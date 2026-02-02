Zametací stroj KM 70/20 C
Zametání s nízkou prašností uvnitř i venku: flexibilní ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C dosahuje optimálních výsledků čištění díky filtru, zametacímu válci a bočnímu kartáči.
Ručně vedený zametací stroj KM 70/20 C čistí povrchy bez námahy a prakticky bez prachu díky filtru, zametacímu válci a bočnímu kartáči - ať už v interiéru nebo exteriéru. Plošný výkon je 7krát vyšší než u koštěte. Zametací válec lze nastavit v 6 stupních a v kombinaci s plynule nastavitelným bočním kartáčem dosahuje optimálního výsledku čištění na různých podlahách. Ergonomickou obsluhu zajišťuje výškově nastavitelná rukojeť a systém Home Base pro přenášení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. To znamená, že odpad lze zlikvidovat společně s prachem a nečistotami v jediném kroku. Po skončení práce lze KM 70/20 C prostorově úsporně uložit do parkovací polohy.
Charakteristické znaky a výhody
Válec a boční kartáče plynule nastavitelnéNastavitelný přítlak pro optimální výsledky zametání. Nastavení přítlaku snižuje opotřebení zametacího válce. Pro ochranu štětin lze zametací válec a boční kartáč zcela odlehčit.
Prachový filtrPrachový filtr čistí odváděný vzduch a zabraňuje vylétávání prachu během zametání. Filtrační systém je snadno přístupný, filtr se tak může rychle vyměnit.
Home-Base-SystemPohodlné uložení dalšího vybavení, jako jsou kbelíky a sběrače odpadků. Příslušenství můžete mít po ruce v kapse na rukojeti.
Velká nádoba na nečistoty
- Ergonomická rukojeť nádoby pro snadné ovládání a vyprazdňování.
Nastavitelné držadlo
- Tři možnosti nastavení pro maximální ergonomii.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci skládací konstrukci.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|manuální
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2800
|Pracovní šířka (mm)
|480
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|700
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|21
|Hmotnost balení (kg)
|26,4
Obsah balení
- Filtr na jemný prach
Vybavení
- Zametací pohon ruční
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Madlo, sklopné
- Princip smetáčku a lopatky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění výrobních hal, skladů a logistických hal i ložných ploch
- K čištění parkovišť a čerpacích stanic
- Pro čištění oblastí, jako jsou školní dvory a v komunálním prostředí
- Ideální také pro menší dílny a v zemědělství
Příslušenství
Náhradní díly KM 70/20 C
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.