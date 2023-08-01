Čištění a údržba keramických dlaždic
Čištění a údržba keramických dlaždic – jak to funguje? Jsou vypalovány při teplotě 1000 až 1400 °C a vyrobeny z anorganických materiálů. Terakota, klinker, ušlechtilý kámen, kamenina a kamenina jsou dnes široce používány. Přestože existuje mnoho různých variant, kroky čištění jsou vždy podobné.
Vědět, s čím máte co do činění: Stručný úvod do materiálů keramiky
Stěny a podlahy jsou vyrobeny z mnoha různých typů vzhledů a materiálů a to má vliv i na povrchovou úpravu samotné dlaždice. Existuje přírodní kámen, jako je mramor nebo žula, a také umělý kámen vázaný cementem, jako je teraco nebo aglo mramor. Tam, kde se používají keramické dlaždice, se rozlišuje pět různých typů povrchu:
- Teracotta: Červená a teplá barva, hrubá textura, spíše rustikální vzhled
- Klinker: Červené nebo žluté zbarvení, oblíbené pro podlahy v dílnách nebo vnější stěny; glazovaný nebo neglazovaný
- Jemný kámen: Většinou jednobarevný, potištěný nebo leštěný, mikroporézní povrch
- Kamenina: Měkčí, méně mechanicky odolné, vhodné na stěny, glazované
- Kamenina: Glazovné nebo neglazované; neglazovaná verze s hrubým povrchem se v kuchyních často pokládá s nopy (vyvýšená struktura vzoru), aby se minimalizovalo riziko uklouznutí
O čem je třída R: Protiskluzové dlaždice
Pokud se na podlahy pokládají dlaždice, je v komerčních prostorách vyžadována třída protiskluznosti minimálně R9. V oblastech, kde hraje hlavní roli nebezpečí uklouznutí, například při zpracování masa, je nejvyšší třída R, R13, nutností. Německé úrazové pojištění pro případ úrazu 108-003 specifikuje, která třída protiskluznosti je požadována v které pracovní oblasti. Vysoce strukturované dlaždice mají také speciální oblasti pro odvod vody, kde voda může stékat a nevytváří nebezpečí uklouznutí. V těchto drahách se však hromadí špína a čištění je časově náročné.
Keramická dlažba: Údržbové čištění a hloubkové čištění
Údržbové čištění keramické dlažby
Pokud chcete zachovat čistou a kvalitní keramickou dlažbu, je pravidelné údržbové čištění životně důležitým prvkem.
Čištění se provádí manuálně nebo mechanicky, za sucha a/nebo za mokra v závislosti na stupni znečištění. Uvolněné nečistoty lze odstranit čisticím strojem, vysavačem na mokré vysávání nebo pomocí stírání hadrem. Pokud je požita manuální metoda, lze nasadit i velkoplošné mopy, stěrky a utěrky z mikrovlákna a v neposlední řadě vhodné čisticí prostředky.
Mycí stroje pro velké plochy
Pro velké plochy se obvykle používají mycí stroje – v tomto případě není nutné předem odstraňovat uvolněné jemné nečistoty. Pro dosažení požadovaného výsledku čištění je klíčový výběr správných kartáčů nebo padů stroje. Keramické dlaždice s hrubou strukturou se obzvláště dobře drhnou použitím velmi hlubokých válečkových kartáčů, zatímco keramické dlaždice, jako je jemný kámen s jemnější strukturou, vyžadují válečky z mikrovlákna. Pro odolné nečistoty na jemném kameni (klasické zašednutí) se doporučují podložky z melaminové pryskyřice v kombinaci s čisticími prostředky.
K vysávání špinavé vody by měly být také použity správné sací lišty. Pro texturované povrchy se doporučují uzavřené sací břity a pro lesklé povrchy štěrbinové sací břity.
Tip: Stěny lze čistit také pomocí velkoplošného stíracího stroje a teleskopické tyče, která vám umožní dosáhnout dobrých výsledků rychle a efektivně.
Hloubkové čištění keramických dlaždic
Jednokotoučové stroje nebo mycí stroje se používají k hloubkovému čištění keramických dlaždic na podlahách různých typů. Pro samotné čištění je důležité zvolit správný typ kartáče nabo padu a čistícího prostředku. Například, vysoce koncentrované čisticí prostředky (kyselé i alkalické) mohou pomoci rychle dosáhnout dobrého výsledku. V případě silného znečištění je ideální použít dvoukrokovou metodu čištění.
