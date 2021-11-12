Chemická dezinfekce
Sterilní díky chemii: chemická dezinfekce je vysoce účinná metoda k odstranění škodlivých choroboplodných zárodků a mikroorganizmů, plísní nebo spor pomocí speciálně vyvinutých čisticích prostředků. Tato metoda čištění je vhodná zejména pro efektivní a bezpečnou dezinfekci povrchů s vysokým zatížením choroboplodnými zárodky.
Ruční dezinfekce
Dezinfekční čističe a dezinfekční prostředky Kärcher jsou ideální pro dezinfekci otěrem a se svým širokým spektrem účinku jsou mimo jiné certifikovány podle evropské normy EN 14476. V kombinaci s naším rozsáhlým sortimentem textilních utěrek na povrchy a podlahy pro jednorázové i opakované použití a systémy mopů jsou vhodné i pro předběžné čištění.
Postřikovací systémy
Postřikovací systémy Kärcher jsou požívány všude tam, kde není možná dezinfekce otěrem, jako například v obtížně přístupných prostorech (štěrbinách) nebo i na velkých plochách.
Podlahové mycí stroje s odsáváním
Na velké plochy přibližně od 500 m² doporučujeme dodatečně k ruční dezinfekci otěrem použít výkonný podlahový mycí stroj s odsáváním. S nástavbovou sadou pro sanitaci postřikem a integrovanou tryskou tak lze snadno dezinfikovat i předměty, jako jsou odpadkové koše, informační tabule, otočné dveře, rolovací vrata atd.
Vysokotlaké čističe
Vysokotlaké čističe Kärcher jsou ideální k tomu, aby na místech, jako jsou například sanitární prostory, plavecké bazény, ale i velkokapacitní kuchyně, chladírny a řeznictví, aplikovaly naše dezinfekční čističe RM 732 a dezinfekční prostředek RM 735. Tato metoda garantuje rychlou a bezpečnou dezinfekci.
Ruční dezinfekce
Dezinfekční čističe a dezinfekční prostředky Kärcher jsou ideální pro dezinfekci otěrem a se svým širokým spektrem účinku jsou mimo jiné certifikovány podle normy EN 14476. V kombinaci s naším rozsáhlým sortimentem textilních utěrek pro jednorázové i opakované použití a postřikovacími systémy a systémy mopů jsou vhodné i pro předběžné použití.
Jak funguje ruční chemická dezinfekce?
Čištění, dezinfikující čištění, dezinfekce: zní to podobně, ale v praxi se to výrazně liší. Zatímco při ručním čištění pomocí čisticích prostředků stojí v popředí objektivní čistota, jdou desinfikující čištění nebo i rutinní dezinfekce o krok dále. Jsou používány k preventivní redukci choroboplodných zárodků a mikroorganizmů na površích, které často přicházejí do kontaktu s pokožkou velkého počtu lidí. K plochám s častým kontaktem s pokožkou patří například kliky, madla a ovládací prvky, jako jsou čtečky karet, dotykové obrazovky atd. Při cílené dezinfekci, která je často nařízena úředně, jsou prakticky kompletně zničeny, resp. inaktivovány viry, bakterie, spory nebo kvasinky, takže povrchy již v žádném případě nemohou být infekční. Cílená dezinfekce pomocí dezinfekčních prostředků je doporučována v oblastech s vysokým rizikem infekce, jako například v prostorech nemocnic v blízkosti pacientů, při výskytu přenosných onemocnění, po úředním nařízení, v plaveckých bazénech nebo v potravinářském průmyslu.
Předpoklady pro bezpečnou dezinfekci jsou přesné dávkování dezinfekčního prostředku, dostatečné smočení předtím suchého povrchu čisticí utěrkou, dodržení stanovené doby působení a vhodná teplota okolí kolem 20 °C. Během schnutí musí zůstat ošetřovaný povrch nedotčený a je třeba upustit i od dodatečného stírání, aby se vyloučilo riziko opětovné kontaminace. Pitnou vodou musejí být povrchy opláchnuty pouze v prostorech, kde se zpracovávají potraviny, jako jsou kuchyně restaurací nebo kantýn.
