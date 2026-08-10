FJ 24
Ruční pěnová tryska FJ 24 pro dávkování čisticích prostředků pro domácnost a zahradu s modely KHB a OC 6-18.
K dosažení skutečně čistých výsledků je občas potřeba více než jen voda. Pěnová tryska FJ 24 to usnadňuje. Jednoduše naplňte nádrž o objemu 0,3 litru čisticím prostředkem pro domácnost a zahradu, připevněte pěnovou trysku k nástavci a můžete vyrazit: s vysoce účinnou pěnou a variabilním dávkováním, pomocí otočnéhoí regulátoru, je čištění mnohem jednodušší. Pomocí osvědčeného systému Quick Connect lze pěnovou trysku odpojit od prodlužovací trubky pouze jednou rukou, připravenou k přechodu na jiné příslušenství. Pěnová tryska FJ 24 je vhodná pro modely KHB a OC 6-18, nikoliv však pro tlakové myčky tříd K 2 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Nádoba o objemu 0,3 l
- Nádoba obsahuje dostatek čisticího prostředku na jedno nabití baterie.
Jednoduchá výměna různých čisticích prostředků
- Hravě snadné čištění s odpovídajícími čisticími prostředky Kärcher.
Účinná pěna
- Čištění veškerých povrchů bez námahy.
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
- Neustále je vidět obsah nádržky.
Nastavitelný úhel paprsku
- Umožňuje pohodlnou svislou a vodorovnou práci.
Quick Connect konektor
- Snadná výměna příslušenství díky osvědčenému systému Quick Connect.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|205 x 93 x 132
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Balkon
- Květináče
- Dekorativní předměty (květináče atd.)
- Jízdní kola
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní náradí
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Popelnice
- Žaluzie/rolety
Příslušenství
Náhradní díly FJ 24
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.