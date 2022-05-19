Jakou techniku na úklid farmy, statku?
V zemědělství se všeobecně potýkáme s velkým množstvím nečistot a vysokou prašností. Kladené požadavky na pořádek a hygienicky čisté prostředí farem není vždy snadné splnit a je zapotřebí nastavit správná řešení čištění a management hygieny.
Ať již jde o venkovní prostory, chlévy, sklady či péči o zemědělské stroje nebo hygienicky čisté pracovní prostředí výroby, vždy je důležitý výběr efektivní čisticí a úklidové techniky a praktické využívání správných postupů a frekvencí čištění.
A jakou techniku využijete a na jaké úkony jí lze nasadit?
Úklid venkovních i vnitřních ploch, skladových prostor
Úklidové a zametací stroje pro snížení prašnosti
Ručně vedené profesionální zametače odstraňují prach a nečistoty z vnitřních a venkovních ploch a to podstatně efektivněji než běžná košťata.
Lze jich využít pro plochy od rozlohy 400 do 8 000 m². Stroje jsou vybavené filtrem na zachytávání jemného prachu i s možností mechanického čištění ručním oklepem bez nutnosti použití nářadí. Jsou osazeny jedním či dvěma bočními kartáči. Modely opatřené pojezdem jsou poháněny benzinovým motorem nebo elektromotorem tam, kde jsou zplodiny nežádoucí.
Stroje jsou vybaveny zásobníky na zachycení nečistot o objemu od 20 do 50 l a jejich maximální plošný výkon s jedním postranním kartáčem je od 3 375 do 3 825 m²/h. Produktovou řadu zametacích strojů Kärcher naleznete pod označením KM.
Pro údržbu vnitřních i venkovních ploch je možné použít například základní model profesionálního ručně vedeného zametacího stroje KM 70/20 C, který je vybaven nádobou na odpad o objemu 20 l, nastavitelným válcovým kartáčem a bočním kartáčem na hrany s celkovou pracovní šířkou 70 cm. Je lehký a snadno použitelný a poradí si s úklidem plochy do 2 800 m².
Tam, kde je podlaha dostatečně hladká, lze využít i mokro-suché vysavače pro profesionály.
Profesionální mokro-suché vysavače na suché i mokré nečistoty
Pro bezpečné odstranění běžného či extra jemného a explozivního prachu, tekutých nečistot doporučujeme využít profesionální vysavače na mokré a suché vysávání. Díky jejich robustní konstrukci a skvělému sacímu výkonu nabízejí tyto stroje široké využití. Vysavače jsou vybaveny kvalitním výměným skládáným filtrem, který lze zvolit podle aktuální potřeby. U modelů s automatickým čištěním filtru lze odstranit i velké množství jemného prachu bez nutnosti přerušování práce (modely řady Tact).
Lze je použít na vysávání nečistot vzniklých při výrobě, zpracování, manipulaci či skladování produktů, nebo při údržbě strojů. Vysavače doplňuje široká nabídka příslušenství, sacích hubic, lišt a filtrů.
Takto lze využít například víceúčelový vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s automatickým oklepem filtru Tact, 30l nádobou na nečistoty a skládaným PES filtrem pro třídu prachu L
Čištění tlakovou vodou
Vysokotlaké čističe a jejich široké využití
Vysokotlaké čističe mají v zemědělství široké využití. Společnost Kärcher nabízí profesionální vysokotlaké čističe s průtokem vody od 240 do cca 1 800 l/hodinu a s pracovním tlakem od 30 do cca 1000 barů. Stroje jsou rozděleny do několika kategorií dle jejich vlastností a způsobu použití. Základní rozdělení je na stroje studenovodní / bez ohřevu značené HD a stroje horkovodní / s ohřevem značené jako HDS.
