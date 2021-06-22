Čisticí prostředky k mobilním tlakovým myčkám
Mobilní tlakovky OC 3 neumožňuji jako klasické tlakové myčky čistit zároveň s čisticím prostředek, a proto může přijít vhod nabídka čističů v rozprašovači, které jsou také mobilní a hodí se kamkoliv na cesty. Nebo si vylepšete vaši ruční tlakovou pistoli KHB o pěnovací trysku: s ní lze nanášet čisticí prostředek spolu s tlakem.
Pro ještě lepší výbavu na cesty si doporučujeme prohlédnout i nabídku příslušenství pro mobilní tlakovky.
Výběr podle typu použití
Dopřejte WOW lesk i pro svá kola, motorky a automobily
Zaneřáděné kolo, motorka nebo disky u auta, že obyčejná voda na umytí nestačí? Využijte naše silné a zároveň šetrné mycí prostředky, které tyto nečistoty uvolní a pomohou tak navrátit lesk vašemu miláčkovi.
Praktické nejen pro mobilní myčky OC 3: oboje pohodlně sbalíte na cesty.
Čisticí prostředky pro ruční tlakovky KHB
AKU ruční tlakové myčky KHB umožňují i nanášení čisticího prostředku spolu s pěnovací tryskou (není součástí běžného balení). Čisticí prostředky níže využijete na vše kolem vašeho domu.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.