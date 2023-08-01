Čištění a údržba přírodního kamene

Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Právě tyto faktory rozhodují o tom, který kámen je vhodný pro jaký účel a jak je nutné jej udržovat, aby si dlouho uchoval svůj vzhled. Před čištěním proto musíte důkladně znát vlastnosti kamene na základě jeho minerálního složení a povrchové úpravy a také jeho použití.

Čištění a údržba podlahových krytin z přírodního kamene

Poznání vlastností přírodního kamene

 

Přírodní kameny se používají v mnoha různých oblastech, mimo jiné v průmyslu, v zahradnictví, na fasádách, v umění, při zdění nebo při úpravách interiérů, kde se často používají jako podlahové krytiny.

Původ přírodního kamene

Kémen se těží v lomech a jeho nalámané kvádry se řezají na míru v prostorách na zpracování kamene. Jejich povrchy jsou následně upravovány metodou obrábění – ať už leštěním, opalováním, nebo broušením.

Pestrost přírodního kamene

Žádný umělý materiál nemá takovou všestrannost v barvách a povrchových úpravách. Přírodní kameny stejného nebo podobného vzhledu mohou mít velmi odlišné technické vlastnosti, zejména pokud jde o citlivost na zásady nebo kyseliny, pevnost a nasákavost. Právě tyto faktory určují, který kámen je vhodný pro jaký účel a jak se musí udržovat, aby si dlouho uchoval svůj vzhled.

Druhy přírodního kamene

Přírodní kameny lze klasifikovat do stupňů tvrdosti na základě kritérií technického zpracování : Tvrdá hornina (rula, žula, křemenec, čedič a gabro), středně tvrdá hornina (mramor, solnhofenský vápenec, jurský kámen a hadec) a měkká hornina (vápnitý pískovec, tras a břidlice). Tato klasifikace pomáhá odhadnout mechanické namáhání kamenů. To je důležité nejen pro jejich zpracování, ale také pro jejich čištění.

Před čištěním přírodního kamene

Například všechny tvrdé horniny mají podobné chemické vlastnosti – obvykle jsou odolné proti poškrábání a zásadám. To je důvod, proč se často používají ve venkovních prostorách, kde jsou vystaveny vysokému zatížení. Oproti tomu měkké kameny jsou choulostivější, a proto je třeba se vyvarovat jejich čištění tvrdými kartáči, které by mohly rychle způsobit škrábance.

Správné čištění podlahových krytin z přírodního kamene

Na požadavky na čištění má vliv i způsob zpracování kamene. Leštěné podlahové krytiny ze středně tvrdého kamene mohou zmatnit, pokud se s nadměrně tvrdými kartáči/pady použijí alkalické čisticí prostředky s hodnotou pH vyšší než 12.

Správné čištění a údržba podlahových krytin z přírodního kamene je nezbytná, pokud kámen si má zachovat svůj charakteristický vzhled po mnoho let. Před čištěním je proto nutné důkladně znát vlastnosti kamene podle minerálního složení a povrchové úpravy a také jeho použití. S těmito faktory úzce souvisí opotřebení a nečistoty na kameni.

Znalost základů – jako je typ kamene a jeho vlastnosti – znamená, že se lze vyhnout chybám při čištění a údržbě a také jejich nežádoucím následky (včetně matnosti, skvrn a barevných odchylek).

Prevence poškození podlahových krytin z přírodního kamene

Přírodní kameny s nízkou tvrdostí, jako je mramor, se poměrně snadno poškrábou. Pro ochranu podlahy např. ve stupních halách má smysl instalovat systém pro zachycování nečistot (rohože, koberce, jiné čisticí zóny), aby se co nejvíce omezilo pronikání hrubých nečistot, jako je písek a drobné kamínky. Tato zóna by měla být dostatečně velká a měla by měřit mezi šesti a osmi kroky. Pokud jde o pravidelný úklid, je také rozumné začít v prostoru před budovou, protože většina nečistot v budovách se donese pěšky.

Prevence poškození podlahových krytin
Mechanické nebo ruční čištění

Má se přírodní kámen čistit ručně nebo mechanicky?

