Dlažba z jemné kameniny a její čištění
Dlažba z jemné kameniny je vzhledově i vlastnostmi atraktivní podlahová krytina. Vyznačuje svou robustností, vysokou úrovní protiskluznosti a velmi nízkou schopností pohlcovat vlhkost. Proto se tato dlažba se dnes stala nepostradatelnou jako moderní a zároveň bezpečný designový prvek v oblasti podlahových krytin.
Kameninová dlažba - oblíbená a léty osvědčená podlahová krytina
Dlažby z jemné kameniny jsou atraktivní, velmi oblíbenou podlahovou krytinou, která vyniká svými robustními a protiskluzovými vlastnostmi a také velmi nízkou nasákavostí vlhkosti. Tento typ podlahové krytiny je dostupný v mnoha variantách a barvách, což umožnilo jeho úspěšné použití v různých typech budov – včetně dílen, komerčních kuchyní, čerpacích stanic, chodeb, hotelových vestibulů a na železničních nástupištích. Dnes se jedná o moderní designové médium, s možností imitace přírodních materiálů jako je dřevo nebo kámen.
Dlaždice z jemné kameniny jsou složeny z upraveného, homogenního jílového materiálu. Hmota sušená rozprašováním se lisuje pod vysokým tlakem, vypaluje se při teplotě přes 1200 °C a během procesu se silně slinuje. Vznikne tak obzvláště tvrdá podlahová krytina s velmi pevnými vlastnostmi a velmi nízkou nasákavostí (méně než 0,5 % hmotnosti), což znamená, že ji lze použít i ve venkovních prostorách – voda se nemůže hromadit v dlaždici a dochází tak k odštěpování je jen velmi vzácný, a to i v mrazech. Existují různé typy dlaždic: dlaždice s povrchovou úpravou (kartáčované, leštěné a leštěné) a dlaždice bez úpravy se strukturovaným nebo přírodním povrchem.
Protože všechny tyto dlaždice mají mikroporézní povrch, mohou do nich pronikat i velmi malé částice nečistot. Toto pronikání může být umocněno použitím čisticích prostředků obsahujících povrchově aktivní látky. Povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí vody a usnadňují pronikání nečistot a částic nečistot uvolněných ve vodě do jemných pórů. Opětovné znečištění podporují také zbytky povrchově aktivních látek na povrchu.
To má za následek zešednutí, které představuje velkou výzvu pro čištění podlah. Požadavky na čistotu, zachování hodnoty a protiskluznost lze splnit pouze použitím vhodných čisticích prostředků a čisticích textilií z mikrovlákna, které zbaví povrchovou strukturu nečistot.
Čištění mycími stroji
Pro čištění podlah dlažby z jemné kameniny se doporučuje použití mycích strojů s odsáváním. Čisticí prostředek se dávkuje do vody ze zásobníku na čerstvou vodu nebo se voda a čisticí prostředek předem smíchají. Směs, známá jako čisticí voda, je dopravována do čisticí hlavy a přiváděna na podlahu prostřednictvím kartáčového systému. V kombinaci s tlakem kartáčů se tím odstraní nečistoty. Vlečná stěrka opět absorbuje špinavou vodu a přivádí ji do nádrže na odpadní vodu.
Jaký stroj na čištění dlažby z jemné kameniny?
Pokud jde o strojové čištění dlažby z jemné kameniny, osvědčila se u mycích strojů především válcová čistící hlava, protože válce vykonávají čisticí funkci zároveň s předzametáním a jsou samočisticí. Je však možné čistit i pomocí diskové technologie. Použitý stroj by měl vždy nabízet i funkci odsávání.
Efektivní čištění pomocí rotačních válců
Pokud jde o dosažení nejlepších možných výsledků čištění u dlažby, je rozhodující rychlost čisticího válce (400–1100 ot./min v závislosti na typu mycího stroje). Vysoká rychlost otáčení válce totiž znamená, že nečistoty jsou spíše vytlačeny z povrchu a vrženy mimo povrch i válec samotný. Díky tomu jsou válcové hlavy samočisticí a udržují konzistentní úroveň účinnosti čištění. Po dokončení čištění navíc není nutné provádět časově náročný proces čištění válečků. Místo toho je postačí jednoduše opláchnout pod tekoucí vodou. Nechte poté válečky vyschnout odděleně od stroje, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu.
Způsoby čištění dlažby z jemné kameniny
Pravidelné, údržbové čištění pomocí podlahového mycího stroje s válcovou hlavou
Jednokroková metoda: V rámci jednokrokového mechanického údržbové čištění se pomocí mycího stroje s válečkovou čistící hlavou a válečky z mikrovlákna rovnoměrně nanese vhodný čistič dlažby nebo kameniny bez tenzidů (0,5–3 %), zapracuje se do dlaždic a uvolněné nečistoty se v rámci stejného kroku (jednokroková metoda) vysají. Ošetřenou podlahu díky odsávání stroje není nutné oplachovat čistou vodou. Tato čistící procedura také důkladně vyčistí spáry. Při údržbovém čištění menších ploch a čištění těžko přístupných míst se doporučuje používat zvláště malé a kompaktní mycí stroje. Při výběru čisticího prostředku je třeba dbát nejen na vynikající čisticí schopnost, ale také na to, zda čisticí prostředek neobsahuje povrchově aktivní látky. To pomůže uvolnit nečistoty a zabránit opětovnému znečištění.
