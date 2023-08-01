Péče o koberec, čištění, pravidelná údržba
Koberec je teplý, tlumí zvuky a vytváří příjemnou atmosféru. To jsou jeho hlavní benefity pro které je tak oblíbený a proto i hojně používaný. V závislosti na materiálu a kvalitě jsou kobercové textilní podlahové krytiny více či méně citlivé na vlhkost a to je třeba brát v potaz během jeho pravidelné údržby a obzvláště během čištění.
Odstranění skvrn z koberce na rozdíl od jiných podlahových krytin vyžaduje více úsilí, navíc péče a údržba koberců vyžaduje určitou odbornost. Měla by nám být vždy známa struktura textilního potahu a také možnosti čištění jednotlivých částí. Zde je souhrn toho, co je třeba vzít v úvahu při čištění koberců, představíme metody čištění a tipy, jak rychle odstranit skvrny během údržbového čištění.
Výhody a nevýhody textilních podlahových krytin
Barvy, vlas a materiál: koberec je k dispozici v nesčetných variantách a nabízí řadu možností provedení pro různé třídy použití a jejich požadavky.
Koberce a typy vlasu
Velurové koberce jsou dostupné ve verzi s krátkým a vysokým vlasem. Vlas se skládá ze svislých konců příze, které tvoří povrch koberce. Čím vyšší vlas, tím lepší zvuková a tepelná izolace. Koberce s vysokým vlasem by však neměly být umístěny v oblastech s velkým zatížením. U velurového koberce mohou být vlákna střižena. Díky zvlněnému krátkému, krátce střiženému vlasu je koberec tohoto typu robustní, stopy na jeho povrchu nejsou dlouho téměř znatelné. U smyčkového vlasu (bouclé) se smyčky příze nerozstřihnou jako u veluru, což má za následek hrubou strukturu, takový koberec léty trpí na sešlapání.
Koberce a třídy použití
Trvanlivost závisí na třídě použití, kterou výrobci specifikují (rezidenční 21-23, komerční 31-33/34, průmyslová 41-43). Koberce s vyšší třídou použití jsou také často instalovány v ubytovacích zařízeních. Typ koberce je třeba volit podle rozsahu použití. Například, pokud mají být textilní krytiny instalovány v kancelářích, vstupuje do hry také jejich vhodnost pro kolečkovou židli a třída požární odolnosti, apod..
Výhody a nevýhody textilních podlahových krytin
Výhody: Koberce mohou nabídnout měkký omak i pružný povrch, po kterém se příjemně chodí. V závislosti na třídě použití jsou velmi robustní. Kobercové krytiny mají tendenci pohlcovat hluk, tlumí tedy značně zvuk v místnosti. Dalším benefitem je jejich schopnost vázat prach vede k nízké úrovni jemného prachu ve vzduchu, který dýcháme.
Nevýhody: V závislosti na frekvenci používání, povaze a kvalitě koberce se mohou časem vyvinout opotřebovaná místa nebo stopy. Jejich materiál je činí více či méně citlivými na vlhkost. Námaha potřebná pro údržbové čištění je často menší než například u dlážděných podlah, ale odstraňování odolných nečistot je však obtížnější.
Před zahájením čištění: Štítek informuje jaká je skladba koberce i možnosti čištění
Textilní krytiny se obvykle skládají z nášlapné vrstvy, podkladového/podkladového materiálu, lepidla/fixace a spodní strany. Každá část má své vlastní vlastnosti, které mohou být relevantní pro čištění. Být si toho vědom a vědět, s čím máte co do činění, zabráníte poškození způsobenému nesprávným čištěním.
Textilní podlahové krytiny: spodní strana, upevnění a podklad
Vztah materiálů: podklad, lepení, textýlie
Pokud je podlaha např. dřevěná, zdvojená nebo z cementového potěru, je třeba zabránit pronikání vlhkosti do krytiny nebo jejímu promáčení. Může vést k bobtnání a deformacím tvaru, narušení elektroinstalace nebo tvorbě plísní. V případě asfaltového potěru mohou organická rozpouštědla způsobit rozpuštění bitumenových složek, jejich přesun na povrch a vytvoření hnědých skvrn.
