Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Adv HEPA Go!Further je limitovaná edice vysavače na suché vysávání, který je vyroben z 45 % recyklovaného plastu¹⁾ a je dodáván s 10 vliesovými filtračními sáčky.

Limitovaná edice černého vysavače T 10/1 Adv HEPA Go!Further, vyrobeného z 45 % recyklovaného plastu¹⁾, je dodávána s exkluzivním příslušenstvím a 10 vliesovými filtračními sáčky. Díky filtru HEPA 14 zaručuje nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech a je synonymem udržitelnosti a vynikající sací síly. Vyznačuje se také působivou robustností a vynikajícím poměrem cena/výkon. Charakterizuje ho velmi tichý provoz (52 dB[A]) a je vhodný pro denní úklid a hlukově citlivá místa. Vysavač je ovladatelný a stabilní a nádoba má objem 10 litrů. Má pohodlnou rukojeť se sklopnou funkcí, která umožňuje ergonomický transport. Je také odolný a robustní, stejně jako podvozek, kryt, nárazník a velká kola. Součástí dodávky je štěrbinová hubice a hubice na čalounění, které lze uložit spolu s vysavačem, aby byly kdykoli po ruce. Součástí dodávky je široká škála příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká a výškově nastavitelná teleskopická sací trubka (hliník), přepínatelná podlahová hubice, hubice na parkety, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, filtr HEPA 14 a 10 vliesových filtračních sáčků.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Vysoce účinný filtr HEPA 14
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy na místech citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrace a separace: 99,995 %.
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Mimořádně tichý: prakticky tichý provoz při pouhých 52 dB(A)
Ideální pro denní úklid. Snížení hlukové zátěže i v noci. Snižuje rizika, jako je stres nebo poškození sluchu.
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Vyrobeno z 45 % recyklovaného plastu¹⁾. Balení s čistým svědomím. 100 % papír. Ultra tichý: pouze 52 dB(A).
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
  • Ergonomické přenášení: lze nosit blízko těla. 
  • Ergonomické koleno a pohodlná rukojeť.
  • Prostorově úsporné a chytré: snadné rychlé skladování.
Zásuvný napájecí kabel
  • Jednoduchá a rychlá výměna síťového kabelu i bez předchozích zkušeností.
  • Proces čištění může plynule pokračovat.
  • Zabraňuje nebo snižuje náklady na služby.
Ruční uložení kabelu
  • Napájecí kabel lze během chvíle navinout.
  • Úspora času: uložení kabelu během několika sekund.
  • Napájecí kabel se nekroutí a je vždy navinutý.
Nízká hmotnost
  • Bezproblémová přeprava i jednou rukou.
  • Snadno se přenáší přes schody.
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
  • Velké tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
  • Rychlé a snadné ovládání nohou nebo rukou.
  • Praktická parkovací pozice pro pohodlné skladování.
Rozsáhlý sortiment příslušenství v rámci dodávky
  • Podlahová hubice, parketová hubice, štěrbinová hubice a hubice na čalounění.
  • Vysoce kvalitní filtrační koš a 10 vliesových filtračních sáčků.
  • Výškově nastavitelná, lehká teleskopická sací trubice vyrobená z hliníku.
Integrované uložení příslušenství
  • Štěrbinová hubice a hubice na čalounění: uloženy v hlavě stroje.
  • Prostorově úsporné úložiště, vždy snadno dostupné.
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje a příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Napětí (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Podtlak (mbar/kPa) 185 / 18
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 585
Objem nádrže (l) 10
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 12
Hladina hluku (dB(A)) 52
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 10 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Chytrý systém navíjení kabelu
  • Zásuvný napájecí kabel: Standardní
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Suchý vysavač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
  • Denní úklid
Příslušenství
Náhradní díly T 10/1 Adv HEPA Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.