VYSOCE ÚČINNÁ DEZINFEKČNÍ A HYGIENICKÁ ŘEŠENÍ
Patogeny, tedy viry, bakterie nebo plísně, jsou všudypřítomné; povrchy, předměty, podlahy nebo dokonce vzduch v místnosti – tam všude je najdeme. A ne všem dokáže náš imunitní systém snadno odolat, jak bohužel působivě prokázal koronavirus. Kärcher má však odpověď na míru pro jakékoli prostředí a jakoukoli potřebu, dnes i do budoucna – vysoce účinná dezinfekční a hygienická řešení.
Parní čističe a parní vysavače
Vysokotlaké čističe s ohřevem
Manuální dezinfekce
Postřikovací systémy
Podlahové mycí stroje s odsáváním
Vysokotlaké čističe
Čističky vzduchu
Vysavače
Hygiena bez kompromisu, ale se zdravým úsudkem
Kancelář není operační sál, škola není kuchyně v restauraci a uzavřená zasedací místnost není venkovním bazénem v hotelu. Proto neexistuje jen jedno dezinfekční a hygienické řešení od firmy Kärcher, nýbrž produkty individuálně přizpůsobené skutečným požadavkům, které případ od případu zaručují potřebnou hygienickou bezpečnost pro uživatele a zákazníky.
Chytrá prevence infekcí začíná správně nastaveným konceptem čištění a hygieny. Jako partner poskytující celostní řešení v otázkách čištění a hygieny vám velice rádi poradíme, zanalyzujeme společně s vámi potřebu opatření v rámci dezinfekce a hygieny, vyvineme plán a doporučíme vám teprve tehdy příslušné vhodné produkty z našeho rozsáhlého portfolia. Od chemických dezinfekčních prostředků přes termická dezinfekční zařízení, jako jsou například parní čističe nebo vysokotlaké čističe na horkou vodu, až po čističky vzduchu s filtrací vhodnou pro vaše požadavky jsou naše řešení perfektně vzájemně sladěná a samozřejmě certifikovaná podle evropských standardů.
Termická dezinfekce
Vysoká teplota je vysoce účinný a spolehlivý prostředek, který deaktivuje nebo usmrcuje mikroorganismy již po krátké době působení. Firma Kärcher prokázala formou nezávislých zkoušek, které provedla externí laboratoř, že její vysokotlaké čističe na horkou vodu, parní čističe a parní vysavače dosahují až stupně účinnosti dezinfekce.
Vlastnosti termické dezinfekce
Vysokotlaké čističe na horkou vodu, parní čističe a parní vysavače Kärcher působí prokazatelně baktericidně a deaktivují jak obalené viry, které způsobují nemoci jako COVID-19, chřipku, příušnice, spalničky, hemoragickou horečku Ebola nebo Hanta, tak i patogeny, které se často vyskytují v nemocnicích, pečovatelských zařízeních, školách a mateřských školách – adenoviry, rotaviry a noroviry.
Pro ošetření horkou vodou nebo vodní párou jsou zejména vhodné tvrdé plochy, které nejsou citlivé na teplotu a venkovní plochy, jakož i plochy a oblasti, kde chemická dezinfekce není žádoucí nebo možná.
Výhody termické dezinfekce
• zcela bez chemických přísad
• žádná rezidua (produktu) na ošetřených plochách
• odpadá časově náročné oplachování
• zamezí se vytvoření tolerance patogenů
• horká voda – nejlepší volba pro venkovní prostory
Řešení pro termickou dezinfekci od firmy Kärcher
Parní čističe a parní vysavače
Při vybavení odpovídajícím příslušenstvím je dezinfekční účinek parních čističů a parních vysavačů od firmy Kärcher certifikován podle evropské normy EN 16615. Mají baktericidní účinek a omezený virucidní účinek PLUS, to znamená, že pomáhají utlumit vlny nemocí vyvolané nejčastějšími bakteriálními a virovými infekcemi. Díky tomu jsou vhodné zejména k hygienickému čištění užitných ploch a podlah v kuchyních, sanitárních zařízeních, šatnách a pobytových místnostech ve zdravotnictví, v hotelnictví, v gastronomii a ve veřejných zařízeních.
Vysokotlaké čističe s ohřevem
Teplotní vysokotlaké čističe Kärcher s topným výkonem více než 65 °C a kontaktní dobou jedné minuty poskytují dezinfekční účinek prokázaný nezávislou laboratoří a jsou tak zvlášť vhodné pro využití ve venkovních prostorách a na velkých plochách.
Chemická dezinfekce
Chemická dezinfekce umožňuje usmrcení, resp. deaktivaci patogenů na předmětech nebo povrchu pomocí speciálně vyvinutého dezinfekčního prostředku. Naproti tomu o sanitaci hovoříme při profylaktické udržovací dezinfekci (nebo také rutinní dezinfekci), tak jak většinou probíhá i mimo nemocnice a pečovatelská zařízení.
Vlastnosti chemické dezinfekce
V závislosti na oblastech použití a na ošetřovaných povrchových plochách lze doporučit různé účinné látky, jako například alkoholy, kvartérní amoniové sloučeniny, peroxidové sloučeniny nebo chlór. Přitom je nutno v jednotlivém případě volbu účinné látky přesně zvážit – rádi vám poradíme.
Dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe od firmy Kärcher jsou vhodné podle schválení na tvrdé a textilní povrchy ve zdravotnictví, ve veřejných zařízeních, školách, mateřských školách, kuchyních, jídelnách, ve sportovních zařízeních a na mnoha dalších místech. Poskytují široké spektrum účinků proti mnoha patogenům a přesvědčí krátkou dobou působení, nízkým dávkováním a dobrou snášenlivostí materiálu. Široká nabídka zařízení a manuálního čisticího vybavení od firmy Kärcher je přitom zárukou aplikace odpovídající přesně dané potřebě.
Výhody chemické dezinfekce
• Možnost čištění a dezinfekce v jednom pracovním kroku, a to i na nejmenších plochách
• Nekomplikovaná aplikace šetřící čas pomocí lahve s rozprašovačem a hadříku
• Spolehlivé usmrcení všech choroboplodných zárodků na všech plochách, jakož i ve štěrbinách, drážkách a spárách
• Vysoká účinnost během osychání
• Je možná rychlá a pravidelná dezinfekce kritických povrchů
Řešení pro chemickou dezinfekci od firmy Kärcher
Manuální dezinfekce
Dezinfekční čističe a dezinfekční prostředky Kärcher jsou ideálně vhodné pro dezinfekci stíráním a jsou se svým vysokým účinným spektrem mimo jiné testované podle evropské normy EN 14476. Ve vzájemné souhře s naším rozsáhlým sortimentem jednorázových i opakovaně použitelných textilií na povrchy a podlahy a mopových systémů jsou vhodné také pro použití na stabilizované povrchy.
Postřikovací systémy
Postřikovací systémy Kärcher se použijí všude tam, kde není možná dezinfekce stíráním, jako například na obtížně přístupných místech (štěrbiny) nebo také na velkých plochách.
Podlahové mycí stroje s odsáváním
Na velké plochy od cca 500 m² doporučujeme na doplnění manuální dezinfekce stíráním použití výkonného podlahového mycího stroje s odsáváním. Společně s přídavnou sadou na sanitaci postřikem a s integrovanou postřikovací hubicí tak lze snadno vydezinfikovat také zařizovací předměty jako jsou odpadkové koše, informační tabule, turnikety, roletová vrata atd.
Vysokotlaké čističe
Vysokotlaké čističe od firmy Kärcher se výborně hodí na aplikaci našich dezinfekčních čističů RM 732 a dezinfekčního prostředku RM 735 na místa jako jsou například sanitární místnosti, plavecké bazény, ale i velkokapacitní kuchyně, chladírny a jatka. Tato metoda zaručuje rychlou a bezpečnou dezinfekci.
Čištění vzduchu a prevence infekcí pomocí filtrace
Zatímco povrchy všeho druhu lze bez problémů a bez námahy hygienicky očistit a vydezinfikovat pomocí dezinfekčních prostředků nebo termických dezinfekčních zařízení, další zdravotní nebezpečí se skrývá ve vzduchu v místnosti zatíženém viry. Dříve než se viry naváží na částice prachu a spadnou na zem, drží se hodiny ve vzduchu v místnosti a lidé je tak mohou vdechnout.
Vlastnosti prevence infekcí pomocí filtrace
Výkonné čističky vzduchu a vysavače Kärcher, které jsou vybavené filtry HEPA 14, vyplňují významnou mezeru v prevenci infekcí. Čističky vzduchu Kärcher proženou vzduch v místnosti několikrát za hodinu systémem výkonných filtrů HEPA 14, který spolehlivě zadrží částice, aerosoly a patogeny. Vzduch vyčištěný tímto způsobem zředí koncentraci potenciální infekčních aerosolů a virů ve vzduchu v místnosti a udržuje ji na nízké úrovni.
Vysavače s filtrem HEPA 14 naproti tomu stejně tak bezpečně a účinně odstraňují viry, které navázané na částice již spadly na podlahu. Čističky vzduchu a vysavače od firmy Kärcher jsou vhodné k použití ve všech interiérech škol, kanceláří, gastronomických provozů, maloobchodu a samozřejmě také v ordinacích.
Výhody filtrace
• Hustá síť vláken filtrů HEPA 14 spolehlivě zachytí i ty nejmenší částice
• Filtruje veškeré patogeny, jako jsou viry, bakterie, spory plísní, vdechovatelné částice a prach
• Snížení rizika infekce choroboplodnými zárodky a aerosoly
Řešení pro čištění vzduchu a prevenci infekcí pomocí filtrace Kärcher
Čističky vzduchu
Čistička vzduchu AF 100 od firmy Kärcher může být vybavena filtrem HEPA 14 (zkoušeným podle normy EN 1822). Tato kombinace umožňuje v místnostech do maximální velikosti 35 m² výměnu vzduchu šestkrát za hodinu, přičemž se ze vzduchu odfiltruje minimálně 99,995 %* aerosolů s potenciální virovou náloží.
* Při výšce stropu 2,5 metrů a výměně vzduchu šestkrát za hodinu. Podle celkové velikosti místnosti lze použít několik zařízení.
Vysavače
Vysavače suchých nečistot Kärcher, jako jsou T 11/1 Classic HEPA nebo T 10/1 Adv HEPA, mají výkonný filtr HEPA 14, který spolehlivě odfiltruje 99,995 % virů vázaných na částice (zkouška dle norem EN 1822/2019 a DIN EN 60335-2-69). K tomu pracují zvlášť tiše, a proto je lze využívat také v prostorách citlivých na hluk, například v nemocnicích nebo hotelech.