Ať se jedná o upevnění lepicí páskou nebo úplné/částečné lepení disperzním lepidlem, vodivým lepidlem nebo je třeba se také vyvarovat obnovovacího lepidla, pronikání vlhkosti nebo promáčení krytiny. Může vést k reemulgaci a ztrátě adhezivní síly. Pryžové lepidlo obsahuje rozpouštědla a je voděodolné, ale už se používá jen zřídka.
Podkladový materiál někdy není tak citlivý na vodu, ale věnujte pozornost tomu, jak interaguje s ostatními součástmi. Například podložka z PU pěny dokáže uchovat vlhkost jako houba. V kombinaci s lepidly nebo podklady citlivými na vlhkost to může vést k poškození. Juta se vlivem namáčení a vysychání smršťuje a může do hromady uvolňovat nažloutlé barvivo. Silné nátěry se obvykle používají pouze na kobercové dlaždice a jsou nepropustné pro vodu. Oblast okraje podlahy je v tomto případě kritická. Zde může dojít k pronikání vlhkosti a poškození substrátu.
Typy vláken a metody čištění koberců
Na koberce se používají různé materiály. Mezi ně patří odolné syntetické vlákno polyamid, které se snadno udržuje a dokáže mimo jiné imitovat vzhled vlny. Přírodní vlákno sisal je vyrobeno z listů agáve, které mu dodává pevnou strukturu. Sisalové koberce jsou velmi robustní, ale nesmí navlhnout. Na druhou stranu vlna reguluje vnitřní klima, protože dokáže absorbovat vlhkost ze vzduchu a zase ji uvolňovat.
TIP: Test spálením je dobrý způsob, jak zjistit typ dotyčné vlákniny. K tomu testu jemně posbírejte jednotlivá vlákna a stočte je do příze. Po zapálení lze vlákna rozlišit podle zápachu, škvaření nebo chování při hoření.
Ať už jde o čisticí prostředek, mechanické působení nebo teplotu – vlákna reagují na různé způsoby čištění velmi odlišně. Zatímco přírodní vlákna jsou například velmi citlivá na kyselé čisticí prostředky (hodnota pH pod 3), syntetická vlákna jsou odolná (výjimka: polyamid). Přírodní a syntetická vlákna zpravidla velmi dobře snášejí silné mechanické působení, zatímco vlna je opak. Moderní technologie čištění přináší velmi dobré výsledky se studenou vodou. Při použití extrakčního čističe a teplé vody je třeba si uvědomit, že přírodní a proteinová vlákna (vlna) mohou citlivě reagovat i nad 40 °C. Profesionální čištění je proto možné pouze tehdy, je-li znám typ vlákna.
Problémy při čištění koberců
Při čištění koberců mohou nastat různé problémy vzniklé špatným způsobem čištění (co do postupu tak použité chemie). Například bíložluté skvrny často vznikají, když se chemické látky, jako je kyselina, dostanou do kontaktu s vlasem.
Při použití většího množství vody během tepování může dojít k pokroucení hran koberce. Na gobelínech může dojít nedostatečným schnutím k zapaření. Pokud je za kobercem větrání, gobelín v těchto místech filtruje vzduch v místnosti a usazuje nečistoty ze vzduchu. Tato místa opticky vystupují ze zbytku krytiny. Nerovnoměrný vzhled nazývaný stínování vzniká, když se vlákna velurového potahu přehnou. Pro tento jev neexistuje vysvětlení ani řešení čištění. Někdy se stínování objeví znovu i po výměně potahu a lze mu zabránit pouze použitím jiného typu textilie.
TIP - čištění běhounů, kusových koberců, rohoží zachycujících nečistoty, apod..
Čištění kusových koberců, běhounů, rohoží zachycujících nečistoty je možné provádět stejným způsobem jako ostatní textilní podlahové krytiny. V případě podkaldových povrchů citlivých na vlhkost nebo detergenty (tipickým příkladem je dřevěná nebo vinilová podlaha, přírodní kámen) je však vhodné položit čištěný koberec na jiný povrch, který není citlivý.
Údržbové čištění, průběžné čištění, hloubkové čištění koberců
Údržbové čištění je zaměřeno především na odstranění uvolněných nečistot, které se denně hromadí. Jeho četnost nelze přesně stanovit. Vždy zálezí na umístění koberce a jeho používání, intenzitě znečištění. V některých oblastech použití může být toto čištění prováděno i několikrát za den. Nejčastěni je prováděno pomocí vysavače suchou cestou.