 

V závislosti na velikosti podlahové krytiny, která má být čištěna, a na tom, jak je plná předmětů a nábytku, bude nákladově efektivnější použít profesionální mycí stroj než ruční metody čištění počínaje plochou asi 100 metrů čtverečních. Mycí stroj lze naopak i na velkých plochách doplnit o ruční čištění právě na místech, které stroj nepokryje.

Mycí stroje na podlahy - bednefity:

Stroje totiž dokážou vyčistit větší plochy za kratší dobu, a tím zvýšit produktivitu. Nemluvě o tom, že různé nádrže na čerstvou a špinavou vodu snižují riziko křížové kontaminace a uživatelé se špinavou vodou nedostanou do kontaktu. Navíc jsou operátoři méně fyzicky namáháni. Díky přesně nastavitelnému přítlaku kartáče lze mechanismus s velkou přesností přizpůsobit požadavkům na čištění. Funkce odsávání zajistí opětovné odsátí špinavé vody a vyschnutí podlahy a opětovné pocházení ihned po úklidu. Mycí stroj s válečkovou technologií je zvláště vhodné řešení pro podlahové krytiny z přírodního kamene s tesaným/texturovaným povrchem, protože válcové kartáče výborně pronikají do struktury povrchu podlahové krytiny a do spár, aby uvolnily nečistoty, které jsou pak následně odsáty.

 

Mechanické ruční čištění 

V případě použití ručního čištění u strukturovaného povrchu má na výsedek čištění negativní dopad samotný povrch - neschopnost stíracího nástroje klouzat po texturované podlaze při mokrém stírání stěžuje práci, současně dochází k rychlému opotřebení čisticích textilií nástroje.

Kombinace se vyplatí:  Kombinací stroje a ručního čištění dosáhnte ideálního výsledku a efektu. Nasazení ručního čištění a stírání na malé nebo těžko přístupná místa (pro stroj nedostupné plochy), plochy naplněné předměty a nábytkem. Ruční čištění má navíc navrch, pokud jde o čištění až po okraj.

Údržbové čištění podlahových krytin z přírodního kamene

 

Údržbové čištění je opakovaný úklidový úkol, který se provádí ve stanovených časových intervalech, např. na týdenní bázi.

Vždy existuje potřeba otření a sběru prachu mokrou cestou, zejména na leštěné podlahy z přírodního kamene a tento způsob čištění je vhodný pro odstranění hrubého prachu. Obecně však platí, že mokré čištění se používá převážně u podlah z přírodního kamene.

Při údržbovém čištění podlahových krytin z přírodního kamene můžete zachovat jejich původní vzhled použitím vhodných čisticích prostředků na vytírání nebo čisticích prostředků na podlahy pro strojové čištění. Vždy je důležité vyhnout se aplikaci nadměrné dávky, protože stopy po setření mohou být viditelné, zejména na broušených nebo leštěných podlahách. To má za následek i tvorbu povlaku z čisticích prostředků, které dodávají podlahovým krytinám matný vzhled. Vzhledem k tomu, že kameny mohou v důsledku procesu tvorby obsahovat oxidy kovů, existuje riziko vzniku rzi při nadměrném mokrém otírání nebo pokud je voda na povrchu příliš dlouho.

Údržbové čištění podlahových krytin z přírodního kamene

Hloubkové čištění/intenzivní čištění přírodního kamene

 

Během hloubkového čištění jsou odstraněny odolné nečistoty a/nebo opotřebované ochranné nátěry nebo jiné zbytky, které mohou zhoršit vzhled povrchu. Hloubkové čištění se obecně provádí pouze v delších časových intervalech.

Pokud se pokládá podlaha z přírodního kamene, je nejprve nutné hloubkové čištění, aby se odstranily všechny odolné nečistoty vznikající během stavebních prací.

Prvním krokem je odstranění volných hrubých nečistot zametením nebo vysáváním. Odolné nečistoty, jako jsou laky a barvy, se odstraní pomocí dřevěné špachtle nebo čepele. Disperzní barvy lze bez námahy odstranit pomocí alkalického hloubkového čističe. Alkalický hloubkový čistič naneste v nezředěné formě, nechte asi pět minut působit a vydrhněte zeleným padem. V případě břidlice, která je citlivá na alkálie, byste měli používat pouze mechanickou metodu s dřevěnou špachtlí nebo čepelí. Zbytky sádry a malty lze odstranit špachtlí. Vzhledem k tomu, že malta obsahuje křemičitý písek, musíte být obzvláště opatrní, abyste nezpůsobili žádné škrábance na vysoce leštěných místech.

