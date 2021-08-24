ČIŠTĚNÍ VZDUCHU A PŘEDCHÁZENÍ INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM DÍKY HEPA FILTRACI
Ve vzduchu v uzavřených místnostech se nachází velké množství neviditelných aerosolů, nežádoucích suspendovaných částic, patogenů, prachů a pylů. HEPA filtry zabudované v našich profesionálních vysavačích a čističkách vzduchu Kärcher tyto nežádoucí částice ze vzduchu trvale odstraní. Odloučené částice zůstanou ve filtru, kde se po nějaké době rozloží – dokonce i při zvýšené vlhkosti vzduchu. Lze tak účinně minimalizovat koncentraci patogenů a s tím související riziko infekce ve vnitřních prostorech.
Čistička vzduchu
Čistička vzduchu Kärcher řady AF může být vybavena filtrem HEPA 14 (certifikován v souladu s normou DIN EN 1822: 2019). Tato kombinace umožňuje v místnostech o rozloze do 35 m² šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, přičemž je ze vzduchu v místnosti odstraněno minimálně 99,995 %* aerosolů potenciálně obsahujících viry.
Profesionální vysavače
Profesionální vysavače na suché nečistoty Kärcher, jako jsou například T 11/1 Classic HEPA nebo T 11/1 Adv HEPA RE!Plast, disponují vysoce účinným filtrem HEPA 14, který spolehlivě zadrží 99,995 % virů vázaných na částice (certifikován v souladu s normami DIN EN 1822: 2019 a DIN EN 60335-2-69). Tyto vysavače navíc pracují velmi tiše, a lze je tak používat i v prostorech citlivých na hluk, jako jsou nemocnice nebo hotely.
Předcházení infekčním onemocněním a eliminace choroboplodných zárodků díky čističce vzduchu
Čistička vzduchu se sadami filtrů High Protect 13 Solution nebo HEPA 14 Solution ze vzduchu v místnosti cíleně odstraní plynné a pevné částice, jako jsou aerosoly, a sníží tak riziko přenosu choroboplodných zárodků ve vnitřních prostorech.
Jak funguje čistička vzduchu?
Princip fungování čističky vzduchu lze snadno vysvětlit: čistička rozhýbe vzduch v místnosti, nasaje ho, díky promyšlenému filtračnímu systému ho zbaví částic, aerosolů a patogenů a vyčištěný vzduch vrátí zpět do místnosti. Tímto způsobem se sníží koncentrace potenciálně infekčních aerosolů, virů, bakterií, spor, kvasinek a ostatních patogenů v místnosti. Plynné částice jsou přitom zadrženy filtrem s aktivním uhlím, zatímco pevné částice, jako například aerosoly, jsou zachyceny vysoce účinným HEPA filtrem.
Čističky vzduchu disponují podle volby vysoce účinným filtrem H 13 nebo HEPA 14 (HEPA filtr certifikován v souladu s normou DIN EN 1822: 2019).
Se stupněm odlučování 99,995 % pro částice o průměru 0,1 µm nabízejí filtry HEPA 14 Solution efektivní ochranu proti všem druhům zárodků, jako jsou viry vázané na částice, bakterie, spory nebo kvasinky, a přispívají tak k předcházení infekčním onemocněním.
Výhody čištění vzduchu pomocí čističky vzduchu
• hustá síť vláken filtrů HEPA 14 spolehlivě zadrží i velmi malé částice
• nepřetržitá filtrace zatíženého vzduchu v místnosti
• eliminace bakterií, alergenů, zápachů
• odstraní veškeré choroboplodné zárodky, jako jsou viry, bakterie, spory plísní, částice usazující se v plicích a prachy
• snížení rizika infekce choroboplodnými zárodky a aerosoly
• zlepšení kvality vzduchu
Oblasti použití čističek vzduchu
Ať už se jedná o školní třídy, restaurace, lékařské ordinace, čekárny, kanceláře, administrativní budovy nebo maloobchodní prodejny: uzavřené místnosti, které nemohou být dostatečně větrány, například kvůli stavebním podmínkám nebo příliš nízkým venkovním teplotám, jsou pro použití čističky vzduchu Kärcher předurčeny. Tam, kde je to možné, jako například v čekárně u lékaře, by měly být čističky vzduchu umístěny v bezprostřední blízkosti čekajících lidí, aby cíleně zachycovaly a filtrovaly vydechovaný vzduch.
