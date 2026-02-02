Boční kartáče S4 pro mokrý odpad
Dva zametací boční kartáče se speciální konfigurací kartáče pro mokrý odpad. Vhodný pro S4 až S 4 Twin push zametače.
Boční kartáče s konfigurací kartáčů, které se skládají ze standardních štětin a štětin, které jsou třikrát tvrdší, jsou ideální pro uvolnění a zametání mokrého odpadu. Doporučujeme použít například k zametání listů, které byly mokré z deště a přilepené k zemi. Boční kartáče jsou vhodné pro zametací stroje S4 až S4 Twin.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
- Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
- Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 250 x 50
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Cesty
- Mokré nečistoty