V druhém kroku následuje hloubkové čištění jednokrokvou nebo dvoukrokovou metodou.

Hloubkové čištění/intenzivní čištění podlahových krytin z přírodního kamene
Odstraňování cementového filmu

Odstraňování cementového filmu

Spárování podlahové krytiny z přírodního kamene obvykle zanechává cementový film. Tento film lze odstranit po důkladném předmytí podlahové krytiny kyselým čističem. Reakci podlahové krytiny (případné změny barevného odstínu) na kyselý čistič byste měli předem vyzkoušet na nenápadném místě. Před zahájením vlastního čisticího procesu by měla být čištěná oblast také předem navlhčena čistou vodou, aby byly spáry nasyceny vlhkostí a nebyly poškozeny kyselým čističem (hodnota pH 0,7).

Zvlášť je třeba dávat pozor na podlahové krytiny, které jsou citlivé na kyseliny, jako je mramor, jurský kámen, solnhofenský vápenec a travertin. Pro kyselé hloubkové čištění se proto doporučuje používat mycí stroj s válcovou technologií v jednom kroku. Čisticí roztok se nanese na podlahu, povrch se vydrhne a špinavá voda se okamžitě odsaje ve stejném kroku. To zajišťuje, že kyselý čisticí roztok je v kontaktu s přírodním kamenem pouze několik sekund a nezpůsobuje chemické poškození. Tento proces není možný u jednokotoučového stroje, protože nemá sací funkci a kyselý čistič by zůstal na povrchu příliš dlouho, než by byl znovu vysát mokro-suchým vysavačem.

 

Cementový film se odstraňuje bez námahy díky dobré efektivitě válečkové technologie (dotykový tlak: 210 g/cm², 1100 ot./min.), která působí na podlahu bez jakýchkoli negativních následků. V případě zvláště odolných nečistot je třeba tento proces několikrát opakovat. Pro hladké/leštěné plochy se doporučuje používat zelené válečkové podložky (vysoká tvrdost). Mezitím se u tesaných/texturovaných povrchů doporučuje čistit červenými standardními kartáči nebo oranžovými kartáči s různou výškou štětin.

U podlahových krytin odolných vůči kyselinám, jako je žula, je možné použít dvoukrokovou metodu. To znamená, že kyselý čisticí roztok se na podlahu nanáší zpočátku bez sacího systému. Během doby kontaktu přibližně pět minut je mycí stroj s válečkovou technologií několikrát veden ze strany na stranu po povrchu, přičemž během procesu drhne podlahu. Druhým krokem je odsátí špinavé vody. Podlahová krytina se poté oplachuje čistou vodou, dokud není neutralizována.

Renovace vápencových kamenů

Renovace a leštění přírodní dlažby vázané na vápno

Pokud jde o renovaci kamenů vázaných na vápno, jako je mramor, v posledních letech převládá metoda leštění diamantovými kotouči. Pro dosažení původního leštěného povrchu by měl být přes podlahovou krytinu veden jednokotoučový stroj nebo mycí stroj s kotoučovou čistící hlavou mezi 10 a 15 opakováními a ve dvou až třech krocích s diamantovými polštářky různé zrnitosti (hrubá, střední, jemná). Při tomto procesu by se neměl používat žádný čisticí prostředek, pouze čistá voda. Mezi jednotlivými kroky byste měli z podložek odstranit vápenný kal jejich důkladným opláchnutím.
Předtím však doporučujeme hloubkové čištění, abyste bezpečně odstranili nečistoty, tělesa ochranného nátěru, vápenné skvrny a cementový film.

Oživte staré vysoce lesklé povrchy krystalizací

 

Neustálé používání leštěných kamenných podlahových krytin, jako je mramor Carrara, časem zanechá škrábance a rýhy. Bude ovlivněn lesk a podlahová krytina bude nevzhledná jelikož bude mít matný povrch. Současně je usnadněno jeho opětovné znečištění, a proto je zde zapotřebí vyvinout větší úsilí při čištění. Pro boj s tímto trendem a pro oživení původního vysokého lesku bude nutná krystalizace kamene. Na výběr jsou dvě metody krystalizace v závislosti na požadované úrovni lesku povrchu.