Výhody ruční chemické dezinfekce
- spolehlivé usmrcení veškerých choroboplodných zárodků na všech plochách a strukturách, ale i v rozích a štěrbinách
- vysoká účinnost během schnutí
- rychlá a snadná dezinfekce hygienicky citlivých povrch
- jednoduchá, časově úsporná aplikace
- jednoduchá, časově úsporná aplikace
- dezinfekční čističe umožňují časově úsporné čištění a dezinfekci v jednom pracovním kroku
- dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher disponují širokým spektrem účinku proti bakteriím (např. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, salmonely, listérie), kvasinkám (např. Candida albicans) a zapouzdřeným virům (např. koronavirus, HBV, HIV, viry prasečí a ptačí chřipky, Ebola)
- dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher jsou mimo jiné testovány a certifikovány podle norem EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 a EN 14476
Oblasti použití ruční chemické dezinfekce
Dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher jsou schválené pro použití v mnoha oblastech. Patří k nim například hotelnictví, gastronomie, kantýny, maloobchod, školy, úřady, kanceláře a fitness studia, zejména však celé zdravotnictví. Ruční chemická dezinfekce je vhodná pro jakýkoli typ povrchů v sanitárních zařízeních i pro regály a pulty s čerstvými potravinami v supermarketech nebo chladírnách. Tato rychlá a jednoduchá metoda je ideální i pro předměty a plochy, kterých se lidé často dotýkají, jako jsou kliky, madla nebo fitness přístroje. Jako cílená dezinfekce povrchů a podlah je však používána i v prostorech nemocnic v blízkosti pacientů.
Profesionální dezinfekční prostředky, dezinfekční čističe a vybavení pro ruční čištění
Dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher zbavují povrchy bezpečně, jednoduše a časově úsporně bakterií, virů a kvasinek. Náš rozsáhlý sortiment vybavení pro čištění přitom umožňuje hygienický proces čištění. Kromě toho nabízíme cílený školicí materiál a příslušnou dokumentaci pro všechny naše uživatele.
Chemická dezinfekce pomocí postřikovačů
Dezinfekce postřikem pomocí ručních nebo strojních postřikovačů Kärcher je používána všude tam, kde není možná dezinfekce otěrem, například na obtížně přístupných místech (štěrbiny) nebo i na velkých plochách. Naše strojní postřikovače jsou poháněné baterií, a jsou tak flexibilní a velmi tiché.
Jak funguje dezinfekce postřikem?
Při dezinfekci pomocí elektrického postřikovače nebo ručního tlakového postřikovače jsou předem vyčištěné plochy skropeny dezinfekčním roztokem. Elektrické postřikovače umožňují rovnoměrnou aplikaci dezinfekčního roztoku na povrch. Elektrostatické postřikovací systémy kromě toho dezinfekční roztok elektrostaticky nabijí, a zajistí tak, že se dezinfekční roztok dostane i na místa, kam postřik nedosáhne, jako jsou zadní strany klik, předměty vybavení a aparatury. Dezinfekční prostředek během stanovené doby uschne – aby se zabránilo opětovné kontaminaci, nesmí se plochy po dobu schnutí nikdo dotýkat nebo na ni vstupovat.
Výhody dezinfekce pomocí postřikovače
- bezdotyková aplikace dezinfekčních prostředků na voděodolné povrchy a obtížně přístupná místa
- spolehlivé usmrcení veškerých choroboplodných zárodků na všech plochách a strukturách, ale i v rozích a štěrbinách
- vysoká účinnost během schnutí
- rychlá a velkoplošná dezinfekce hygienicky citlivých povrchů
- jednoduchá, časově úsporná aplikace
- dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher vykazují široké spektrum účinku proti celé řadě bakterií, virů a kvasinek a jsou mimo jiné testovány a certifikovány podle norem EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 a EN 14476
Oblasti použití dezinfekce postřikem
Ruční nebo strojní postřikovače Kärcher sloužící k dezinfekci jsou používány všude tam, kde klasická dezinfekce otěrem naráží na svoje hranice. Pomocí postřikovačů se dezinfekční roztok bez problémů dostane i na obtížně přístupná místa, jako jsou štěrbiny, spáry a všeobecně strukturované povrchy. Lze s nimi bez obtíží dezinfikovat i velké plochy. Postřikovače jsou tak obzvláště dobrým pomocníkem při použití v rizikových prostorech nemocnic, klinik, pečovatelských ústavů a lékařských praxí, v hotelnictví, pohostinství a kantýnách, ale i v sanitárních prostorech a šatnách v kancelářských budovách, školách, maloobchodních prodejnách, fitness studiech (včetně sportovního náčiní) nebo v odvětví dopravy.
