Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA
T 15/1 Adv HEPA se zaměřuje na hygienu, je udržitelný a ultra tichý a kromě vysokého sacího výkonu nabízí účinný filtr HEPA 14 a širokou škálu příslušenství.
Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA se vyznačuje prvotřídním sacím výkonem, ultra tichým chodem, robustností, působivým poměrem ceny a výkonu a komplexní nabídkou příslušenství. Díky filtru HEPA 14 je v oblastech citlivých na hygienu zaručena shoda s nejvyššími bezpečnostními standardy. Jeho robustnost je patrná z prvků, jako je podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Díky obsahu 45 % recyklovaného materiálu* jsou zdroje ušetřeny hned od začátku. Vzhledem k tomu, že 15/1 Adv HEPA pracuje velmi tiše s hlučností pouhých 52 dB(A) s vysokým sacím výkonem, je nejvhodnější pro denní úklid a místa citlivá na hluk. Je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný a má objem zásobníku 15 litrů. Díky sklopné rukojeti lze vysavač přenášet ergonomicky blízko těla. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí a lze je vždy uložit na vysavač na dosah ruky. Obzvláště rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky T 15/1 Adv HEPA: sací hadice, antistatické koleno, lehká teleskopická sací trubice z hliníku, přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění a HEPA 14 filtr.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Vysoce účinný filtr HEPA 14
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Zásuvný napájecí kabel
Ruční uložení kabelu
Nízká hmotnost
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Široká nabídka příslušenství
Integrované uložení příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|185 / 18
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|585
|Objem nádrže (l)
|15
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|52
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 410
* Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Hubice na parkety
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Chytrý systém navíjení kabelu
- Zásuvný napájecí kabel: Standard
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
- Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 15/1 Adv HEPA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.