Klasické vysavače na suché nečistoty nesmí chybět v arzenálu žádné úklidové firmy. Jsou lehké, snadno ovladatelné a vybavené ergonomickými prvky, se kterými jde práce dobře od ruky. Potěší také vysokým výkonem, díky kterému lehce odstraní i odolnou. Navíc pracují tiše, takže se hodí i pro úklid hotelů nebo škol.

Hlavní výhody klasických vysavačů na suché vysávání

Účinná filtrace

Vysavače Kärcher se pyšní systémem šestinásobné filtrace. Trojvrstvý flísový filtrační sáček doplňuje trojice spolehlivých vnitřních filtrů. U vybraných modelů se o prvotřídní filtraci vzduchu starají kvalitní HEPA filtry.

Tichý provoz

Odhlučněný motor a chytře navržené komponenty vysavačů zajišťují nízkou hlučnost. Nebudete tak při úklidu rušit zákazníky, zaměstnance ani hosty.

Promyšlená konstrukce

Nízká hmotnost a ergonomický design strojů zaručují pohodlnou manipulaci. Oceníte také přívodní kabel Highflex, který je pružný a odolný vůči roztržení.  Navíc se nezamotává, a díky jasné barvě o něj nikdo omylem nezakopne.

Úspora energie

Modely s funkcí eco!efficiency spotřebují až o 40 % méně elektřiny než běžná zařízení. Pomáhají vám tak ušetřit na účtech za energii.


Příklady využití profesionálních suchých vysavačů

Profesionální vysavače na suché nečistoty Kärcher zajistí perfektní čistotu v kancelářských i obchodních prostorech. Skvěle se hodí pro úklid:

Hotely a restaurace

Kanceláře

Obchody a veřejné prostory

Kadeřnictví