Prevence infekcí pomocí vysavačů s filtrem HEPA 14
Profesionální vysavače na suché nečistoty Kärcher, jako jsou například T 11/1 Classic HEPA nebo T 10/1 Adv HEPA, disponují vysoce účinným filtrem HEPA 14, který spolehlivě zadrží 99,995 % virů vázaných na částice (certifikován v souladu s normami DIN EN 1822: 2019 a DIN EN 60335-2-69), a odstraní tak ze vzduchu veškeré patogeny. Tyto vysavače navíc pracují velmi tiše, a lze je tak používat i v prostorech citlivých na hluk, jako jsou nemocnice, veřejná zařízení nebo hotely.
Jak funguje udržování čistého vzduchu pomocí vysavačů?
Princip fungování vysavače na suché nečistoty Kärcher s HEPA filtrem je založen na 2 důležitých faktorech: za prvé na prvotřídním sacím výkonu a za druhé na filtru HEPA 14 zabudovaném ve vysavači, který je díky své husté síti vláken vysoce účinný a spolehlivě zadrží i ty nejmenší částice, jako je virus vázaný na částice SARS-CoV-2.
Dostane-li se virus do vzduchu například při kašlání, pohybuje se ve větších kapičkách vzduchem v místnosti (aerosoly se skládají z 50 000–500 000 jednotlivých kapiček), ulpí na částicích prachu ve vzduchu a klesne na podlahu. Při vysávání vysavačem, který disponuje vysoce účinným filtrem HEPA 14, jako je například vysavač T 11/1 Classic HEPA Kärcher, mohou být tyto částice zatížené mikroorganismy (například viry) z velké části zachyceny a účinně zadrženy. Vysavače Kärcher s integrovaným filtrem HEPA 14 tak výrazně přispívají k účelnému předcházení infekčním onemocněním.
Filtr HEPA 14 lze vyměnit velmi snadno a bez použití nářadí. Aby však zůstala zachována jeho plná účinnost, musí být pravidelně měněn i filtrační sáček – při častém používání je doporučováno měnit filtrační sáček každé 2 týdny a filtr HEPA 14 každé 4 týdny. Při výměně filtračního sáčku nebo filtru HEPA 14, který je pravděpodobně kontaminovaný choroboplodnými zárodky, jako jsou viry, bakterie, kvasinky nebo spory, je třeba používat dostatečné osobní ochranné prostředky a dodržovat příslušné předpisy týkající se hygieny a dezinfekce.
Výhody vysavačů s filtrem HEPA 14
- zadrží 99,995 % virů vázaných na částice, bakterií, spor plísní, částic usazujících se v plicích a prachů (certifikován v souladu s normami DIN EN 1822: 2019 a DIN EN 60335-2-69)
- snížení rizika infekce způsobené choroboplodnými zárodky
Oblasti použití vysavačů s filtry HEPA 14
Tyto vysavače jsou obzvláště vhodné pro hygienicky citlivé prostory, jako jsou nemocnice, domovy důchodců, pečovatelské ústavy a mateřské školy, ale poslouží i jako užitečné doplnění k běžným hygienickým opatřením v kancelářích, kantýnách nebo maloobchodních prodejnách.
Profesionální vysavače Kärcher s filtrem HEPA 14
Filtrem HEPA 14 disponují nebo je lze tímto filtrem dovybavit tyto profesionální vysavače Kärcher:
· vysavač na suché nečistoty T 10/1 HEPA
· vysavač na suché nečistoty T 15/1 Adv HEPA
Filtry HEPA 14: Hygienické řešení pro čistý vzduch v místnosti
Filtry HEPA 14: hygienické řešení pro čistý vzduch v místnosti
Viry, bakterie, jemný prach a alergeny nás doprovázejí dnes a denně a zatěžují vzduch v kancelářích, hotelech, nemocnicích, lékařských ordinacích, školách a samozřejmě i v našich domech a bytech. Často jsou dlouhodobým následkem respirační onemocnění.
Filtry HEPA 14 Kärcher pomáhají odstranit ze vzduchu v uzavřených místnostech aerosoly a zbavit je škodlivých částic. Zabudované v našich čističkách vzduchu a vysavačích na suché nečistoty Kärcher efektivně a spolehlivě čistí vzduch v místnosti.