Profesionální dezinfekční prostředky a postřikovače
Přístroje Kärcher pro dezinfekci postřikem jsou ergonomické při manipulaci a efektivní při aplikaci. V kombinaci s naším dezinfekčním prostředkem RM 735 tak vznikne snadno ovladatelné a velmi účinné systémové řešení k eliminaci virů, bakterií, kvasinek a spor.
Dezinfekce pomocí podlahových mycích strojů s odsáváním
Na velké plochy přibližně od 500 m² doporučujeme dodatečně k ruční dezinfekci otěrem použít výkonný podlahový mycí stroj s odsáváním. S nástavbovou sadou pro sanitaci postřikem a integrovanou tryskou tak lze snadno dezinfikovat i předměty, jako jsou odpadkové koše, informační tabule, otočné dveře, rolovací vrata atd.
Jak funguje dezinfekce pomocí podlahových mycích strojů s odsáváním a nástavbové sady pro sanitaci postřikem?
V prostorech, ve kterých panují vysoké hygienické nároky, nebo je-li dodatečně k rutinní dezinfekci potřeba cílená dezinfekce, je dezinfekce podlahy osvědčeným prostředkem, jak zabránit dalšímu šíření choroboplodných zárodků. Dezinfekce podlah pomocí podlahového mycího stroje s odsáváním nabízí doplnění ke klasické dezinfekci otěrem.
Pro dezinfekci pomocí podlahového mycího stroje s odsáváním firma Kärcher naléhavě doporučuje příslušné plochy nejdříve vyčistit a nechat zcela uschnout. Je třeba předem vypláchnout i nádrž podlahového mycího stroje s odsáváním na čistou vodu, než je doplněn k použití připravený a přesně odměřený dezinfekční roztok. Při přejíždění ploch je třeba dávat pozor na to, aby bylo odsávání podlahového mycího stroje deaktivované a aby byla podlaha kompletně skropená dezinfekčním roztokem. Na podlahu se smí znovu vstoupit až po jejím úplném uschnutí.
Nástavbová sada pro sanitaci postřikem s integrovanou tryskou nabízí kromě toho možnost dodatečně cíleně dezinfikovat i voděodolné stěny, nábytek a místa, které často přicházejí do kontaktu s lidmi. Nástřiková lišta usnadňuje aplikaci dezinfekčního roztoku a garantuje plošné, kompletní skropení podlahy. Nástavbová sada pro sanitaci postřikem je k dispozici pro podlahové mycí stroje s místem pro řidiče B 150 R a B 200 R Kärcher. Pomocí jednoduché rukojeti lze přitom volit mezi aplikací nástřikovou lištou nebo ruční tryskou.
Výhody dezinfekce pomocí podlahového mycího stroje s odsáváním a nástavbové sady pro sanitaci postřikem
-
rychlá a velkoplošná dezinfekce hygienicky citlivých povrchů a podlah (na jedno naplnění nádrže až 16 700 m²)
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bezdotyková aplikace na obtížně přístupná místa, jako jsou štěrbiny a spáry
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spolehlivé usmrcení veškerých choroboplodných zárodků na všech plochách a strukturách, ale i v rozích a štěrbinách
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vysoká účinnost během schnutí
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jednoduchá, časově úsporná aplikace
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dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher vykazují široké spektrum účinku proti celé řadě bakterií, virů a kvasinek a jsou mimo jiné testovány a certifikovány podle norem EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 a EN 14476
Oblasti použití podlahových mycích strojů s odsáváním s nástavbovou sadou pro sanitaci postřikem
Podlahové mycí stroje s odsáváním s nástavbovou sadou pro sanitaci postřikem Kärcher jsou vhodné pro cílenou dezinfekci velkých ploch, jako jsou například vstupní a sportovní haly, nákupní centra, výrobní závody, logistická centra, nádraží, nemocnice nebo školy.
