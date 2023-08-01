Hloubkové čištění koberců tepováním
Extrakční čištění (intenzivní čištění mokrou cestou)
Ani při pravidelném vysávání během údržbového čištění nedosáhnete vždy požadovaných výsledků čistoty koberce až do hloubky vláken. Právě tehdy musíte přijmout další opatření a sáhnout po intenzivních metodách čištění mokrou cestou, aby byl váš koberec dokonle čistý a zbavený nečistot až do hloubky vlákna.
Existují tři hlavní způsoby intenzivního hloubkového čištění mokrou cestou. Extrakce postřikem, tepování koberce nebo kombinovaná metoda, která kombinuje extrakci postřikem s metodou tepování.
Příprava na základní čištění koberců mokrou cestou
Před zahájením práce zkontrolujte čistitelnost a pratelnost koberce na štítku od výrobce. Všimněte si podložky, lepidla/fixace vláken, rubu koberce, podkladového materiálu a také švů.
Pokud je koberec čistitelný mokrou cestou, musíte nejprve provést některá přípravná opatření místnosti a kobercové plochy.
- Podlahové topení je vhodné včas vypnout, aby nanesený čisticí prostředek působením tepla nezaschl.
- Odstrańte vystěhovatelný nábytek.
- Obrazy nebo fotografie v místnosti na čas odstraňte také.
- Součásti nábytku, které nelze odstranit, by měly být chráněny fólií, aby nedošlo k poškození povrchu vlhkostí nebo aerosolem z rozprašování.
Jakmile je místnost připravena, vysajte nečistoty vysavačem nebo kartáčovým vysavačem na koberce.
Jak na tepování běhounů?
Tepování kusových koberců, běhounů, rohoží zachycujících nečistoty je možné provádět stejným způsobem jako ostatních textýlií. Důležité je věnovat pozornost podkladu, na kterém koberec leží. V případě podkaldových povrchů citlivých na vlhkost nebo detergenty (tipickým příkladem je dřevěná nebo vinilová podlaha, přírodní kámen) je vhodné přemístit čištěný koberec na jiný povrch.
Péče o koberce - vše co je dobré vědět
Koberec je teplý, tlumí zvuky a vytváří příjemnou atmosféru v místnosti, proto je často využívanou podlahovou krytinou nejen v domácnostech, ale i v komerčních prostorách.
V závislosti na materiálu a kvalitě provedení jsou obecně textilní podlahové krytiny poměrně citlivé na vlhkost. Odstranění skvrn, které u jiných krytin není problém, vyžaduje více úsilí. Z tohoto důvodu se čištění mokrou cestou často zanedbává nebo oddaluje a to může rychle vést k neudržovanému vzhledu nebo vyššímu znečištní.
Čištění koberců vyžaduje určitou odbornost, ale při dodržení dostupných metod pro pravidelnou údržbu koberce lze čištění oddálit, nebo minimálně zvolit méně intenzivní čištění. Zde se dozvíte co je třeba pro zákaldní pravidelné čištění koberců, jak rychle odstranit skvrny během údržbového čištění a co je třeba vzít v úvahu při čištění koberců při intenzivním čištění.
Základní čištění koberců: Sprejová extrakce
Proces extrakce rozprašováním je intenzivní způsob čištění s použitím čisticího roztoku nanášeného přímo na koberec, přičemž tento způsob rozprášení čističe (čisticího roztoku) lze použít 1-fázově a 2-fázově. Během tohoto procesu je třeba dostat nečistoty na povrch a následně odstranit během mytí a oplachu. Toho lze docílit speciálním strojem, kombinací extraktoru (tepovače) a rozprašovače, nebo extraktorem s extrakční hlavicí.
Jak se provádí extrakce rozprašováním?
Princip je jednoduchý - aby se uvolily nečistoty z koberce, čisticí roztok je nanášen na koberec (rozprášen nebo vstříknutý tlakem do hloubky vlákna pomocí tepovače), naváže na sebe nečistoty a ty jsou poté odsáty jako roztok se špínou.
Jednotlivé kroky čištění
Rozprašování a vysávání: Během prvního kroku nanesete čisticí roztok pomocí trysky a ihned jej opět odstraníte pomocí zapnutého sání stroje, přičemž povlak zůstane relativně suchý. Během druhého kroku vypněte sání na stroji a po rozprášení nechte čisticí roztok po jeho aplikaci působit. Následně jej odsajte pomocí odsátí spolu s nečistotami.
Vysávání a oplach: V závislosti na stupni znečištění je nutné provést několik cyklů oplachování, dokud není dosaženo požadovaného výsledku. Účinek oplachování se zlepšuje se zvyšujícím se průtokem vody.
TIP – čištění velkých ploch:
Pokud se jedná o velké plochy, můžete ve druhém kroku nanést čisticí roztok také pomocí rozprašovače nebo vysokotlakým sprejovým čističem.
TIP – závěrečné čištění povrchu:
Pokud používáte sprejový extrakční čistič s čisticím prostředkem, povrch poté jednou nebo dvakrát opláchněte čistou vodou. Pracujte v překrývajících se vrstvách. Chcete-li zkrátit dobu schnutí, můžete povrch extraktorem pouze vysát, nebo poté umístit do místnosti ventilátor či vysoušeč koberců, abyste odstranili přebytečnou vlhkost.
