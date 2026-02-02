Ruční tlaková myčka KHB 6 Plus Battery Set MJ
Účinný, přenosný a díky trysce Multi Jet 5 v 1 mimořádně univerzální: lehký akumulátorový středotlaký čistič KHB 6 Battery Set MJ se sací hadicí, 18V vyměnitelným akumulátorem a nabíječkou.
Žádné připojení k elektrické síti? Žádný problém! Lehká ruční akumulátorová středotlaká myčka KHB 6 Plus Battery Set MJ z řady Kärcher 18 V Battery vyčistí prakticky vše v domácnosti a na zahradě bez nutnosti připojení k elektrické síti. Součástí dodávky je sací hadice a skladný skládací kbelík pro čištění na cestách bez připojení k vodovodnímu řádu. Lze ji použít i s přírodními zdroji vody, jako je dešťová voda. Díky trysce MJ 24 5 v 1 Multi Jet, která je součástí této sady, je ideální pro širokou škálu použití. Přepínání mezi bodovým proudem, plochým proudem, oplachovým proudem, mlhovým proudem nebo proudem je bleskově rychlé, bez nutnosti výměny trysky nebo stříkací tyče. Pokud voda sama nestačí, volitelné příslušenství, jako je mycí kartáč nebo pěnová tryska, zvyšuje čisticí výkon.
Charakteristické znaky a výhody
Mobilní úklidNezávislost na zdroji energie díky technologii baterií. Díky sací hadici, která je součástí dodávky není nutné pevné připojení na vodní řád.
Efektivnější a optimálně nastavitelný střední tlakMaximálně 24 bar pro efektivní, mobilní a jednoduché průběžné čištění. Zařízení MJ 24 Handheld spojuje 5 trysek v jednom pracovním nástavci - k čištění a zavlažování. Šetrně, bezpečně a spolehlivě čistí i citlivé povrchy.
Lehké a inovativní provedení zařízeníMaximálně neomezený pohyb a flexibilita při čištění. Ruční bateriová tlaková myčka pro průběžné čištění.
Příšlušenství pro širokou škálu aplikací
- Pro schodiště a menší plochy: PS 20 Handheld.
- Pro těžko přístupná místa: kloub 360° od VJ 24 Handheld.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Střední tlak
|Průtok (l/h)
|max. 200
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|302 x 89 x 265
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 ks)
- Nabíječka baterií: 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- MJ 24 Multi Jet 5v1
- Skládací vodní nádrž
Vybavení
- Sání vody
- Pracovní nástavec: dlouhý
- Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- Filtr stroje
- Sací hadice SH 5
Oblasti použití
- Květináče
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Popelnice
- Pro čištění zahradního nářadí
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Jízdní kola
- Ploty
- Zahradní náradí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly KHB 6 Plus Battery Set MJ
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.