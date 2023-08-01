Čištění a údržba přírodního kamene
Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Právě tyto faktory rozhodují o tom, který kámen je vhodný pro jaký účel a jak je nutné jej udržovat, aby si dlouho uchoval svůj vzhled. Před čištěním proto musíte důkladně znát vlastnosti kamene na základě jeho minerálního složení a povrchové úpravy a také jeho použití.
Poznání vlastností přírodního kamene
Přírodní kameny se používají v mnoha různých oblastech, mimo jiné v průmyslu, v zahradnictví, na fasádách, v umění, při zdění nebo při úpravách interiérů, kde se často používají jako podlahové krytiny.
Původ přírodního kamene
Kémen se těží v lomech a jeho nalámané kvádry se řezají na míru v prostorách na zpracování kamene. Jejich povrchy jsou následně upravovány metodou obrábění – ať už leštěním, opalováním, nebo broušením.
Pestrost přírodního kamene
Žádný umělý materiál nemá takovou všestrannost v barvách a povrchových úpravách. Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Právě tyto faktory určují, který kámen je vhodný pro jaký účel a jak se musí udržovat, aby si dlouho uchoval svůj vzhled.
Druhy přírodního kamene
Přírodní kameny lze klasifikovat do stupňů tvrdosti na základě kritérií technického zpracování : Tvrdá hornina (rula, žula, křemenec, čedič a gabro), středně tvrdá hornina (mramor, solnhofenský vápenec, jurský kámen a hadec) a měkká hornina (vápnitý pískovec, tras a břidlice). Tato klasifikace pomáhá odhadnout mechanické namáhání kamenů. To je důležité nejen pro jejich zpracování, ale také pro jejich čištění.
Před čištěním přírodního kamene
Například všechny tvrdé horniny mají podobné chemické vlastnosti – obvykle jsou odolné proti poškrábání a zásadám. To je důvod, proč se často používají ve venkovních prostorách, kde jsou vystaveny vysokému zatížení. Oproti tomu měkké kameny jsou choulostivější, a proto je třeba se vyvarovat jejich čištění tvrdými kartáči, které by mohly rychle způsobit škrábance.
Na požadavky na čištění má vliv i způsob zpracování kamene. Leštěné podlahové krytiny ze středně tvrdého kamene mohou zmatnit, pokud se s nadměrně tvrdými kartáči/pady použijí alkalické čisticí prostředky s hodnotou pH vyšší než 12.
Správné čištění a údržba podlahových krytin z přírodního kamene je nezbytná, pokud kámen si má zachovat svůj charakteristický vzhled po mnoho let. Před čištěním je proto nutné důkladně znát vlastnosti kamene podle minerálního složení a povrchové úpravy a také jeho použití. S těmito faktory úzce souvisí opotřebení a nečistoty na kameni.
Znalost základů – jako je typ kamene a jeho vlastnosti – znamená, že se lze vyhnout chybám při čištění a údržbě a také jejich nežádoucím následky (včetně matnosti, skvrn a barevných odchylek).
Prevence poškození podlahových krytin z přírodního kamene
Přírodní kameny s nízkou tvrdostí, jako je mramor, se poměrně snadno poškrábou. Pro ochranu podlahy např. ve stupních halách má smysl instalovat systém pro zachycování nečistot (rohože, koberce, jiné čisticí zóny), aby se co nejvíce omezilo pronikání hrubých nečistot, jako je písek a drobné kamínky. Tato zóna by měla být dostatečně velká a měla by měřit mezi šesti a osmi kroky. Pokud jde o pravidelný úklid, je také rozumné začít v prostoru před budovou, protože většina nečistot v budovách se donese pěšky.
Má se přírodní kámen čistit ručně nebo mechanicky?
V závislosti na velikosti podlahové krytiny, která má být čištěna, a na tom, jak je plná předmětů a nábytku, bude nákladově efektivnější použít profesionální mycí stroj než ruční metody čištění počínaje plochou asi 100 metrů čtverečních. Mycí stroj lze naopak i na velkých plochách doplnit o ruční čištění právě na místech, které stroj nepokryje.