Studenovodní vysokotlaké čističe na úklid a hrubé čištění
Většina zemědělců v rámci čištění svých strojů a prostor dává přednost studenovodním mobilním vysokotlakým čističům. Tyto stroje vynikají svou efektivitou – mají dostatečnou nárazovou sílu vodního paprsku a velký průtok vody sloužící k odplavení velkého množství nečistot. Navíc téměř všechny stroje pracují také v režimu sání, takže mohou odebírat vodu z jakéhokoli zdroje. S čističi, které jsou poháněny spalovacím motorem, nebo baterií je možné pracovat téměř zcela nezávisle.
Zvláště oblíbeným strojem mezi zemědělci je mobilní vysokotlaký čistič Kärcher HD 8/18-4 M Cage Farmer v mimořádně robustním Cage provedení s lakovaným ocelovým rámem na ochranu při práci v náročných podmínkách a pro častou přepravu. Možnost provozu stroje ve vodorovné či svislé poloze nabízí uživateli maximální flexibilitu. Kromě kompaktní a robustní konstrukce uživatelé ocení bohatou sériovou výbavu a vynikající výkon (průtok vody 760 l/hodinu při pracovním tlaku 180 bar). Součástí výbavy je vysokotlaká hadice o délce 15 m, vysokotlaká pistole EASY!Force s možností osazení plochou, rotační nebo pěnovací tryskou, u které lze využít držáku pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou.
Horkovodní vysokotlaké čističe: Efektivní čištění pomocí horké vody, páry
Velkému kladnému ohlasu se těší horkovodní vysokotlaké čističe. Základním výhodou těchto čističů je použití kombinace vysokého tlaku a horké vody nebo páry, která dosahuje teploty od 60 do 155 °C. Horká voda rychle uvolňuje a rozpouští nečistoty, ztuhlé oleje a tuky. Povrchy čištěné horkou vodou schnou rychleji. Oproti čištění studenou vodou je horkovodní čištění časově i nákladově efektivnější díky rychlejšímu rozpouštění nečistot a možnosti vynechání doplňkových chemických přípravků. Díky vyšší teplotě vody a nižšímu tlaku lze dosáhnout stejného čisticího účinku jako u studenovodního stroje a chránit tak například citlivé povrchy nebo techniku.
Mobilní specialista pro nasazení v zemědělství je elektricky napájený vysokotlaký čistič třídy Kompakt - Kärcher HDS 8/18-4 C(X) se 180 bary pracovního tlaku, průtokem vody 800 l/hodinu. Uživatele potěší kompaktní rozměry, jednoduchá obsluha jedním knoflíkovým přepínačem a skvělá mobilita, kterou zajišťuje vodicí kolečko a velká zadní kola.
Výkonnější alternativou je model třídy Super - Kärcher HDS 12/18-4 SX se 180 bary pracovního tlaku a průtokem vody 1 200 l/hodinu. Tento stroj je ideální pro čištění hrubých nečistot ve velkých nánosech a extrémní znečištění na velkých plochách. Tomuto účelu odpovídá i bohatá výbava stroje jakou je vysokotlaká hadice o délce 20 m, vysokotlaká pistole EASY!Force včetně Power trysky, plynulá regulace tlaku a průtoku vody. Tento stroj navíc umožňuje provoz se dvěma pracovními nástavci.
Použití horkovodních vysokotlakých čističů Kärcher HDS v boji proti bakteriím a virům
S pomocí horké vody nebo páry se dá bojovat nejen s nečistotami, ale i s bakteriemi a viry. Kromě účinku na Covid-19 a obalené viry lze prokázat účinek na snížení viru u africké prasečí chřipky a ptačí chřipky, to zcela bez použití chemie či dezinfekčních prostředků.
S jejich použitím lze snížit bezpečnostní rizika a dosáhnout tak vysokého hygienického standardu celého provozu a podpořit stálou kvalitu produkce farmy.
Více témat pro zemědělce a farmáře:
> PREVENCE PTAČÍ CHŘIPKY: HYGIENA CHRÁNÍ
> AFRICKÝ MOR PRASAT - MOŽNOSTI OCHRANY