Průběžné čištění (mezičištění), které by mělo probíhat ideálně každých šest měsíců v závislosti na četnosti používání, odstraňuje zaběhnuté cesty a ulpívající nečistoty. Často s využitím strojů, automatů na čištění koberce.
A konečně, hloubkové čištění má za cíl odstranit hluboko usazené nečistoty, skvrny, navrátit koberci jeho vzhled a vlastnosti. Je prováděno vždy mokrou cestou za použití techniky jako jsou tepovače/extraktory, apod..
Údržbové čištění koberců
Vysávání, zametání a odstraňování skvrn
Pro odstranění chlupů, chmýří, prachu nebo písku z textilních podlahových krytin je lze vyčistit jednoduše vysáváním. Podtlak vytvářený vysavačem zajišťuje zachycení uvolněných nečistot a jejich odvedení do stroje.
TIP - Aktivní hubice s kartáčem u profi vysavačů
K zvýšení efektu během vysávání se u profesionálních strojů využívají aktivní huboce - hubice obahující rotijící kartáč, který lépe zachytí nečistoty ulpělé na vláknech a zároveň vlákna rozhýbe a podtlak vysavače tak zachytí i ulpělé nečistoty či jemný prach z hlouby koberce.
Videoukázka: použití kobercového vysavače na suché nečistoty
Vysávání a kartáčování
Nejdůkladnější metodou pro každodenní údržbové čištění koberce je kartáčové vysávání. Kromě odstraňování prachu zajišťuje elektricky ovládaný kartáč s příslušným mechanismem, že lze odstranit podstatně více nečistot. Kromě toho je vlákno koberce kartáčováno a provzdušněno, což má za následek narovnání nebo přirozené srovnání vláken, zlepšení jeho vzhledu i vlastností.
Videoukázka: použití vysavače s kartáči
TIP – použití zametačů na koberce, automatů na koberce:
Pokud chcete efektivně uklízet velké plochy, můžete použít také zametače koberců a automaty na koberce. Antistatický zametací válec zametače na koberce mechanicky opracovává podlahovou krytinu tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty. Tyto nečistoty a rozvířený prach zachytí stroj vysáváním ve stejném kroku.
Intenzivní čištění koberců
Průběžné čištění (mezičištění) koberců
Jakkoli jsou koberce krásné, měkké a pohlcující hluk, čas si na nich vybírá daň a jejich užíváním dochází k znečištění, které se obyčejný domácí vysavač snaži jen těžko odstranit. Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění/mezičištění koberce kompletním vyčištěním za použití příslušné techniky.
Hloubkové čištění koberců
Dokonce ani při pravidelném čištění nedosáhne mezičištění vždy požadovaných výsledků. Právě tehdy musíte přijmout další opatření, aby byl váš koberec čistý a přistoupit na hloubkové čištění. Existují tři hlavní způsoby hloubkového čištění, jak udržet vaše koberce čisté a nedotčené co nejdéle. Extrakce rozprašováním, šamponování mokrého koberce nebo kombinovaná metoda, která kombinuje extrakci rozprašováním s metodou mikrovlákna/příze.
Základní způsob odstranění skvrn
Skvrny rozpustné ve vodě a nerozpustné ve vodě lze odstranit odstraňováním skvrn během údržbového čištění. Pro rozpoznání o jakou skvrnu se jedná použijte metodu namáčení a potírání.
Pokud je skvrna neznámého původu, vyzkoušejte její rozpustnost bílým hadříkem a vlažnou vodou. Pokud je rozpustný ve vodě, můžete ho z vlákna odstranit lehkými kroutivými pohyby zdola nahoru.
Pokud není rozpustný ve vodě, nastříkejte na hadřík vhodný čisticí prostředek a skvrnu otírejte, dokud nebude odstraněna. Poté odstraňte nečistoty a zbytky chemikálií pomocí sprejového extrakčního čističe.
TIP - rozpouštění skvrn:
90 procent všech skvrn lze odstranit vodou a vhodnou textýlií.
TIP - namočení a sušení:
Nikdy nenanášejte zybtečně moc tekutiny. Raději postupujte v krocích. Sušení lze urychlit suchým hadříkem, větším množstvím pevných papírových obrousků s vysokou savostí. Během sušení pouze tlakem pokládejte ubrousek/látku na místo a po odsátí tekutiny použijte nový suchý kus - netřete intenzivně vlákno koberce pokud to není nutné.
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