Mycí stroje na podlahy - bednefity:
Stroje totiž dokážou vyčistit větší plochy za kratší dobu, a tím zvýšit produktivitu. Nemluvě o tom, že různé nádrže na čerstvou a špinavou vodu snižují riziko křížové kontaminace a uživatelé se špinavou vodou nedostanou do kontaktu. Navíc jsou operátoři méně fyzicky namáháni. Díky přesně nastavitelnému přítlaku kartáče lze mechanismus s velkou přesností přizpůsobit požadavkům na čištění. Funkce odsávání zajistí opětovné odsátí špinavé vody a vyschnutí podlahy a opětovné pocházení ihned po úklidu. Mycí stroj s válečkovou technologií je zvláště vhodné řešení pro podlahové krytiny z přírodního kamene s tesaným/texturovaným povrchem, protože válcové kartáče výborně pronikají do struktury povrchu podlahové krytiny a do spár, aby uvolnily nečistoty, které jsou pak následně odsáty.
Mechanické ruční čištění
V případě použití ručního čištění u strukturovaného povrchu má na výsedek čištění negativní dopad samotný povrch - neschopnost stíracího nástroje klouzat po texturované podlaze při mokrém stírání stěžuje práci, současně dochází k rychlému opotřebení čisticích textilií nástroje.
Kombinace se vyplatí: Kombinací stroje a ručního čištění dosáhnte ideálního výsledku a efektu. Nasazení ručního čištění a stírání na malé nebo těžko přístupná místa (pro stroj nedostupné plochy), plochy naplněné předměty a nábytkem. Ruční čištění má navíc navrch, pokud jde o čištění až po okraj.
Údržbové čištění podlahových krytin z přírodního kamene
Údržbové čištění je opakovaný úklidový úkol, který se provádí ve stanovených časových intervalech, např. na týdenní bázi.
Vždy existuje potřeba otření a sběru prachu mokrou cestou, zejména na leštěné podlahy z přírodního kamene a tento způsob čištění je vhodný pro odstranění hrubého prachu. Obecně však platí, že mokré čištění se používá převážně u podlah z přírodního kamene.
Při údržbovém čištění podlahových krytin z přírodního kamene můžete zachovat jejich původní vzhled použitím vhodných čisticích prostředků na vytírání nebo čisticích prostředků na podlahy pro strojové čištění. Vždy je důležité vyhnout se aplikaci nadměrné dávky, protože stopy po setření mohou být viditelné, zejména na broušených nebo leštěných podlahách. To má za následek i tvorbu povlaku z čisticích prostředků, které dodávají podlahovým krytinám matný vzhled. Vzhledem k tomu, že kameny mohou v důsledku procesu tvorby obsahovat oxidy kovů, existuje riziko vzniku rzi při nadměrném mokrém otírání nebo pokud je voda na povrchu příliš dlouho.
Hloubkové čištění/intenzivní čištění přírodního kamene
Během hloubkového čištění jsou odstraněny odolné nečistoty a/nebo opotřebované ochranné nátěry nebo jiné zbytky, které mohou zhoršit vzhled povrchu. Hloubkové čištění se obecně provádí pouze v delších časových intervalech.
Pokud se pokládá podlaha z přírodního kamene, je nejprve nutné hloubkové čištění, aby se odstranily všechny odolné nečistoty vznikající během stavebních prací.
Prvním krokem je odstranění volných hrubých nečistot zametením nebo vysáváním. Odolné nečistoty, jako jsou laky a barvy, se odstraní pomocí dřevěné špachtle nebo čepele. Disperzní barvy lze bez námahy odstranit pomocí alkalického hloubkového čističe. Alkalický hloubkový čistič naneste v nezředěné formě, nechte asi pět minut působit a vydrhněte zeleným padem. V případě břidlice, která je citlivá na alkálie, byste měli používat pouze mechanickou metodu s dřevěnou špachtlí nebo čepelí. Zbytky sádry a malty lze odstranit špachtlí. Vzhledem k tomu, že malta obsahuje křemičitý písek, musíte být obzvláště opatrní, abyste nezpůsobili žádné škrábance na vysoce leštěných místech.
V druhém kroku následuje hloubkové čištění jednokrokvou nebo dvoukrokovou metodou.