Čističe povrchů pro speciální případy
Pro texturované keramické dlaždice nebo stísněné prostory může být užitečný vysokotlaký čistič s čističem povrchů. Plošný čistič se skládá z otočné lišty trysek pod krytem, ke které jsou v mírně přesazené poloze připevněny výkonové trysky. Přivádějí vodu na povrch pod vysokým tlakem a velmi účinně uvolňují nečistoty.
Vysokotlaké čištění pěnou u keramické dlažby
Pro velké povrchy stěn, podlah nebo sanitárních zařízení jsou vhodným způsobem čištění vysokotlaké čističe s nástavcem na pěnu. Pomocí pěnovacího nástavce a čisticího prostředu získáte pěnu, kterou po jejím působení skrápíte vysokotlakým paprskem vody (horké nebo studené v závislosti na použitém strji). Výhodou tohoto způsobu čištění je, že se pěna a vysoký tlak dostanou do všech potřebných míst a že jednoduše vidíte, kam byl čisticí prostředek aplikován. Navíc pěna zůstává na místě déle než běžný čisticí prostředek, čímž se prodlužuje doba kontaktu.
Tip 1: Nikdy nasměrujte vysokotlaký paprsek přímo na spáry, aby nedošlo k poškození.
Tip 2: Pokud je použitý čisticí prostředek kyselý, spáry na cementové bázi je třeba před použitím opláchnout vodou, aby se zajistilo, že absorbovaná kyselina nezpůsobí žádné poškození.
Parní čistič na obklady
K hloubkovému čištění keramických dlaždic na stěnách může být v závislosti na dostupném prostoru vhodný také parní čistič. Pára vystupuje z trysky ve velmi jemných kapkách při teplotě 100 °C, tlaku až 8 barů a rychlosti kolem 170 km/h. Kombinace froté textilie, která nepouští vlákna a velké podlahové hubice umožňuje toto spojení efektivní čištění větších ploch.
Čisticí prostředky na keramické obklady
Keramické dlaždice lze čistit kyselými a alkalickými čisticími prostředky. Kyselé čisticí prostředky pomáhají proti minerálním nečistotám, jako je vodní kámen, usazeniny moči nebo rez; alkalické čisticí prostředky jsou ideální pro odstraňování organických nečistot, jako je mastnota, bílkoviny nebo oleje.
U některých keramických dlaždic, jako je terakota, vytváří barevný tón oxid kovu. Při použití kyselých čisticích prostředků se proto ujistěte, že neobsahují kyselinu fosforečnou nebo chlorovodíkovou, protože jejich odrezovací účinek může vést ke změnám barvy.
Obecně platí, že keramické dlaždice jsou odolné i vůči alkalickým čisticím prostředkům, ale čisticí prostředek by neměl obsahovat křemičitany sodné. Ty mohou mít efekt změny struktury a povrchy jsou drsnější nebo hladší.
Je údržba keramických obkladů nutností?
Povrchy keramické dlažby jsou navrženy tak, aby byly odolnější vůči mechanickému namáhání a aby byly chráněny před pronikáním vody. Pokud je keramická dlažba dobře položena, keramické dlaždice není nutné kvůli vlastní tvrdosti chránit před mechanickým namáháním, důležité je ale správně a intenzivně pečovat o její povrch a takto myslet i na místa spár.
Dlaždice s vysokou nasákavostí
Terakotové a neglazované kameninové dlaždice jsou podlahové krytiny, které mohou mít vysokou nasákavost. Pokud jsou takové podlahy naolejovány, olej proniká do pórů a chrání keramickou dlažbu před vlhkostí. Pokud navíc chcete dosáhnout rustikálního vzhledu terakotou, můžete použít takzvanou buvolí skvrnu, směs vosku a oleje, která obsahuje saze. Saze se usadí ve struktuře a vytvoří tak oblíbený vzhled. V závislosti na typu dlaždice možná budete chtít zvýšit úroveň lesku, čehož lze dosáhnout použitím utěrek na bázi vodorozpustných polymerů.
Dlaždice s nízkou nasákavostí
U podlahových krytin, jako je ušlechtilý kámen, se však impregnace nevyplatí, protože tyto typy podlahových krytin mají nízkou nasákavost. To znamená, že vlhkost nemůže proniknout, impregnace zůstává na povrchu a rychle stéká. Pokud byl jemný kámen natřen v některém z předchozích čisticích procesů, měl by být povlak odstraněn univerzálním hloubkovým čističem, protože jinak se časem vytvoří nevábný film.
Tip: Ošetřující prostředek by neměl být aplikován přímo na keramické dlaždice, ale měl by být aplikován pomocí čisticí textilie, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení.
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