Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Udržitelné a hygienické: vysavač na vysávání suchých nečistot T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je vyroben ze 60% z recyklovaného materiálu*, s vysokým sacím výkonem a filtrem HEPA 14.

Náš vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast na vysávání suchých nečistot je ztělesněním udržitelnosti, hygieny, maximálního sacího výkonu a odolnosti. Je vyroben ze 60 % z recyklovaných materiálů*, takže již při jeho výrobě se výrazně snižuje spotřeba energie a minimalizuje se využití cenných surovin. Díky filtru HEPA 14, certifikovanému podle zkušební normy DIN EN 1822:2019, se stupněm filtrace a separace 99,995 %, který je součástí standardní výbavy, splňuje vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast také nejvyšší bezpečnostní standardy pro oblasti s přísnými hygienickými požadavky. Spolehlivě zachytí i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie o velikosti pouhých několika mikrometrů. Vysavač vytváří podtlak 235 mbar/23,5 kpa z výkonu 850 W, což umožňuje dosáhnout maximálního sacího výkonu při nízké provozní hlučnosti pouhých 61 dB(A) - ideální pro místa citlivá na hluk. Kompaktní vysavač na suché vysávání s objemem nádoby 11 litrů, hmotností pouhých 4,2 kg, rukojetí pro přenášení a ergonomickým ohybem zaručuje práci bez únavy po delší dobu a snadno se přepravuje. Příslušenství, jako je sací trubice a podlahová hubice, lze pohodlně uložit na vysavač. Součástí dodávky je vliesový filtrační sáček.

Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Udržitelný a inovativní design obsahující 60% recyklovaných materiálů
Vyrábí se za použití menšího množství surovin a méně energie. Používání recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂. Inovativní, s dlouhou životností, robustní a proto velmi ekonomické zařízení
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Vysoce účinný filtr HEPA 14
Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
  • Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Integrované uložení příslušenství
  • Bezpečná a pohodlná přeprava stroje včetně příslušenství.
  • Rychlé a bezpečné uložení napájecího kabelu na kabelovém háku.
  • Snadná a praktická parkovací poloha podlahové hubice na vysavači.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 11
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 61
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 4,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

* Všechny plastové díly kromě příslušenství.

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
  • Hák na kabel
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
  • Zdravotnictví
