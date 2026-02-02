Zametací stroj KM 70/20 C

Zametání s nízkou prašností uvnitř i venku: flexibilní ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C dosahuje optimálních výsledků čištění díky filtru, zametacímu válci a bočnímu kartáči.

Ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C čistí povrchy bez námahy a prakticky bez prachu díky filtru, zametacímu válci a bočnímu kartáči - ať už v interiéru nebo exteriéru. Plošný výkon je 7krát vyšší než u koštěte. Zametací válec lze nastavit v 6 stupních a v kombinaci s plynule nastavitelným bočním kartáčem dosahuje optimálního výsledku čištění na různých podlahách. Ergonomickou obsluhu zajišťuje výškově nastavitelná rukojeť a systém Home Base pro přenášení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. To znamená, že odpad lze zlikvidovat společně s prachem a nečistotami v jediném kroku. Po skončení práce lze KM 70/20 C prostorově úsporně uložit do parkovací polohy.

Charakteristické znaky a výhody
Zametací stroj KM 70/20 C: Válec a boční kartáče plynule nastavitelné
Válec a boční kartáče plynule nastavitelné
Nastavitelný přítlak pro optimální výsledky zametání. Nastavení přítlaku snižuje opotřebení zametacího válce. Pro ochranu štětin lze zametací válec a boční kartáč zcela odlehčit.
Zametací stroj KM 70/20 C: Prachový filtr
Prachový filtr
Prachový filtr čistí odváděný vzduch a zabraňuje vylétávání prachu během zametání. Filtrační systém je snadno přístupný, filtr se tak může rychle vyměnit.
Zametací stroj KM 70/20 C: Home-Base-System
Home-Base-System
Pohodlné uložení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Příslušenství můžete mít po ruce v kapse na rukojeti.
Velká nádoba na nečistoty
  • Ergonomická rukojeť nádoby pro snadné ovládání a vyprazdňování.
Nastavitelné držadlo
  • Tři možnosti nastavení pro maximální ergonomii.
  • Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci skládací konstrukci.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu manuální
Max. plošný výkon (m²/h) 2800
Pracovní šířka (mm) 480
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 700
Objem nádrže brutto/netto (l) 45 / 20
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 21
Hmotnost balení (kg) 26,4

Obsah balení

  • Filtr na jemný prach

Vybavení

  • Zametací pohon ruční
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
  • Madlo, sklopné
  • Princip smetáčku a lopatky
  • Venkovní provoz
  • Vnitřní provoz
Zametací stroj KM 70/20 C

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
  • K čištění parkovišť a čerpacích stanic
  • Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
  • Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
Náhradní díly KM 70/20 C

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.