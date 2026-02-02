Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Udržitelné a hygienické: vysavač na vysávání suchých nečistot T 11/1 Classic HEPA Re!Plast je vyroben ze 60% z recyklovaného materiálu*, s vysokým sacím výkonem a filtrem HEPA 14.
Náš vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast na vysávání suchých nečistot je ztělesněním udržitelnosti, hygieny, maximálního sacího výkonu a odolnosti. Je vyroben ze 60 % z recyklovaných materiálů*, takže již při jeho výrobě se výrazně snižuje spotřeba energie a minimalizuje se využití cenných surovin. Díky filtru HEPA 14, certifikovanému podle zkušební normy DIN EN 1822:2019, se stupněm filtrace a separace 99,995 %, který je součástí standardní výbavy, splňuje vysavač T 11/1 Classic HEPA Re!Plast také nejvyšší bezpečnostní standardy pro oblasti s přísnými hygienickými požadavky. Spolehlivě zachytí i ty nejmenší částice, jako jsou viry, aerosoly a bakterie o velikosti pouhých několika mikrometrů. Vysavač vytváří podtlak 235 mbar/23,5 kpa z výkonu 850 W, což umožňuje dosáhnout maximálního sacího výkonu při nízké provozní hlučnosti pouhých 61 dB(A) - ideální pro místa citlivá na hluk. Kompaktní vysavač na suché vysávání s objemem nádoby 11 litrů, hmotností pouhých 4,2 kg, rukojetí pro přenášení a ergonomickým ohybem zaručuje práci bez únavy po delší dobu a snadno se přepravuje. Příslušenství, jako je sací trubice a podlahová hubice, lze pohodlně uložit na vysavač. Součástí dodávky je vliesový filtrační sáček.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a inovativní design obsahující 60% recyklovaných materiálůVyrábí se za použití menšího množství surovin a méně energie. Používání recyklovaných materiálů snižuje emise CO₂. Inovativní, s dlouhou životností, robustní a proto velmi ekonomické zařízení
Vysoce účinný filtr HEPA 14Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
- Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Integrované uložení příslušenství
- Bezpečná a pohodlná přeprava stroje včetně příslušenství.
- Rychlé a bezpečné uložení napájecího kabelu na kabelovém háku.
- Snadná a praktická parkovací poloha podlahové hubice na vysavači.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|11
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|61
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
* Všechny plastové díly kromě příslušenství.
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast s recyklovaným materiálem
- Hák na kabel
- Integrované uložení příslušenství
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
- Zdravotnictví
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