Odstraňování cementového filmu
Spárování podlahové krytiny z přírodního kamene obvykle zanechává cementový film. Tento film lze odstranit po důkladném předmytí podlahové krytiny kyselým čističem. Reakci podlahové krytiny (případné změny barevného odstínu) na kyselý čistič byste měli předem vyzkoušet na nenápadném místě. Před zahájením vlastního čisticího procesu by měla být čištěná oblast také předem navlhčena čistou vodou, aby byly spáry nasyceny vlhkostí a nebyly poškozeny kyselým čističem (hodnota pH 0,7).
Zvlášť je třeba dávat pozor na podlahové krytiny, které jsou citlivé na kyseliny, jako je mramor, jurský kámen, solnhofenský vápenec a travertin. Pro kyselé hloubkové čištění se proto doporučuje používat mycí stroj s válcovou technologií v jednom kroku. Čisticí roztok se nanese na podlahu, povrch se vydrhne a špinavá voda se okamžitě odsaje ve stejném kroku. To zajišťuje, že kyselý čisticí roztok je v kontaktu s přírodním kamenem pouze několik sekund a nezpůsobuje chemické poškození. Tento proces není možný u jednokotoučového stroje, protože nemá sací funkci a kyselý čistič by zůstal na povrchu příliš dlouho, než by byl znovu vysát mokro-suchým vysavačem.
Cementový film se odstraňuje bez námahy díky dobré efektivitě válečkové technologie (dotykový tlak: 210 g/cm², 1100 ot./min.), která působí na podlahu bez jakýchkoli negativních následků. V případě zvláště odolných nečistot je třeba tento proces několikrát opakovat. Pro hladké/leštěné plochy se doporučuje používat zelené válečkové podložky (vysoká tvrdost). Mezitím se u tesaných/texturovaných povrchů doporučuje čistit červenými standardními kartáči nebo oranžovými kartáči s různou výškou štětin.
U podlahových krytin odolných vůči kyselinám, jako je žula, je možné použít dvoukrokovou metodu. To znamená, že kyselý čisticí roztok se na podlahu nanáší zpočátku bez sacího systému. Během doby kontaktu přibližně pět minut je mycí stroj s válečkovou technologií několikrát veden ze strany na stranu po povrchu, přičemž během procesu drhne podlahu. Druhým krokem je odsátí špinavé vody. Podlahová krytina se poté oplachuje čistou vodou, dokud není neutralizována.
Renovace a leštění přírodní dlažby vázané na vápno
Pokud jde o renovaci kamenů vázaných na vápno, jako je mramor, v posledních letech převládá metoda leštění diamantovými kotouči. Pro dosažení původního leštěného povrchu by měl být přes podlahovou krytinu veden jednokotoučový stroj nebo mycí stroj s kotoučovou čistící hlavou mezi 10 a 15 opakováními a ve dvou až třech krocích s diamantovými polštářky různé zrnitosti (hrubá, střední, jemná). Při tomto procesu by se neměl používat žádný čisticí prostředek, pouze čistá voda. Mezi jednotlivými kroky byste měli z podložek odstranit vápenný kal jejich důkladným opláchnutím.
Předtím však doporučujeme hloubkové čištění, abyste bezpečně odstranili nečistoty, tělesa ochranného nátěru, vápenné skvrny a cementový film.
Oživte staré vysoce lesklé povrchy krystalizací
Neustálé používání leštěných kamenných podlahových krytin, jako je mramor Carrara, časem zanechá škrábance a rýhy. Bude ovlivněn lesk a podlahová krytina bude nevzhledná jelikož bude mít matný povrch. Současně je usnadněno jeho opětovné znečištění, a proto je zde zapotřebí vyvinout větší úsilí při čištění. Pro boj s tímto trendem a pro oživení původního vysokého lesku bude nutná krystalizace kamene. Na výběr jsou dvě metody krystalizace v závislosti na požadované úrovni lesku povrchu.
Výhody krystalizace přírodního kamene
Proces krystalizace vytváří na povrchu sklovitou vrstvu a způsobuje lesklý vzhled. Krystalizovaný povrch působí dojmem vysoké čistoty a zachovává si ušlechtilého charakter kamene. Povrch je také zpevněn a zhutněn v mikrorozsahu, což je spojeno s jeho zvýšenou odolností. Povrch navíc zůstává prodyšný, takže zbytková vlhkost může unikat.
