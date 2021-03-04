Vysokotlaké čističe do každé firmy i průmyslového odvětví. Nyní za výhodných podmínek.
Profesionální vysokotlaké čističe Kärcher efektivně pomáhají v různých průmyslových odvětvích již od roku 1950. Ze široké nabídky typů a provedení je možné si vybrat vhodný stroj na každý úkol.
Nyní u vybraných modelů s možností prodloužení záruky na 3 roky!
Speciální nabídka Kärcher:
VYUŽIJTE NYNÍ MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA 3 ROKY!
Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! Nyní je možné si k vybraným strojům prodloužit záruční dobu až na 3 roky!
Nabídka platí od 1. 1. do 31. 12. 2026. Produkty jsou označeny ikonou "záruka 3 roky". Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky
Výběr podle oboru podnikání:
Vyberte si vhodný model čističe a příslušenství přesně pro vaše podnikání.
RÁDI VÁM PORADÍME S VÝBĚREM VHODNÉHO STROJE
Pořiďte si do firmy vysokotlaký čistič - na míru. Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného produktu a přísušenství přesně podle vašich potřeb.chci pomoci s výběrem
Studená nebo horká voda?
Využijete více čištění horkou nebo studenou vodou?
Výhody vysokotlakých čističů bez ohřevu
U průmyslových studenovodních vysokotlakých čističů je výhodou jejich velký průtok a nárazový tlak - jsou ideální pro odstraňování nečistot, které příliš neulpívají na povrchu a velkého množství nečistot jako např. prachu, zeminy, s použitím vyšího tlaku i přischlé a zatvrdlé nečistoty a materiály na různých površích.
Mezi přednosti vysokotlakých čističů bez ohřevu patří:
√ Nižší pořizovací náklady
√ Žádné náklady na energie přo ohřev vody
√ Méně konstrukčních dílů
√ Kompaktnější konstrukce
√ Nižší náklady na údržbu a servis
Výhody horkovodních vysokotlakých čističů
Horkovodní / parní vysokotlaké čističe zvyšují teplotu vody od cca 12 °C až do 155 °C – jsou proto perfektní k odstraňování pevně ulpívajících nečistot jako jsou např. oleje, tuky, saze. Použití horké vody nabízí spoustu dalších výhod.
Mezi přednosti vysokotlakých mycích strojů s ohřevem patří:
√ Efektivní rozpuštění zbytků mazadel
√ Kratší doba čištění a úspora personálních nákladů
√ Redukce choroboplodných zárodků
√ Kratší doba schnutí
√ Výrazně nižší potřeba čisticích prostředků
√ Šetrnost k citlivým povrchům a stejný čisticí efekt při nízkém pracovním tlaku
ZAJÍMAJÍ VÁS MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH STROJŮ A ŘAD?
Kontaktujte naše specialisty, zhodnotí Vám benefity strojů a pomohou s výběrem vhodného typu stroje z naší široké nabídky modelů a výkonostních tříd.chci pomoci s výběrem
Nechte se inspirovat:
Vybíráme z nabídky nejprodávanějších studenovodních (HD) i horkovodních (HDS) vysokotlakých čističů.
PŘIPRAVÍME VÁM CENOVOU NABÍDKU NA MÍRU
Máte vybraný model stroje? Připravíme Vám nabídku na míru včetně doporučení příslušenství a chemie.kontaktovat prodejce
Benefity a příslušenství
Velkou škálu čističů doplňuje široká nabídka příslušenství i chemie.
Snadná, rychlá a komfortní práce díky výbavě EASY!Force a EASY!Lock
Vysokotlaké čističe pro profesionály Kärcher jsou připraveny na komfortní práci díky promyšlené konstrukci, skvělé ergonomii a exkluzivnímu přílušenství již v základní výbavě.
Vysokotlaká pistole EASY!Force
√ Nižší síla nutná pro držení pistole
√ Celokeramický ventil
√ Dlouhá životnost
Rychlé spojení EASY!Lock
√ Rychlá příprava a demontáž
√ Dlouhá živostnost a robustnost
√ Komfortní výměna příslušenství
Jednoduché propojení:
1. Stroj – VT hadice
2. VT hadice – pistole
3. Pistole – pracovní nástavec
4. Pracovní nástavec – trysky/speciální příslušenství
Široká nabídka příslušenství a doplňkové chemie
Nabídku profesionálních vysokotlakých čističů doplňuje široká nabídka příslušenství a doplňkové chemie. Naleznete zde trysky, hubice a nástavce, pěnovače, i příslušenství pro různé druhy čištění.
Doplňková chemie Kärcher vyvinutá speciálně pro vysokotlaké čističe zahrnuje čisticí, dezinfekční a ošetřující prostředky v různých ekonomicky výhodných baleních.
Poradenství, prodej a servis
Kärcher dále nabízí pro své zákazníky profesionální servis strojů působící po celé ČR, který zahrnuje záruční i pozáruční servis strojů řady Professional, prodej náhradních dílů i možnost nastevění individuální servisní smlouvy připravené na míru podle potřeb zákazníka.
POŘIĎTE SI DO FIRMY VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER
Naši obchodníci a specialisté Vám rádi pomohou s výběrem vhodného stroje a přísušenství přesně podle vašich potřeb a připraví nabídku na míru.kontaktovat prodejce