Výhody krystalizace přírodního kamene

Proces krystalizace vytváří na povrchu sklovitou vrstvu a způsobuje lesklý vzhled. Krystalizovaný povrch působí dojmem vysoké čistoty a zachovává si ušlechtilého charakter kamene. Povrch je také zpevněn a zhutněn v mikrorozsahu, což je spojeno s jeho zvýšenou odolností. Povrch navíc zůstává prodyšný, takže zbytková vlhkost může unikat.

Výsledkem krystalizace povrchu je:

  • vysoce kvalitní povrchová úprava, která vydrží déle,
  • snížené opětovné zašpinění,
  • podstatně efektivnější údržbové čištění,
  • stále vysoká kvalita čištění,
  • vyšší hospodárnost při čištění a údržbě.

Další metody úpravy lesklých podlah z přírodního kamene

Metoda 1: Výroba vysoce lesklého povrchu pomocí technologie jednokotoučového stroje a práškového krystalizačního činidla

U všech vysoce lesklých vápenatých podlahových krytin se doporučuje použít prášek krystalizačního činidla s vysokým leskem na jednokotoučovém stroji. Tato metoda ošetření dodává podlahové krytině „vodový lesk“ a zároveň zvyšuje její odolnost proti oděru. Do popředí se dostávají také barvy a kresba. Údržbové čištění navíc usnadňuje ošetřování podlah. Pokud jsou podlahy správně udržovány, vysoký lesk zůstane zachován po dlouhou dobu.

 

Příprava:

Budete potřebovat pomaluběžný jednokotoučový mycí stroj (180 otáček za minutu), Budete také potřebovat další závaží, lešticí pad, krystalizační pad a sprejovou láhev pro smáčení prášku krystalizačního činidla.

Postup:

  1. Za prvé, podlahová krytina musí musí být důkladně očištěny, tj. musí být odstraněny lesklé vrstvy, ochranný nátěr a nahromaděné nečistoty. To se provádí podle výše uvedené metody hloubkovým čistěním. Vyčištěná podlaha se poté neutralizuje čistou vodou a nechá se uschnout.
  2. Na důkladně vyčištěnou a suchou podlahu se rovnoměrně nasype prášek krystalizačního činidla s vysokým leskem (30 g/m²) a poté se přidá mírné množství vody (přidává se pomocí rozprašovače).
  3. Směs se zapracovává pomocí krystalizačního padu (stříbra), dokud nedosáhne krémové konzistence.
  4. Pomocí lešticí podložky zapracujte krystalizační směs, dokud hmota se spotřebuje a vytvoří se rovnoměrný lesk.
  5. Poté vykartáčujte zbytky materiálu – zejména ze spár – pomocí jednokotoučového stroje, drhnoucího kartáče a velkého množství vody a nečistoty odsajte vlhkým a suchý vysavač. V případě potřeby použijte k následnému stírání velký stroj na stírání nebo lešticí koště.

Plocha pro tuto metodu je mezi 10 m²/h a 15 m²/h.

Metoda 2: Matný lesk díky pravému fluorosilikátu bez vosku s technologií válečku

Tato alternativa - metoda aktivní krystalizace je vhodná všude tam, kde postačí matný lesklý povrch a jsou požadovány vyšší plošné výkony. Podlahová krytina určená ke krystalizaci nesmí být opatřena nátěrem ani předúpravou. Pokud by tomu tak bylo, bylo by nejprve nutné provést hloubkové čištění nebo odstranit nátěr.


Kroky:

  1. Zakryjte trvale nainstalované předměty (během procesu vzniká prach).
  2. Je-li to nutné, proveďte hloubkové čištění podlahové krytiny dvoustupňovou metodou.
  3. Pomocí rozprašovací láhve s pumpičkou nastříkejte na části tekutý krystalizační prostředek (10 ml/m²) suché podlahové krytiny.
  4. K rovnoměrnému rozprostření krystalizačního činidla použijte voskovací stroj nebo velkoplošný stírací stroj.
  5. Použijte mycí stroj se zelenými kartáči. Okamžitě aplikujte krystalizační činidlot.
  6. Pomalu několikrát čistěte oblast plným kontaktním tlakem, dokud nedosáhnete lesklého povrchu.
  7. K opláchnutí oblasti použijte (měkké) bílé kartáče čistou vodou za účelem zachycení veškerého prachu vzniklého během krystalizace.