Vhodné produkty pro profesionální použití
Dezinfekce pomocí vysokotlakých čističů
Vysokotlaké čističe Kärcher umožňují aplikaci dezinfekčních prostředků ve formě pěny, díky čemuž je dosahováno cílené a bezpečné dezinfekce i u vertikálních ploch v sanitárních prostorech, plaveckých bazénech, velkokapacitních kuchyních, chladírnách a provozech zpracovávajících potraviny.
Jak funguje chemická dezinfekce pomocí vysokotlakého čističe?
Vysokotlaké čističe Kärcher umožňují s příslušným vybavením, jako je pěnovací tryska, napěnění dezinfekčních prostředků a dezinfekčních čističů. Pěna díky velmi dobré přilnavosti garantuje dlouhou dobu působení, a může tak být bez problémů nanesena i na vertikální plochy a jednotlivé objekty. Kromě toho lze velmi jednoduše vizuálně zkontrolovat stupeň skropení dezinfikované plochy. Přesně nadávkovaný dezinfekční roztok (rozmíchaný ve studené vodě) je vždy nanášen za studena a za nízkého tlaku.
Protože je aplikace napěněného dezinfekčního roztoku vysokotlakým čističem prováděna velkoplošně, je po uplynutí doby působení doporučeno opláchnutí – v prostorech přicházejících do kontaktu s potravinami je zákonem předepsáno opláchnutí pitnou vodou. Náš tip: opláchnutí vysokotlakým čističem s ohřevem Kärcher zajistí kratší dobu schnutí.
Pro rutinní dezinfekci v méně citlivých a znečištěných prostorech je doporučován dezinfekční čistič RM 732 Kärcher. Od předběžného čištění lze v tomto případě upustit, protože čištění a dezinfekce jsou prováděny v jednom jediném, časově úsporném kroku. Pro cílenou dezinfekci pomocí neředěného dezinfekčního prostředku, jako je RM 735 Kärcher, je naopak důkladné odstranění viditelných nečistot předem nutné. Podle stupně znečištění a oblasti použití jsou k tomuto účelu vhodné neutrální, kyselé nebo alkalické čističe Kärcher a jejich aplikace pomocí sady Inno Foam Set nebo pěnovací trysky. Poté je nutné důkladné opláchnutí a rovněž je třeba dbát na to, aby byla plocha před následnou dezinfekcí zcela suchá.
Výhody chemické dezinfekce pomocí vysokotlakého čističe
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rychlá a bezpečná dezinfekce ve všech prostorech s odtokem vody
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spolehlivé usmrcení veškerých choroboplodných zárodků na všech voděodolných plochách
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vysoká účinnost během schnutí
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možnost časově úsporné velkoplošné aplikace
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dezinfekční prostředky a dezinfekční čističe Kärcher vykazují široké spektrum účinku proti celé řadě bakterií, virů a kvasinek a jsou mimo jiné testovány a certifikovány podle norem EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 a EN 14476
Oblasti použití chemické dezinfekce pomocí vysokotlakého čističe
Chemická dezinfekce pomocí vysokotlakého čističe je vhodná zejména pro velké plochy, které jsou vybaveny odtokem vody. Je tak používána například v sanitárních prostorech a wellness prostorech sportovních areálů, fitness studií nebo hotelů, v provozech zpracovávajících potraviny, jako jsou řeznictví nebo jatka, k dezinfekci chladíren, regálů, přepravních beden a dopravních pásů nebo i v zemědělství k potlačení onemocnění, jako jsou africký mor prasat nebo ptačí chřipka.
Profesionální vysokotlaké čističe a příslušenství k dezinfekci
Firma Kärcher disponuje rozsáhlým portfoliem vysokotlakých čističů bez ohřevu a s ohřevem v různých výkonnostních třídách a provedeních. V kombinaci s vhodným příslušenstvím, jako je sada Inno Foam Set nebo pěnovací tryska, a dezinfekčním prostředkem RM 735 a dezinfekčním čističem RM 732 nabízíme optimálně sladěný systém pro bezpečnou dezinfekci.