací trysku: s ní lze nanášet čisticí prostředek spolu s tlakem.

Pro ještě lepší výbavu na cesty si doporučujeme prohlédnout i nabídku příslušenství pro mobilní tlakovky.

Výběr podle typu použití

Čistič na kola

Dopřejte WOW lesk i pro svá kola, motorky a automobily

 

Zaneřáděné kolo, motorka nebo disky u auta, že obyčejná voda na umytí nestačí? Využijte naše silné a zároveň šetrné mycí prostředky, které tyto nečistoty uvolní a pomohou tak navrátit lesk vašemu miláčkovi.

Praktické nejen pro mobilní myčky OC 3: oboje pohodlně sbalíte na cesty.

Čisticí prostředky pro ruční tlakovky KHB

Čisticí prostředky pro ruční tlakovky KHB

 

AKU ruční tlakové myčky KHB umožňují i nanášení čisticího prostředku spolu s pěnovací tryskou (není součástí běžného balení). Čisticí prostředky níže využijete na vše kolem vašeho domu.