Výsledkem krystalizace povrchu je:
- vysoce kvalitní povrchová úprava, která vydrží déle,
- snížené opětovné zašpinění,
- podstatně efektivnější údržbové čištění,
- stále vysoká kvalita čištění,
- vyšší hospodárnost při čištění a údržbě.
Další metody úpravy lesklých podlah z přírodního kamene
Metoda 1: Výroba vysoce lesklého povrchu pomocí technologie jednokotoučového stroje a práškového krystalizačního činidla
U všech vysoce lesklých vápenatých podlahových krytin se doporučuje použít prášek krystalizačního činidla s vysokým leskem na jednokotoučovém stroji. Tato metoda ošetření dodává podlahové krytině „vodový lesk“ a zároveň zvyšuje její odolnost proti oděru. Do popředí se dostávají také barvy a kresba. Údržbové čištění navíc usnadňuje ošetřování podlah. Pokud jsou podlahy správně udržovány, vysoký lesk zůstane zachován po dlouhou dobu.
Příprava:
Budete potřebovat pomaluběžný jednokotoučový mycí stroj (180 otáček za minutu), Budete také potřebovat další závaží, lešticí pad, krystalizační pad a sprejovou láhev pro smáčení prášku krystalizačního činidla.
Postup:
- Za prvé, podlahová krytina musí musí být důkladně očištěny, tj. musí být odstraněny lesklé vrstvy, ochranný nátěr a nahromaděné nečistoty. To se provádí podle výše uvedené metody hloubkovým čistěním. Vyčištěná podlaha se poté neutralizuje čistou vodou a nechá se uschnout.
- Na důkladně vyčištěnou a suchou podlahu se rovnoměrně nasype prášek krystalizačního činidla s vysokým leskem (30 g/m²) a poté se přidá mírné množství vody (přidává se pomocí rozprašovače).
- Směs se zapracovává pomocí krystalizačního padu (stříbra), dokud nedosáhne krémové konzistence.
- Pomocí lešticí podložky zapracujte krystalizační směs, dokud hmota se spotřebuje a vytvoří se rovnoměrný lesk.
- Poté vykartáčujte zbytky materiálu – zejména ze spár – pomocí jednokotoučového stroje, drhnoucího kartáče a velkého množství vody a nečistoty odsajte vlhkým a suchý vysavač. V případě potřeby použijte k následnému stírání velký stroj na stírání nebo lešticí koště.
Plocha pro tuto metodu je mezi 10 m²/h a 15 m²/h.
Metoda 2: Matný lesk díky pravému fluorosilikátu bez vosku s technologií válečku
Tato alternativa - metoda aktivní krystalizace je vhodná všude tam, kde postačí matný lesklý povrch a jsou požadovány vyšší plošné výkony. Podlahová krytina určená ke krystalizaci nesmí být opatřena nátěrem ani předúpravou. Pokud by tomu tak bylo, bylo by nejprve nutné provést hloubkové čištění nebo odstranit nátěr.
Kroky:
- Zakryjte trvale nainstalované předměty (během procesu vzniká prach).
- Je-li to nutné, proveďte hloubkové čištění podlahové krytiny dvoustupňovou metodou.
- Pomocí rozprašovací láhve s pumpičkou nastříkejte na části tekutý krystalizační prostředek (10 ml/m²) suché podlahové krytiny.
- K rovnoměrnému rozprostření krystalizačního činidla použijte voskovací stroj nebo velkoplošný stírací stroj.
- Použijte mycí stroj se zelenými kartáči. Okamžitě aplikujte krystalizační činidlot.
- Pomalu několikrát čistěte oblast plným kontaktním tlakem, dokud nedosáhnete lesklého povrchu.
- K opláchnutí oblasti použijte (měkké) bílé kartáče čistou vodou za účelem zachycení veškerého prachu vzniklého během krystalizace.
Plochový výkon pro tento proces je mezi 100 m²/h a 350 m²/h, v závislosti na pracovní šířka mycího stroje, díky čemuž je tato metoda krystalizace velmi účinná a nákladově efektivní.
Tato metoda je také zvláště vhodná pro texturované, tesané a vápenaté podlahové krytiny z přírodního kamene, protože samotné válcové kartáče pronikají do drážek a vyvolat krystalizační efekt.
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FloorPro Wipe Care Extra RM 780
Hloubkový čistič FloorPro, kyselý RM 751
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