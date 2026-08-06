Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further je limitovaná edice vysavače na suché vysávání, který je vyroben z 45 % recyklovaného plastu¹⁾ a je dodáván s 10 vliesovými filtračními sáčky.
Limitovaná edice černého vysavače T 10/1 Adv HEPA Go!Further, vyrobeného z 45 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodávána s exkluzivním příslušenstvím a 10 vliesovými filtračními sáčky. Díky filtru HEPA 14 zaručuje nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech a je synonymem udržitelnosti a vynikající sací síly. Vyznačuje se také působivou robustností a vynikajícím poměrem cena/výkon. Charakterizuje ho velmi tichý provoz (52 dB[A]) a je vhodný pro denní úklid a hlukově citlivá místa. Vysavač je ovladatelný a stabilní a nádoba má objem 10 litrů. Má pohodlnou rukojeť se sklopnou funkcí, která umožňuje ergonomický transport. Je také odolný a robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Součástí dodávky je štěrbinová hubice a hubice na čalounění, které lze uložit spolu s vysavačem, aby byly kdykoli po ruce. Součástí dodávky je široká škála příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká a výškově nastavitelná teleskopická sací trubka (hliník), přepínatelná podlahová hubice, hubice na parkety, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, filtr HEPA 14 a 10 vliesových filtračních sáčků.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce účinný filtr HEPA 14Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
UdržitelnostVyrobeno z 45 % recyklovaného plastu¹⁾. Balení s čistým svědomím. 100 % papír. Ultra tichý: pouze 52 dB(A).
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
- Ergonomické přenášení: lze nosit blízko těla.
- Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť.
- Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
- Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
- Proces čištění může plynule pokračovat.
- Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
- Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
- Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
- Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
- Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
- Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
- Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
- Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
- Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
- Vysoce kvalitní filtrační koš a 10 vliesových filtračních sáčků.
- Výškově nastavitelná, lehká teleskopická sací trubice vyrobená z hliníku.
Integrované uložení příslušenství
- Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: uloženy v hlavě stroje.
- Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|185 / 18
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|585
|Objem nádrže (l)
|10
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|12
|Hladina hluku (dB(A))
|52
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|9,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
- Přepínatelná podlahová hubice
- Hubice na parkety
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Chytrý systém navíjení kabelu
- Zásuvný napájecí kabel: Standardní
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
- Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.