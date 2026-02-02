RUČNÍ ZAMETAČ S 4 TWIN 2 V 1
Všestranný zametač S 4 Twin 2 v 1 oceníte při celoročním úklidu kolem domu. Díky pracovní šířce 680 mm a dvojici kartáčů na mokrý odpad s ním jde práce dobře od ruky.
Šikovný zametač S 4 Twin 2 v 1 si poradí s úklidem nečistot všeho druhu. Účinně vyčistí váš dvorek od listí, květů, písku i jehličí. Dokonalou čistotu zajišťuje výkonný zametací válec, který doplňuje dvojice postranních kartáčů. Varianta 2 v 1 navíc obsahuje také dva další kartáče s tvrdšími štětinami, které oceníte při úklidu mokrých nečistot. Cestičky a terasy tak budou stále čisté i v sychravějším období. Kartáče se štětinami navíc vyměníte i bez použití nářadí. Přístroj důkladně zamete okraje i rohy ploch a díky pracovní šířce 680 mm s ním za hodinu uklidíte až 2400 m². Odpad se ukládá ve 20l sběrné nádobě s praktickým držadlem, kterou po práci snadno vysypete, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami. Výškově plynule nastavitelné madlo s bajonetovým uzávěrem zajistí při úklidu maximální komfort pro každého uživatele. Přístroj také snadno sklidíte, aniž byste namáhali záda – stačí jej sklopit pohybem nohy. Ve složené podobě navíc nezabere mnoho místa, takže jej vměstnáte i do přeplněné garáže.
Charakteristické znaky a výhody
2 páry bočních kartáčůStandardní postranní kartáče pro suché nečistoty plus postranní kartáče s tvrdšími štětinami pro vlhké nečistoty.
Praktický kryt pro postranní kartáčNasazení postranního kartáče bez použití nářadí pro rychlou montáž a používání.
Komfortní nášlapná plochaKompletní sklopení zametacího stroje bez ohýbání - pro úschovu nenáročnou na místo.
Nastavení výšky s bajonetovým uzávěrem
- Zametání šetrné k zádům díky individuálnímu nastavení výšky.
Velká nádoba na zametené nečistoty
- Není nutné časté vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Jednoduché vyjmutí nádoby na zametené nečistoty
- Snadné vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty.
Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty
- Vyprazdňování nádoby na zametené nečistoty bez kontaktu s nimi.
Velká šířka zametání
- Vysoký výkon čištění.
Zametání až ke kraji
- Důkladné zametání rohů, hran a spár.
Praktické držadlo
- Díky držadlu lze zametací stroj jednoduše nosit a uložit.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka s postranním kartáčem (mm)
|680
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2400
|Kryt/rám
|Plast/plast
|Nádoba na odpad (l)
|20
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,5
|Hmotnost, připraveno k provozu (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|760 x 668 x 940
Obsah balení
- Postranní kartáč: 2 Kusy
- Postranní kartáč pro vlhké zametané nečistoty: 2 Kusy
Vybavení
- Ergonomické držadlo
- Plynule nastavitelné madlo
- Parkovací pozice
- Nášlapná plocha pro uložení, nenáročné na místo
- Nasazení postranního kartáče bez nářadí
- Samostatně stojící zásobník na zametené nečistoty
Videa
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Cesty kolem domu
- Cesty
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
- Sklep
Příslušenství
Náhradní díly S 4 Twin 2 v 1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