Údržbové čištění pomocí velkoplošného stíracího stroje pro malé plochy a plochy silně zaplněné předměty a nábytkem
Pokud uklízíte malé plochy a plochy silně zaplněné předměty a nábytkem nebo velmi neforemně tvarované plochy, může být efektivnější použít velkoplošný stírací mop s utěrky z mikrovlákna, nebo stěrku, než využití mycího stroje.
Příprava: Odstraňte uvolněné nečistoty (pomocí vysavače nebo utěrky z mikrovlákna).
Odolné nečistoty odstraňte jednokrokovým nebo dvoukrokovým vlhkým utíráním pomocí utěrek z mikrovlákna.
Jediný krok: Na vysátou podlahu naneste čisticí prostředek v dostatečném nožství a setřete během stejného kroku mopem nebo stěrkou. Pozor, na podlahové krytině mohou zůstat odolné nečistoty které bude třeba vyčistit mechanicky nebo čištění bodově opakovat.
Dvoukrokový: Nejprve otřete povrch vysáté podlahy velkým množstvím čisticí vody s cílem změkčit případné nečistoty. Čistič nechte působit. Dalším krokem je zachycení uvolněných nečistot pomocí mopu nebo vyždímaného hadříku z mikrovlákna.
Druhy nečistot a správný čisticí prostředek:
Špína z ulice:
Na odstranění těchto běžných nečistot z ulice postačí neutrální čistič.
Mastné a mastné nečistoty:
Mastné nečistoty lze odstranit pomocí alkalického čisticího prostředku.
Minerální nečistoty:
Minerální nečistoty, jako je vápno, budou vyžadovat kyselý čisticí prostředek. Před použitím čističe je třeba spáry opláchnout vodou.
Dvoustupňová metoda hloubkového čištění
U dlažby, kde se během let vytvořila patřičně velká vrstva nečistot, nezbývá než použít strojové hloubkové čištění pomocí podlahového mycího stroje a dvoukrokového způsobu čištění. V závislosti na druhu a úrovni znečištění použijte dobrý smáčecí, silně zásaditý nebo kyselý hloubkový čistič.
Doporučuje se následující postup:
- Pokud se použije kyselý čistič, spáry by měly být předem namočené.
- Čisticí prostředek (5-20%, podle znečištění) nanášejte po částech.
- Během doby působení drhněte připravený povrch válečkovým drhnoucím strojem v mírně překrývajících se drahách a nenechte čisticí roztok zaschnout, nečistoty ihned vysávejte.
- Nakonec podlahovou krytinu opláchněte velkým množstvím čisté vody pomocí jednokrokové metody.
Alternativa: Provedení hloubkového čištění pomocí jednokotoučového stroje s podložkami z mikrovlákna nebo podložkou z melaminové pryskyřice
Pomaloběžný jednokotoučový stroj (např. 180 ot./min.) působí na povrch dostatečným tlakem a vysokým kroutícím momentem, a proto se velmi dobře hodí pro hloubkové čištění. Stroj by měl být také vybaven nádrží na čisticí prostředek a diskem s možností váměny padu (lez použít pad z mikrovlákna / pad z melaminové pryskyřice), případně by stroj mohl nabízet funkci vibrací.
Příslušný čisticí prostředek (podle druhu znečištění) nanášejte v pásech po částech. Během doby působení (cca 5 minut) se povrch několikrát přečistí překrývajícími kroky, aby se dosáhlo rovnoměrného čisticího efektu.
Při práci na čištěných plochách dbejte na to, aby čisticí roztok nezaschl. Čisticí roztok z nádrže by proto měl být v případě potřeby doplněn.
Dalším krokem je vysátí nečistot výkonným vysavačem na mokré/suché vysávání. Nakonec se vyčištěný povrch opláchne velkým množstvím čisté vody a znovu vysaje vysavačem na mokré/suché vysávání.
TIP:
Špinavé pady z mikrovlákna je nutné před dalším použitím vyprat.
Extra info: Melamine resin pads
TIP: Podložky/pady z melaminové pryskyřice
U strojů s kotoučovou čistící hlavou se také doporučuje používat pad z melaminové pryskyřice. Jejich vynikající mechanické čištění umožňuje, že ve většině případů ani nepotřebujete používat čisticí prostředky a čistíte pouze s vužitím vody.
Závěr: Předejděte šedivění pravidelným čištěním
Pokud se dlažba z jemné kameniny (které se kvůli své mikroporézní struktuře obtížně čistí mopem) pravidelně čistí a udržuje s pomocí stroje s odsáváním, není důvod se dlouhodobě obávat šedivění. Dlažba zůstává snadno udržitelná, viniká její vzhled a protiskluzové vlastnosti.
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