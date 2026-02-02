Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA

T 15/1 Adv HEPA se zaměřuje na hygienu, je udržitelný a ultra tichý a kromě vysokého sacího výkonu nabízí účinný filtr HEPA 14 a širokou škálu příslušenství.

Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA se vyznačuje prvotřídním sacím výkonem, ultra tichým chodem, robustností, působivým poměrem ceny a výkonu a komplexní nabídkou příslušenství. Díky filtru HEPA 14 je v oblastech citlivých na hygienu zaručena shoda s nejvyššími bezpečnostními standardy. Jeho robustnost je patrná z prvků, jako je podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Díky obsahu 45 % recyklovaného materiálu* jsou zdroje ušetřeny hned od začátku. Vzhledem k tomu, že 15/1 Adv HEPA pracuje velmi tiše s hlučností pouhých 52 dB(A) s vysokým sacím výkonem, je nejvhodnější pro denní úklid a místa citlivá na hluk. Je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný a má objem zásobníku 15 litrů. Díky sklopné rukojeti lze vysavač přenášet ergonomicky blízko těla. Štěrbinová hubice a hubice na čalounění jsou součástí a lze je vždy uložit na vysavač na dosah ruky. Obzvláště rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky T 15/1 Adv HEPA: sací hadice, antistatické koleno, lehká teleskopická sací trubice z hliníku, přepínatelná podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění a HEPA 14 filtr.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA: Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Zásuvný napájecí kabel
Ruční uložení kabelu
Nízká hmotnost
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Široká nabídka příslušenství
Integrované uložení příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Podtlak (mbar/kPa) 185 / 18
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 585
Objem nádrže (l) 15
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 52
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 440 x 250 x 410

* Všechny plastové díly kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Chytrý systém navíjení kabelu
  • Zásuvný napájecí kabel: Standard
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 15/1 Adv HEPA
Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 15/1 Adv HEPA

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.