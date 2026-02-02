Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact L
Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.
Pro efektivní a rychlé čištění strojů, vozidel, dílen a staveb: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact Kärcher je univerzální stroj pro profesionální uživatele z nejrůznějších oborů. Kompaktní víceúčelový vysavač přesvědčí systémem automatického čištění filtru Tact a skládaným plochým PES filtrem odolným proti vlhkosti při bezprašném odstraňování velkého množství jemného prachu pro dlouhé pracovní intervaly. Nečistoty a kapaliny jsou spolehlivě shromažďovány v robustní 30 l nádobě, která je vybavená nárazníkem a stabilními kovovými koly. Jednoduchá manipulace a snadná obsluha vysavače díky novému, centrálnímu přepínači výrazně usnadňují práci. Stroj je kompletně vybavený nově vyvinutým a výrazně vylepšeným příslušenstvím s pohodlným uložením přímo na stroji. Na ploché hlavě stroje lze díky pogumovaným plochám a možnostem upnutí odložit nebo dokonce upevnit nářadí aboxy.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní nádoba s nárazníky a kovovými kolečky.Stabilní vodicí kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách Robustní nádoba chrání stroj před nárazy a otřesy.
Flexibilní uložení hadice a síťového kabeleUmožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů. Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.
Odnímatelný kryt filtru.Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezprašně vyjmout a opět nasadit. Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.
Centrální otočný přepínač
- Pohodlné přepínání mezi sacími programy pomocí centrálního otočného spínače.
Automatické čištění filtru Tact
- Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
- Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.