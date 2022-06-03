Čištění horkou tlakovou vodou - rychlé, efektivní, bez chemie.
Současná doba přináší zvýšené požadavky na čištění a dezinfekci. Zároveň je kladen velký důraz na ekologii a hospodárné využívání zdrojů. Díky čištění za použití horké vody a vysokého tlaku lze dosáhnout působivých výsledků čištění bez nutnosti použití doplňkových chemických přípravků. Výhod je ještě mnohem více.
Důležitým faktorem v samotném procesu čištění je právě horká voda. Teplo urychluje chemické procesy a každé zvýšení teploty násobí reakční rychlost. Během čištění horkou vodou lze použít nižší tlak, menší množství vody a zkráti i samotný čas čistění.
Horká voda rozpouští tuky, oleje, pryskyřice, ty se pak z čištěných povrchů uvolňují rychleji a lze je tak snadněji odstranit. Čištění horkou vodou proto přináší lepší výsledky a nabízí řadu možností využití.
Použití horké tlakové vody
Proč zvážit nasazení tlakového horkovodního čištění?
Ve srovnání s beztlakovými čisticími postupy za použití studené vody jsou vysokotlaké čističe účinnější, hospodárnější a šetrnější k životnímu prostředí. Horkovodní vysokotlaké čističe (vysokotlaké čističe s ohřevem) navíc zvyšují teplotu přívodní vody až na 155 °C.
Lepších výsledků čištění je dosaženo v rychlejším čase, krátí se tak i provozní doba, je spotřebováno menší množství vody. Povrchy čištěné horkou vodou rychleji schnou a jsou dříve připraveny plnit svůj účel. Díky možnosti vynechání doplňkových chemických přípravků dochází k úsporám v nákladech na čištění.
Výhodou vysokého tlaku vody je také snadné čištění obtížně přístupných míst. Horkovodní vysokotlaké čističe dokáží zajistit vysoký standard hygieny a lze s jejich pomocí efektivně dezinfikovat tvrdé povrchy, jako jsou podlahy, stěny nebo rozsáhlé plochy jako chodníky, veřejná prostranství včetně laviček a zastávek MHD, dětská hřiště atd.
Vysokotlaké horkovodní čističe dokáží dodávat vodu nejen o stálé vysoké teplotě až 98 °C, což je těsně pod hranicí páry, ale ve vyšších teplotách lze tyto stroje použít pro parní čištění. Parní stupeň se výborně hodí k odstranění asfaltových nátěrů, barev všeobecně, usazenin ze sazí, odstranění lišejníků a řas.
Kde lze nasadit horkovodní vysokotlaké čističe?
Společnost Kärcher nabízí hned několik řad mobilních profesionálních vysokotlakých čističů s ohřevem včetně široké nabídky příslušenství. Díky rozdělení do několika výkonnostních tříd lze najít vhodné přístroje jak pro úklidové práce a čištění v obcích, tak pro využití v zemědělství, potravinářském, stavebním a automobilovém průmyslu. Své favority zde naleznou i úklidové firmy, dopravci a profesionálové z různých oborů.
Stavebnictví
- čištění strojů a stavební techniky
- čištění fasád, restaurátorské práce
- dokončovací práce, příprava pro předání
- péče o lešení a konstrukční prvky
Zemědělství
- čištění techniky, skladových prostor
- péče o prostory pro chov dobytka, drůbeže
- dezinfekce kójí při odchovu telat, stájí, zařízení mléčných farem
- snížení výskytu choroboplodných zárodků v rostlinné výrobě
- prevence šíření bakterií v živočišné výrobě
Automotive a logistika
- mytí a údržba vozidel, návěsů a plachet
- příprava vozů před servisem, lakováním
- údržba a čištění podlah
- intenzivní čištění odstranění skvrn, tuků
Tehnické, komunální služby
- čištění a údržba venkovních prostranství, dlažeb
- čištění a údržba sportovišť, umělých povrchů
- dezinfekce volnočasových ploch
- péče o fasády, díla
- plošné odstranění plevele
- péče o techniku
Průmysl, výroba
- péče o stroje a zařízení
- čištění povrchů a pracovních ploch
- údržba podlahových ploch, skladů
- pravidelné čištění za účelem snížení prašnosti
- mytí a údržba vozového parku
Potravinářský průmysl, výroba
- pravidelné čištění a dezinfekce ploch a prostor
- čištění transportních kontainerů, nádrží
- čištění strojů, techniky
- nasazení v mokrých zónách
Nezávislé, mobilní i stacionární vysokotlaké čističe s ohřevem
Elektrikou napájené horkovodní čističe
Tam, kde zplodiny ruší nebo jsou nevhodné, je možne nasadit právě stroje s elektrickým ohřevem. Nachází uplatnění v hygienických zařízeních, v nemocnicích, v živočišné výrobě, v potravinářekém průmyslu, v ubytovacích a lázňských komplexech.
Horkovodní čističe se spalovacím motorem
Pokud není k dispozici proud, nasazují se nejčastěji vysokotlaké čističe se spalovacím motorem - volitelně též poháněné na bionaftu - maximální flexibilitu a nezávislost. Tyto výkonné čističe lze nasadit i při těch nejnáročnějších úklidových pracích ve stavebnictví, v obcích nebo u poskytovatelů stavebních služeb. Poháněy jsou výkonným spalovacím motorem, díky němuž není třeba další externí napájecí zdroj.
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe
Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe jsou ideálním řešením přizpůsobeným individuálním potřebám daného zařízení. Lze díky nim zajistit nepřetržitý provoz pro několik mycích míst zároveň, čehož lze využít například ve větších provozech, jako jsou výrobní závody v portavinářském průmyslu, zemědělská družstv, apod.. Volit lze mezi stroji s naftovým nebo plynovým hořákem.
Horkovodní čističe pro nezávislý provoz
Mezi špičkové představitele mobilních vysokotlakých čističů s ohřevem s nezávislým provozem patří Kärcher HDS Trailer. Tento mobilní přívěs je osazen spolehlivým dieselovým motorem, který umožňuje použití bez potřeby napájení. Součástí výbavy HDS je vždy vše, co potřebujete pro aplikaci čištění. Nezávislý provoz zajišťuje vlastní nádrž na vodu (500 l) a velká palivová nádrž.