TIP – snížení péče po mytí:
Použití čističe bez aktivních látek místo čisticího prostředku na koberce snižuje námahu při oplachu a nedochází k opětovnému znečištění v důsledku zbytků povrchově aktivních látek v koberci.
Videoukázka: použití tepovače Puzzi
Ukázka využití profesionálního tepovače Kärcher Puzzi.
Kombinovaná metoda pro hloubkové čištění koberců: koncentrovaná síla pro intenzivně znečištěné a zatěžované kobercové podlahy
Pokud je koberec silně znečištěný, můžete účinek extrakce sprejem zlepšit šampónováním koberce s použitím dalších strojů nanášejících a zapracovávajících čisticí roztok do koberce. V těchto případech je možné použít metody zapracování čističe strojem pomocí mikrovlákonvého padu nebo kartáče na šamponování koberců.
Výhody a nevýhody
Šamponování koberce je možné pouze s čisticími prostředky obsahujícími povrchově aktivní látky. Během tohoto procesu se vnáší do vlákna velké množství povrchově aktivních látek, jejichž zbytky často zvyšují opětovné znečištění.
Další metodou je použití stroje s padem z mikrovlákna v kombinaci s čisticími prostředky bez povrchově aktivních látek. Látka je mechanicky vrítána pocí rotující hlavy stroje.
V obou případech, stejně jako u extrakce postřikem hrozí riziko nasáknutí, proto je nejvhodnější používat ji na podlahách a površích, které nejsou citlivé na vlhkost.
Dalším krokem je vždy a následuje vysátí a oplach.
Jak se provádí kombinovaná metoda hloubkového čištění?
Během této kombinované metody je nanášen roztok strojem pomocí mikrovlákonvého padu nebo šamponovacím kartáčem na šamponování koberců v prvním kroku a dále je koberec vysán a opláchnut v druhém kroku.
Na nanášení je možná využít jednokotoučový stroj, který může být vybaven šamponovacím kartáčem nebo podem z mikrovlákna/příze, je prvním krokem nanášení čietiče ve dvou drahách s přívodem vody nebo navlhčení. Poté zapracujte čisticí roztok do povrhu s uzavřeným přívodem vody. Hrany a rohy musí být opracovány ručně.
Ve druhé fázi opláchněte koberec čistou vodou nebo vhodným šamponem na koberce pomocí tepovače během procesu tepování v druhém kroku. Důležité je dodržet finální oplach vždy čistou vodou.
Sušení koberců: doba sušení
Bez ohledu na to, zda pracujete pouze se sprejovou extrakcí nebo s kombinovanou metodou, je nutné nechat koberec po vyčištění vyschnout. Během doby sušení zajistěte dobré větrání nebo dokonce urychlete proces sušení pomocí vzduchového ventilátoru, vysoušeče.
Nábytek by měl být vrácen zpět pouze tehdy, když v podlaze nezůstane žádná vlhkost. Tím se zabrání poničení nábytku, poničení koberce, nebo změně barvy v důsledku zbytkové vlhkosti. Koberec je opět pochozí pouze po dokonalém vyschnutí.
Impregnace koberce
Mnoho textilních potahů je z výroby ochráněno impregnací, která se časem ztrácí v důsledku mechanického pohybu nebo péčí o koberec.
Jak poznáme impregnovaný koberec?
Dojde-li ke kapání vody na textilní krytinu, měly by kapky zůstat na povrchupřípadně vydržet alespoň krátkou dobu - pak je impregnace neporušená a funkční. Pokud se kapka okamžitě vsákne, koberec již není vodoodolný a tuto impregnaci je třeba obnovit.
Jak funguje impregnace koberců?
Nadávkujte impregnační (hydroizolační) roztok podle návodu výrobce a aplikujte jej na koberec pomocí vysokotlakého sprejového čističe nebo tepovače / sprejového extrakčního čističe.
Impregnační roztok nanášejte ze vzdálenosti přibližně 30 centimetrů. Impregnaci je možné provádět i na mokrém povrchu.
Pro dosažení hlubokého penetračního efektu můžete roztok imregnace zapracovat do povrchu koberce měkkým štětcem, když je koberec stále vlhký. Pro větší plochy doporučujeme použít protiběžně se otáčející válečkové pady stroje.
TIP – věnujte pozornost době schnutí:
Nešlápněte na koberec, dokud nebude úplně suchý.
TIP – Impregnace:
Pokud je koberec položen v oblastech, kde je velké zatížení nebo naopak koberec je hůře dostupný pro jakékoli čištění je vhodné zvážit impregnaci.
Průběžné čištění koberců: než se pustíte do hloubkového čištění
Jakkoli jsou koberce krásné, měkké a pohlcující hluk, čas si na nich vybírá daň a jejich užíváním dochází k zenčištění, které se obyčejný domácí vysavač snaži jen těžko odstranit. Abyste prodloužili dobu, než je potřeba provést výměnu krytiny nebo přejít na hloubkové čištění, můžete sami provést v různých intervalech průběžné čištění/mezičištění koberce kompletním vyčištěním za použití příslušné techniky.
Vhodné produkty pro hloubkové intenzivní čištění
Univerzální čistič koberců RM 770
CarpetPro Impregnace RM 762
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