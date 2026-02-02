Boční kartáče S4 pro mokrý odpad

Dva zametací boční kartáče se speciální konfigurací kartáče pro mokrý odpad. Vhodný pro S4 až S 4 Twin push zametače.

Boční kartáče s konfigurací kartáčů, které se skládají ze standardních štětin a štětin, které jsou třikrát tvrdší, jsou ideální pro uvolnění a zametání mokrého odpadu. Doporučujeme použít například k zametání listů, které byly mokré z deště a přilepené k zemi. Boční kartáče jsou vhodné pro zametací stroje S4 až S4 Twin.

Charakteristické znaky a výhody
Speciální směs štětin ze standardních štětin a 3krát tvrdších štětin
  • Větší síla k uvolňování a zametání vlhkých nečistot.
  • Spolehlivě zametá i jemnozrné nečistoty.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 50
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Cesty
  • Mokré nečistoty