Plochový výkon pro tento proces je mezi 100 m²/h a 350 m²/h, v závislosti na pracovní šířka mycího stroje, díky čemuž je tato metoda krystalizace velmi účinná a nákladově efektivní.

Tato metoda je také zvláště vhodná pro texturované, tesané a vápenaté podlahové krytiny z přírodního kamene, protože samotné válcové kartáče pronikají do drážek a vyvolat krystalizační efekt.

Přehled běžných podlahových krytin z přírodního kamene

Žula je plutonická hornina, která je z velké části složena ze živce (60 %) a křemene (30 %), obvykle bílo-šedé, načervenalé a nahnědlé barvy a s černým melírováním. Tento typ horniny má jemnou až hrubozrnnou strukturu a je velmi tvrdý. Obvykle se pokládá na podlahy po obroušení a vysokém leštění – stále více se však používá také v tesané formě. Žula je odolná vůči všem běžně používaným čisticím prostředkům.

Žula

Tato vyvřelá a usazená hornina se skládá z křemene a různého množství rozloženého živce a má vločkovitou strukturu. Rozlišuje se rula slídové břidlice a jílovitá břidlice, přičemž ta je odolná vůči běžně používaným čisticím prostředkům. Zatímco silně kyselé čisticí prostředky mohou způsobit skvrny, silně alkalické prostředky způsobují, že podlahové krytiny "krvácí". Břidlicové podlahové krytiny mohou být ošetřeny olejem z břidlice, aby si zachovaly svůj zvláštní charakter s matným lesklým povrchem. Olej lze vyleštit pomocí válečkové technologie a měkkých leštících kartáčů.

Slate

Mramor se získává odstřelem z jeho přirozeného prostředí ve velkých blocích a následně se dále zpracovává do požadované podoby. Mramor patří mezi středně tvrdé přírodní kameny a je výsledkem metamorfózy vápence působením tlaku a teploty (metamorfovaná hornina). Má velmi hustou, jemně až hrubozrnnou strukturu. Kvůli působení minerálů a oxidů kovů během procesu tvorby se může mramor lišit barvou a strukturou. Jeho barevné spektrum sahá od čistě bílé, jako je carrarský mramor z Toskánska, po stříbrnou, černou, červenou, zelenou, žlutohnědou a fialovomodrou. Mramor, který je známý svou lesklou povrchovou úpravou, lze také leštit a díky své mrazuvzdornosti je vhodný pro venkovní použití. Upřednostňuje se však pro použití jako vnitřní podlahový materiál. Tento druh kamene se používá v navazujících panelech, ať už v leštěné podobě nebo se saténovým povrchem, přičemž spáry se upravují podle barevného obrázku. Mramor je nevhodný pro použití v kuchyních nebo na toaletách, protože tento typ kamene je citlivý na kyseliny díky své vápenné bázi. To znamená, že nápoje jako cola a minerální voda, stejně jako kyselé čištěníprostředky, mohou způsobit poškození materiálu.

Marble

Tento sladkovodní vápenec je tvořen srážkami kalcitu z vysoce vápenatých zdrojů. Skládá se tedy prakticky ze 100 procent vápna a má barvu, která se mění v intenzitě od krémových až po nažloutlou a žlutohnědou v důsledku oxidace železa. Tento materiál také vyniká svou živoucí strukturou s mnoha malými póry, které jsou často spojeny do řetízků. Obvykle se brousí, ale může mít plněné formy a může být také leštěný nebo krystalizovaný. Tento typ materiálu je velmi citlivý na kyseliny.

Travertin

Tyto kameny jsou typy sedimentárních hornin. Jsou součástí rodiny vápenců, a proto jsou měkké a citlivé na kyseliny. Jejich barva se pohybuje od žlutavě bílé a žlutošedé až po červenožlutou. Tento typ materiálu je bohatě zrnitý a obsahuje velké množství zkamenělin. Tyto podlahové panely jsou dostupné v přírodní štípané, pololeštěné a leštěné formě.

jurský a solnhofenský vápenec

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