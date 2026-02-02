Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA

Profesionální vysavač T 11/1 nabízí skvělý poměr ceny a výkonu. Důkladně vysaje koberce i tvrdé podlahy a díky účinnému HEPA 14 filtru nezanechá ani smítko prachu.

Výkonný vysavač na suché nečistoty T 11/1 Classic HEPA při práci nepráší a jeho kvalitní HEPA 14 filtr zachytí až 99,995 % pevných částic. Odflitruje také celou řadu mikroorganismů, proto se skvěle hodí pro úklid v nemocnicích, v místech se zvýšenými nároky na hygienu, ale také například v domácnosti. K vysavači dodáváme také vliesový filtrační sáček, který je odolnější a pojme více nečistot než papírový. Silný motor s příkonem 850 W vyvine podtlak až 23,5 kPa, který spolehlivě odstraní i odolnou špínu. Pracuje ovšem tiše (pouze 61 dB(A)), takže je vhodný i pro úklid v hotelích, penzionech, nemocnicích i doma. Vysátý odpad se hromadí v nárazuvzdorné nádobě o objemu 11 l. Vysavač je kompaktní a díky bytelné konstrukci také velmi stabilní. Navíc váží pouze 4,2 kg, takže se lehce přenáší. Komfort při práci zajistí rovněž 7,5m přívodní kabel a čtveřice praktických koleček. Přístroj nezabere mnoho místa ani při skladování – kabel, hubici i sací trubky snadno přichytíte k tělu vysavače, takže celek snadno vměstnáte i do malé komory.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Vysoce účinný filtr HEPA 14
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA: Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci. Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Odolný a robustní design stroje
  • Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
  • Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
  • Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 11
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 61
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Hák na kabel
  • Integrované uložení příslušenství
Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
  • Zdravotnictví
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic HEPA

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.